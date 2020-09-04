Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200904/audiozapis-1576803907.html
Эксперт оценил публикацию записи разговора Берлина и Варшавы о Навальном
Москве было бы разумнее взвешенно отнестись к записи перехваченного Минском разговора между представителями Варшавы и Берлина, она не должна повлиять на... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T21:43
2020-09-04T21:43
госпитализация алексея навального
александр лукашенко
алексей навальный
польша
германия
белоруссия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576337381_0:194:3072:1921_1400x0_80_0_0_1517afc69e4678d54f3329eb7f640456.jpg
<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Москве было бы разумнее взвешенно отнестись к записи перехваченного Минском разговора между представителями Варшавы и Берлина, она не должна повлиять на российско-германские и российско-белорусские отношения, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ <a href="http://ria.ru/person_Bogdan_Bezpalko/" target="_blank" data-auto="true">Богдан Безпалько</a>.Президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> в четверг сообщил о перехвате разговора Варшавы и Берлина по ситуации вокруг <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, пообещал передать запись российским спецслужбам.Запись разговора была продемонстрирована в эфире белорусского госканала ОНТ в пятницу вечером. На ней на английском языке общаются двое мужчин, касаясь Навального, представитель ФРГ говорит, что подтверждение отравления не так важно - на войне "всякие методы хороши". Говоря о ситуации в Белоруссии, абонент из Варшавы называет Лукашенко "крепким орешком", а силовиков профессиональными и организованными. Он также говорит о том, что Москве надо отбить охоту "совать нос в дела" Белоруссии.Он добавил, что сейчас "разумнее всего было бы спокойно и взвешенно отнестись к появлению этой записи". "Это внутреннее дело <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> - пожалуйста, они хотят что-то опубликовать - пусть публикуют, наши отношения с <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германией</a> не должны от этого страдать никак, так же, как и отношения с <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссией</a> должны строиться вне зависимости от публикации этой записи", - заключил Безпалько.
https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576789118.html
Все правильно сделал Лукашенко, естественно с подачи Путина. Они придумали сказку что РФ отравила Навального, после с ядом в теле разрешили вывезти из страны при уголовном деле с его участием. В ответ такая же ответочка с такой же вероятностью реалистичности. Они дурака включили, мы тоже. И давно пора. А то только оправдываемся уже за все придуманные претензии бесконечные.
41
если запись достоверна то немцы с нами ВОЮЮТ. а этот иксперд печется только о деньгах и СП2
13
23
польша
германия
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576337381_11:0:2742:2048_1400x0_80_0_0_96abfdcdd57b5e317500e077575327d2.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госпитализация алексея навального, александр лукашенко, алексей навальный, польша, германия, белоруссия, политика

Эксперт оценил публикацию записи разговора Берлина и Варшавы о Навальном

21:43 04.09.2020
8751
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Москве было бы разумнее взвешенно отнестись к записи перехваченного Минском разговора между представителями Варшавы и Берлина, она не должна повлиять на российско-германские и российско-белорусские отношения, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг сообщил о перехвате разговора Варшавы и Берлина по ситуации вокруг Алексея Навального, пообещал передать запись российским спецслужбам.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с председателем Палаты депутатов (парламента) Ливии Акилой Салехом - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
Вчера, 16:35
Лавров заявил, что России нечего скрывать по ситуации с Навальным
Запись разговора была продемонстрирована в эфире белорусского госканала ОНТ в пятницу вечером. На ней на английском языке общаются двое мужчин, касаясь Навального, представитель ФРГ говорит, что подтверждение отравления не так важно - на войне "всякие методы хороши". Говоря о ситуации в Белоруссии, абонент из Варшавы называет Лукашенко "крепким орешком", а силовиков профессиональными и организованными. Он также говорит о том, что Москве надо отбить охоту "совать нос в дела" Белоруссии.

"К любым подобным записям я бы относился очень осторожно, потому что подобного образа записи, особенно когда они используются в публичной сфере, могут собирать элементы, скажем так, недостоверности. Я убежден в том, что германская сторона будет отвергать причастность к подобного рода разговорам, так же, как и польская. И в этом случае доказать что-либо будет невозможно, но информационный скандал поднять можно. Этот скандал сейчас вряд ли улучшит отношения России и Берлина, особенно в условиях, когда ряд политиков пытаются повлиять на проект "Северный поток 2", - сказал эксперт РИА Новости.

