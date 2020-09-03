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Действующий президент Таджикистана примет участие в предстоящих выборах
Правящая Народно-демократическая партия Таджикистана (НДПТ) выдвинула своего председателя, действующего главу государства Эмомали Рахмона кандидатом президенты... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T10:56
2020-09-03T10:56
эмомали рахмон
таджикистан
в мире
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<strong>ДУШАНБЕ, 3 сен – РИА Новости, Лидия Исамова.</strong> Правящая Народно-демократическая партия Таджикистана (НДПТ) выдвинула своего председателя, действующего главу государства <a href="http://ria.ru/person_EHmomali_Rakhmon/" target="_blank" data-auto="true">Эмомали Рахмона</a> кандидатом президенты на предстоящие выборы 11 октября, передает корреспондент РИА Новости.Кандидатуру Рахмона единогласно поддержала вся 1 тысяча делегатов съезда. Президент страны участие в работе съезда не принимал, хотя был делегатом форума. В это время он участвовал в юбилейных торжествах, посвященных 25-летию Национальной гвардии.Действующий глава государства ранее был выдвинут кандидатом в президенты на предстоящие выборы Федерацией независимых профсоюзов и Союзом молодежи страны.Шесть из семи партий в республике также определились со своими кандидатами, выдвинув своих лидеров: аграрии выдвинули Рустама Латифзода, Соцпартия - Абдухалима Гаффорова, Демпартия - Саидджафара Усмонзода, Партия экономических реформ - Рустама Рахматзода. Коммунисты выберут своего кандидата на съезде, который состоится 5 сентября.Социал-демократическая партия <a href="http://ria.ru/location_Tajikistan/" target="_blank" data-auto="true">Таджикистана</a> решила не выставлять своего кандидата и бойкотировать президентские выборы.Одиннадцатого октября пройдут шестые президентские выборы с момента обретения Таджикистаном независимости в сентябре 1991 года. Начиная с 1994 года все выборы выигрывал Рахмон. Президент выбирается путем тайного голосования на семь лет. Для признания результатов выборов действительными явка должна составить не менее 50%.
https://ria.ru/20200710/1574161668.html
https://ria.ru/20200624/1573374484.html
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эмомали рахмон, таджикистан, в мире

Действующий президент Таджикистана примет участие в предстоящих выборах

10:56 03.09.2020
316
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Таджикистана Эмомали Рахмон
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон . Архивное фото
ДУШАНБЕ, 3 сен – РИА Новости, Лидия Исамова. Правящая Народно-демократическая партия Таджикистана (НДПТ) выдвинула своего председателя, действующего главу государства Эмомали Рахмона кандидатом президенты на предстоящие выборы 11 октября, передает корреспондент РИА Новости.
Кандидатуру Рахмона единогласно поддержала вся 1 тысяча делегатов съезда. Президент страны участие в работе съезда не принимал, хотя был делегатом форума. В это время он участвовал в юбилейных торжествах, посвященных 25-летию Национальной гвардии.
Привокзальная площадь в Душанбе - РИА Новости, 1920, 10.07.2020
10 июля, 12:31
Таджикистан нуждается в большем числе учителей из России
Действующий глава государства ранее был выдвинут кандидатом в президенты на предстоящие выборы Федерацией независимых профсоюзов и Союзом молодежи страны.
Шесть из семи партий в республике также определились со своими кандидатами, выдвинув своих лидеров: аграрии выдвинули Рустама Латифзода, Соцпартия - Абдухалима Гаффорова, Демпартия - Саидджафара Усмонзода, Партия экономических реформ - Рустама Рахматзода. Коммунисты выберут своего кандидата на съезде, который состоится 5 сентября.
Социал-демократическая партия Таджикистана решила не выставлять своего кандидата и бойкотировать президентские выборы.
Одиннадцатого октября пройдут шестые президентские выборы с момента обретения Таджикистаном независимости в сентябре 1991 года. Начиная с 1994 года все выборы выигрывал Рахмон. Президент выбирается путем тайного голосования на семь лет. Для признания результатов выборов действительными явка должна составить не менее 50%.
Президент России Владимир Путин и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон во время встречи. 10 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 24.06.2020
24 июня, 04:21
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11:00У всех испытывавших вакцину "Вектора" выработались антитела к COVID-19
10:56Действующий президент Таджикистана примет участие в предстоящих выборах
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