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Развеян популярный миф о плавленом сыре
Популярный миф гласит, что плавленый сыр делают из отходов производства обычного сыра. Почему это не соответствует действительности, рассказал радио Sputnik... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T02:08
2020-09-04T02:08
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. </strong>Популярный миф гласит, что плавленый сыр делают из отходов производства обычного сыра. Почему это не соответствует действительности, рассказал <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200904/syr-1576691749.html">радио Sputnik</a> председатель Правления Агропромышленной ассоциации Таможенного союза, специалист молочного рынка <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Danilenko/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Даниленко</a>.Вкус и качество плавленого сыра напрямую зависят от сырья, которое используют для его приготовления, однако из-за термической обработки иногда теряется вкус первоисточника. Из-за этого в сознании людей закрепился устойчивый миф о низком качестве продукта. А это не так, уверен Андрей Даниленко. Некачественный плавленый сыр встретить в магазинах можно, но это очень редкое явление. Скорее найдете схожий продукт, но без сыра в составе."Если используется в названии слово "сыр", то это должен быть 100% молочный продукт. Если его называют "сырным продуктом", то там могут быть использованы растительные жиры. Как правило, это заменитель молочного жира, в состав которого может входить пальмовое, соевое, кокосовое или подсолнечное масло",– рассказал в интервью радио Sputnik специалист молочного рынка.
https://ria.ru/20200729/1575134074.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
здоровье - общество, общество

Развеян популярный миф о плавленом сыре

02:08 04.09.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПроизводство плавленого сыра
Производство плавленого сыра - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Производство плавленого сыра. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Популярный миф гласит, что плавленый сыр делают из отходов производства обычного сыра. Почему это не соответствует действительности, рассказал радио Sputnik председатель Правления Агропромышленной ассоциации Таможенного союза, специалист молочного рынка Андрей Даниленко.
Вкус и качество плавленого сыра напрямую зависят от сырья, которое используют для его приготовления, однако из-за термической обработки иногда теряется вкус первоисточника. Из-за этого в сознании людей закрепился устойчивый миф о низком качестве продукта. А это не так, уверен Андрей Даниленко.
"Часто говорят, что плавленый сыр делают из отходов от производства обычного сыра или, что в его составе используется брак и нестандарт. На самом деле производители плавленых сыров используют качественные сыры для плавки. Это может быть вполне качественный продукт. Но, к сожалению, есть и недобросовестные участники рынка, которые могут обманывать потребителя, но это выявляется на экспертизе", – пояснил для радио Sputnik специалист молочного рынка.
Некачественный плавленый сыр встретить в магазинах можно, но это очень редкое явление. Скорее найдете схожий продукт, но без сыра в составе.
"Если используется в названии слово "сыр", то это должен быть 100% молочный продукт. Если его называют "сырным продуктом", то там могут быть использованы растительные жиры. Как правило, это заменитель молочного жира, в состав которого может входить пальмовое, соевое, кокосовое или подсолнечное масло",– рассказал в интервью радио Sputnik специалист молочного рынка.
Продукция сыродельного завода Орбита на витрине магазина - РИА Новости, 1920, 29.07.2020
29 июля, 21:18
Россиянам рассказали, каким должен быть настоящий сыр
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