Он добавил, что сейчас "разумнее всего было бы спокойно и взвешенно отнестись к появлению этой записи". "Это внутреннее дело Минска - пожалуйста, они хотят что-то опубликовать - пусть публикуют, наши отношения с Германией не должны от этого страдать никак, так же, как и отношения с Белоруссией должны строиться вне зависимости от публикации этой записи", - заключил Безпалько.
461814598
Обсудить 23
Госпитализация Алексея НавальногоАлександр ЛукашенкоАлексей НавальныйПольшаГерманияБелоруссияПолитика
Популярные комментарии
Все правильно сделал Лукашенко, естественно с подачи Путина. Они придумали сказку что РФ отравила Навального, после с ядом в теле разрешили вывезти из страны при уголовном деле с его участием. В ответ такая же ответочка с такой же вероятностью реалистичности. Они дурака включили, мы тоже. И давно пора. А то только оправдываемся уже за все придуманные претензии бесконечные.
4 сентября, 21:52
ИШИван Широн
3400007
если запись достоверна то немцы с нами ВОЮЮТ. а этот иксперд печется только о деньгах и СП2
4 сентября, 21:53
Damir AlievDamir Aliev
1100002
Рекомендуем
Алексей Навальный
В Госдуме прокомментировали запись разговора о Навальном
Алексей Навальный
"Президенты не дают фейки". Эксперт оценил запись разговора о Навальном
Алексей Навальный
В Совфеде оценили появление записи разговора о Навальном
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве. 9 июня 2019
Россия ввела санкции против экс-президента Украины Петра Порошенко
Запись перехваченного разговора между Варшавой и Берлином про отравление Навального
Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального
Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус)
Вован и Лексус отвергли причастность к разговору Берлина и Варшавы
Кадр видео инцидента с участием российского патруля и военных США в Сирии, опубликованного сайтом Русская весна
Советник Трампа прокомментировал инцидент с российскими военными в Сирии
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Трамп оценил выводы Германии по ситуации с Навальным
Лариса Кампос и ее жених Жуан Гильерме Фадини
Бизнесмен умер через пять минут после помолвки
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
Минздрав прокомментировал публикацию Lancet о российской вакцине
Самолет Су-27 во время показательных учений
Российские истребители перехватили американские бомбардировщики
Леонид Кравчук
Кравчук заявил, что не верит в мирное завершение протестов в Белоруссии
Президент Сербии Александр Вучич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде
Президент Сербии раскрыл содержание соглашения по Косово с США
Алексей Навальный
Белоруссия передала России запись разговора Берлина и Варшавы о Навальном
Тайфун Майсак вынес на берег рыболовецкое судно
В Приморье тайфун вынес на берег "корабль-призрак"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:08Мясников назвал вредные для здоровья традиции россиян
03:08"Протекший" разгонный блок "Фрегат" могут возвратить на ремонт в Россию
03:03Военные России и Турции провели совместную тренировку в Сирии
02:34На торги выставили самую дорогую монету в мире
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя оставить себе найденный смартфон
02:06Ученый объяснил, почему человек забывает плохое
02:01Немецкий журналист рассказал о неуязвимости России
01:45Трамп пообещал рекордные показатели в экономике США ближе к выборам
01:37Отсидевший за ДТП рассказал, что ждет Ефремова в колонии
01:30США предъявили россиянину Крючкову обвинения в сговоре с целью кибератаки
01:24Трамп не стал отрицать выводы Германии о ситуации с Навальным
01:20Трамп заявил, что вина России в "отравлении" Навального пока не доказана
00:58В Пентагоне рассказали о планах по модернизации ядерных сил США
00:54Трамп оценил выводы Германии по ситуации с Навальным
00:43В США в ходе протестов пострадали двое полицейских, есть задержанные
23:48Цепкало объявил о создании фондов помощи белорусам
23:29Байден обвинил Трампа в намеренном разобщении США
23:10Греческий ученый назвал российскую вакцину от COVID-19 "очень хорошей"
23:04В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
22:52Байден назвал Россию главной угрозой выборам в США
Лента новостейМолния