https://ria.ru/20200904/cheez-1576714015.html

Развеян популярный миф о плавленом сыре

Популярный миф гласит, что плавленый сыр делают из отходов производства обычного сыра. Почему это не соответствует действительности, рассказал радио Sputnik... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T02:08

2020-09-04T02:08

2020-09-04T02:08

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. </strong>Популярный миф гласит, что плавленый сыр делают из отходов производства обычного сыра. Почему это не соответствует действительности, рассказал <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200904/syr-1576691749.html">радио Sputnik</a> председатель Правления Агропромышленной ассоциации Таможенного союза, специалист молочного рынка <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Danilenko/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Даниленко</a>.Вкус и качество плавленого сыра напрямую зависят от сырья, которое используют для его приготовления, однако из-за термической обработки иногда теряется вкус первоисточника. Из-за этого в сознании людей закрепился устойчивый миф о низком качестве продукта. А это не так, уверен Андрей Даниленко. Некачественный плавленый сыр встретить в магазинах можно, но это очень редкое явление. Скорее найдете схожий продукт, но без сыра в составе."Если используется в названии слово "сыр", то это должен быть 100% молочный продукт. Если его называют "сырным продуктом", то там могут быть использованы растительные жиры. Как правило, это заменитель молочного жира, в состав которого может входить пальмовое, соевое, кокосовое или подсолнечное масло",– рассказал в интервью радио Sputnik специалист молочного рынка.

https://ria.ru/20200729/1575134074.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, общество