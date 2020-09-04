https://ria.ru/20200904/cheez-1576714015.html
Развеян популярный миф о плавленом сыре
Популярный миф гласит, что плавленый сыр делают из отходов производства обычного сыра. Почему это не соответствует действительности, рассказал радио Sputnik... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T02:08
2020-09-04T02:08
2020-09-04T02:08
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155071/57/1550715726_0:315:3079:2047_1400x0_80_0_0_1f7fa3ffebac6c3c3db48792600dce6b.jpg
<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. </strong>Популярный миф гласит, что плавленый сыр делают из отходов производства обычного сыра. Почему это не соответствует действительности, рассказал <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200904/syr-1576691749.html">радио Sputnik</a> председатель Правления Агропромышленной ассоциации Таможенного союза, специалист молочного рынка <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Danilenko/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Даниленко</a>.Вкус и качество плавленого сыра напрямую зависят от сырья, которое используют для его приготовления, однако из-за термической обработки иногда теряется вкус первоисточника. Из-за этого в сознании людей закрепился устойчивый миф о низком качестве продукта. А это не так, уверен Андрей Даниленко. Некачественный плавленый сыр встретить в магазинах можно, но это очень редкое явление. Скорее найдете схожий продукт, но без сыра в составе."Если используется в названии слово "сыр", то это должен быть 100% молочный продукт. Если его называют "сырным продуктом", то там могут быть использованы растительные жиры. Как правило, это заменитель молочного жира, в состав которого может входить пальмовое, соевое, кокосовое или подсолнечное масло",– рассказал в интервью радио Sputnik специалист молочного рынка.
https://ria.ru/20200729/1575134074.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155071/57/1550715726_162:0:2891:2047_1400x0_80_0_0_15bd4b0ddd0e1bae735853203d2765c4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, общество
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.
Популярный миф гласит, что плавленый сыр делают из отходов производства обычного сыра. Почему это не соответствует действительности, рассказал радио Sputnik
председатель Правления Агропромышленной ассоциации Таможенного союза, специалист молочного рынка Андрей Даниленко
.
Вкус и качество плавленого сыра напрямую зависят от сырья, которое используют для его приготовления, однако из-за термической обработки иногда теряется вкус первоисточника. Из-за этого в сознании людей закрепился устойчивый миф о низком качестве продукта. А это не так, уверен Андрей Даниленко.
"Часто говорят, что плавленый сыр делают из отходов от производства обычного сыра или, что в его составе используется брак и нестандарт. На самом деле производители плавленых сыров используют качественные сыры для плавки. Это может быть вполне качественный продукт. Но, к сожалению, есть и недобросовестные участники рынка, которые могут обманывать потребителя, но это выявляется на экспертизе", – пояснил для радио Sputnik специалист молочного рынка.
Некачественный плавленый сыр встретить в магазинах можно, но это очень редкое явление. Скорее найдете схожий продукт, но без сыра в составе.
"Если используется в названии слово "сыр", то это должен быть 100% молочный продукт. Если его называют "сырным продуктом", то там могут быть использованы растительные жиры. Как правило, это заменитель молочного жира, в состав которого может входить пальмовое, соевое, кокосовое или подсолнечное масло",– рассказал в интервью радио Sputnik специалист молочного рынка.