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https://ria.ru/20200904/bayden-1576714980.html
Байден пообещал в случае победы надавить на Китай по вопросу Тибета
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден пообещал, что в случае своей победы на выборах встретится с Далай-ламой, назначит специального... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T05:34
2020-09-04T05:34
майк помпео
дональд трамп
си цзиньпин
джо байден
китай
вашингтон (город)
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости.</strong> Кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> от Демократической партии <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> пообещал, что в случае своей победы на выборах встретится с Далай-ламой, назначит специального координатора по делам Тибета и будет добиваться от китайских властей открытия доступа туда американским дипломатам.Кандидат-демократ также пообещал ввести санкции против китайских официальных лиц, "которые ответственны за нарушение прав человека в Тибете и поддерживать народ Тибета, в том числе путем расширения вещания на тибетском язык".В заявлении Байден также раскритиковал позицию нынешнего главы Белого дома <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> за то, что тот "фокусируется на пустой торговой сделке с <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китаем</a> и защищает свою "хорошую дружбу" с лидером КНР <a href="http://ria.ru/person_Si_Czinpin/" target="_blank" data-auto="true">Си Цзиньпином</a>", при этом став "первым американским президентом за последние три десятилетия, который не встретился с Далай-ламой". Байден также обрушился с критикой на администрацию Трампа за то, что при нем не был назначен спецкоординатор по Тибету.При этом в июле госсекретарь <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> заявил, что США вводят визовые ограничения против чиновников КНР, которые причастны к ограничению въезда иностранцев в Тибетский автономный район Китая. По его словам, <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank" data-auto="true">Пекин</a> продолжает "систематически препятствовать поездкам в Тибетский автономный район и другие тибетские районы американских дипломатов и других официальных лиц, журналистов и туристов, в то время как официальные лица КНР и другие граждане имеют гораздо больший доступ в Соединенные Штаты".Китай в ответ принял решение ввести визовые ограничение в отношении граждан США из-за аналогичных мер <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтона</a> против чиновников КНР.
https://ria.ru/20200826/bayden-1576303109.html
А кто надавит на США по вопросам негров, Необходимо создать в США партию негров, выделить для их спокойного проживания южные штаты Конфедерации
10
Простых американцев беспокоит тибетский вопрос ? Реально ?
10
13
китай
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
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майк помпео, дональд трамп, си цзиньпин, джо байден, китай, вашингтон (город), сша, в мире

Байден пообещал в случае победы надавить на Китай по вопросу Тибета

05:34 04.09.2020
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© AP Photo / Andrew HarnikДжо Байден на съезде Демократической партии
Джо Байден на съезде Демократической партии - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© AP Photo / Andrew Harnik
ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден пообещал, что в случае своей победы на выборах встретится с Далай-ламой, назначит специального координатора по делам Тибета и будет добиваться от китайских властей открытия доступа туда американским дипломатам.
"Как президент я буду ставить ценности в основу американской внешней политики. Я встречусь с его святейшеством Далай-ламой, назначу нового специального координатора по делам Тибета и буду настаивать на том, чтобы китайское правительство восстановило доступ в Тибет американским гражданам, в том числе дипломатам и журналистам. Я буду работать с нашими союзниками, чтобы надавить на Пекин и вернуть его к прямому диалогу с представителями Тибета, чтобы достичь договорённостей о значительной автономии, уважении прав человека и сохранении культуры Тибета", - говорится в заявлении Байдена, которое распространил его штаб.
Кандидат-демократ также пообещал ввести санкции против китайских официальных лиц, "которые ответственны за нарушение прав человека в Тибете и поддерживать народ Тибета, в том числе путем расширения вещания на тибетском язык".
В заявлении Байден также раскритиковал позицию нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа за то, что тот "фокусируется на пустой торговой сделке с Китаем и защищает свою "хорошую дружбу" с лидером КНР Си Цзиньпином", при этом став "первым американским президентом за последние три десятилетия, который не встретился с Далай-ламой". Байден также обрушился с критикой на администрацию Трампа за то, что при нем не был назначен спецкоординатор по Тибету.
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При этом в июле госсекретарь Майк Помпео заявил, что США вводят визовые ограничения против чиновников КНР, которые причастны к ограничению въезда иностранцев в Тибетский автономный район Китая. По его словам, Пекин продолжает "систематически препятствовать поездкам в Тибетский автономный район и другие тибетские районы американских дипломатов и других официальных лиц, журналистов и туристов, в то время как официальные лица КНР и другие граждане имеют гораздо больший доступ в Соединенные Штаты".
Китай в ответ принял решение ввести визовые ограничение в отношении граждан США из-за аналогичных мер Вашингтона против чиновников КНР.
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Майк ПомпеоДональд ТрампСи ЦзиньпинДжо БайденКитайВашингтон (город)СШАВ мире
Популярные комментарии
А кто надавит на США по вопросам негров, Необходимо создать в США партию негров, выделить для их спокойного проживания южные штаты Конфедерации
4 сентября, 05:43
Геннадий SoloГеннадий Solo
730000
Простых американцев беспокоит тибетский вопрос ? Реально ?
4 сентября, 05:48
ffrolgohom
280000
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