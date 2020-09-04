https://ria.ru/20200904/audiozapis-1576803907.html

Эксперт оценил публикацию записи разговора Берлина и Варшавы о Навальном

Москве было бы разумнее взвешенно отнестись к записи перехваченного Минском разговора между представителями Варшавы и Берлина, она не должна повлиять на... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T21:43

2020-09-04T21:43

2020-09-04T21:43

госпитализация алексея навального

александр лукашенко

алексей навальный

польша

германия

белоруссия

политика

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Москве было бы разумнее взвешенно отнестись к записи перехваченного Минском разговора между представителями Варшавы и Берлина, она не должна повлиять на российско-германские и российско-белорусские отношения, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ <a href="http://ria.ru/person_Bogdan_Bezpalko/" target="_blank" data-auto="true">Богдан Безпалько</a>.Президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> в четверг сообщил о перехвате разговора Варшавы и Берлина по ситуации вокруг <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, пообещал передать запись российским спецслужбам.Запись разговора была продемонстрирована в эфире белорусского госканала ОНТ в пятницу вечером. На ней на английском языке общаются двое мужчин, касаясь Навального, представитель ФРГ говорит, что подтверждение отравления не так важно - на войне "всякие методы хороши". Говоря о ситуации в Белоруссии, абонент из Варшавы называет Лукашенко "крепким орешком", а силовиков профессиональными и организованными. Он также говорит о том, что Москве надо отбить охоту "совать нос в дела" Белоруссии.Он добавил, что сейчас "разумнее всего было бы спокойно и взвешенно отнестись к появлению этой записи". "Это внутреннее дело <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> - пожалуйста, они хотят что-то опубликовать - пусть публикуют, наши отношения с <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германией</a> не должны от этого страдать никак, так же, как и отношения с <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссией</a> должны строиться вне зависимости от публикации этой записи", - заключил Безпалько.

https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576789118.html

Иван Широн Все правильно сделал Лукашенко, естественно с подачи Путина. Они придумали сказку что РФ отравила Навального, после с ядом в теле разрешили вывезти из страны при уголовном деле с его участием. В ответ такая же ответочка с такой же вероятностью реалистичности. Они дурака включили, мы тоже. И давно пора. А то только оправдываемся уже за все придуманные претензии бесконечные. 41

Damir Aliev если запись достоверна то немцы с нами ВОЮЮТ. а этот иксперд печется только о деньгах и СП2 13

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польша

германия

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, александр лукашенко, алексей навальный, польша, германия, белоруссия, политика