Эксперт оценил публикацию записи разговора Берлина и Варшавы о Навальном
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Москве было бы разумнее взвешенно отнестись к записи перехваченного Минском разговора между представителями Варшавы и Берлина, она не должна повлиять на российско-германские и российско-белорусские отношения, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг сообщил о перехвате разговора Варшавы и Берлина по ситуации вокруг Алексея Навального, пообещал передать запись российским спецслужбам.
Запись разговора была продемонстрирована в эфире белорусского госканала ОНТ в пятницу вечером. На ней на английском языке общаются двое мужчин, касаясь Навального, представитель ФРГ говорит, что подтверждение отравления не так важно - на войне "всякие методы хороши". Говоря о ситуации в Белоруссии, абонент из Варшавы называет Лукашенко "крепким орешком", а силовиков профессиональными и организованными. Он также говорит о том, что Москве надо отбить охоту "совать нос в дела" Белоруссии.
"К любым подобным записям я бы относился очень осторожно, потому что подобного образа записи, особенно когда они используются в публичной сфере, могут собирать элементы, скажем так, недостоверности. Я убежден в том, что германская сторона будет отвергать причастность к подобного рода разговорам, так же, как и польская. И в этом случае доказать что-либо будет невозможно, но информационный скандал поднять можно. Этот скандал сейчас вряд ли улучшит отношения России и Берлина, особенно в условиях, когда ряд политиков пытаются повлиять на проект "Северный поток 2", - сказал эксперт РИА Новости.
Он добавил, что сейчас "разумнее всего было бы спокойно и взвешенно отнестись к появлению этой записи". "Это внутреннее дело Минска - пожалуйста, они хотят что-то опубликовать - пусть публикуют, наши отношения с Германией не должны от этого страдать никак, так же, как и отношения с Белоруссией должны строиться вне зависимости от публикации этой записи", - заключил Безпалько.