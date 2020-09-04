https://ria.ru/20200904/bayden-1576714980.html

Байден пообещал в случае победы надавить на Китай по вопросу Тибета

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден пообещал, что в случае своей победы на выборах встретится с Далай-ламой, назначит специального... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T05:34

2020-09-04T05:34

2020-09-04T05:34

майк помпео

дональд трамп

си цзиньпин

джо байден

китай

вашингтон (город)

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости.</strong> Кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> от Демократической партии <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> пообещал, что в случае своей победы на выборах встретится с Далай-ламой, назначит специального координатора по делам Тибета и будет добиваться от китайских властей открытия доступа туда американским дипломатам.Кандидат-демократ также пообещал ввести санкции против китайских официальных лиц, "которые ответственны за нарушение прав человека в Тибете и поддерживать народ Тибета, в том числе путем расширения вещания на тибетском язык".В заявлении Байден также раскритиковал позицию нынешнего главы Белого дома <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> за то, что тот "фокусируется на пустой торговой сделке с <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китаем</a> и защищает свою "хорошую дружбу" с лидером КНР <a href="http://ria.ru/person_Si_Czinpin/" target="_blank" data-auto="true">Си Цзиньпином</a>", при этом став "первым американским президентом за последние три десятилетия, который не встретился с Далай-ламой". Байден также обрушился с критикой на администрацию Трампа за то, что при нем не был назначен спецкоординатор по Тибету.При этом в июле госсекретарь <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> заявил, что США вводят визовые ограничения против чиновников КНР, которые причастны к ограничению въезда иностранцев в Тибетский автономный район Китая. По его словам, <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank" data-auto="true">Пекин</a> продолжает "систематически препятствовать поездкам в Тибетский автономный район и другие тибетские районы американских дипломатов и других официальных лиц, журналистов и туристов, в то время как официальные лица КНР и другие граждане имеют гораздо больший доступ в Соединенные Штаты".Китай в ответ принял решение ввести визовые ограничение в отношении граждан США из-за аналогичных мер <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтона</a> против чиновников КНР.

https://ria.ru/20200826/bayden-1576303109.html

Геннадий Solo А кто надавит на США по вопросам негров, Необходимо создать в США партию негров, выделить для их спокойного проживания южные штаты Конфедерации 10

frolgohom Простых американцев беспокоит тибетский вопрос ? Реально ? 10

13

китай

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майк помпео, дональд трамп, си цзиньпин, джо байден, китай, вашингтон (город), сша, в мире