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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200903/voyna-1576656934.html
Си Цзиньпин пообещал Путину защищать итоги Второй мировой войны
Китай будет вместе с Россией защищать результаты Второй мировой, об этом, как сообщает агентство Синьхуа, говорится в поздравительной телеграмме, которую... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T04:08
2020-09-03T10:23
75 лет великой победы
россия
вторая мировая война (1939-1945)
си цзиньпин
владимир путин
москва
франция
китай
япония
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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> будет вместе с Россией защищать результаты Второй мировой, об этом, как сообщает агентство <a href="http://www.xinhuanet.com/?f=pad" target="_blank">Синьхуа</a>, говорится в поздравительной телеграмме, которую председатель КНР <a href="http://ria.ru/person_Si_Czinpin/" target="_blank" data-auto="true">Си Цзиньпин</a> отправил <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a> по случаю 75-летия окончания войны.Си Цзиньпин выразил готовность "работать вместе с российским коллегой над объединением усилий для решительной защиты победы во Второй мировой войне, так же как и над международной справедливостью".Первого сентября президент России Владимир Путин в ходе открытого видеоурока заявил, что сомнений в том, кто был агрессором в ходе Великой Отечественной войны, а кто "переломил хребет нацистской военной машине", не должно быть. Глава государства назвал освобождение стран Восточной и Центральной Европы большой заслугой Красной армии. Он также отметил, что можно спорить о том, что за этим последовало, какие режимы создавались в освобожденных государствах и как к этим режимам относилось население.Второго сентября 1945 года представители Японии на борту американского авианосца "Миссури" подписали акт о капитуляции, ознаменовавший окончание Второй мировой войны, которая длилась шесть лет и унесла, по меньшей мере, 55 миллионов жизней.Под документом стоят подписи представителей США, Китая, Великобритании, СССР, Австралии, Канады, Франции, Нидерландов и Новой Зеландии. От Советского Союза на церемонии присутствовал генерал-лейтенант Кузьма Деревянко.
https://ria.ru/20200901/narod-1576568311.html
Сейчас нужно совместно защищать мир от омерикосов и их прихлебателей.
111
Надеюсь и в начинающейся Третьей Мировой Россия и Китай будут выступать таким же крепким единым фронтом.
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россия
москва
франция
китай
япония
сша
РИА Новости
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россия, вторая мировая война (1939-1945), си цзиньпин, владимир путин, москва, франция, китай, япония, сша, в мире

Си Цзиньпин пообещал Путину защищать итоги Второй мировой войны

04:08 03.09.2020 (обновлено: 10:23 03.09.2020)
20182
© РИА Новости / Рамиль СитдиковВладимир Путин и Си Цзиньпин на Деловом форуме БРИКС в Бразилии
Владимир Путин и Си Цзиньпин на Деловом форуме БРИКС в Бразилии - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Китай будет вместе с Россией защищать результаты Второй мировой, об этом, как сообщает агентство Синьхуа, говорится в поздравительной телеграмме, которую председатель КНР Си Цзиньпин отправил Владимиру Путину по случаю 75-летия окончания войны.
Си Цзиньпин выразил готовность "работать вместе с российским коллегой над объединением усилий для решительной защиты победы во Второй мировой войне, так же как и над международной справедливостью".
Первого сентября президент России Владимир Путин в ходе открытого видеоурока заявил, что сомнений в том, кто был агрессором в ходе Великой Отечественной войны, а кто "переломил хребет нацистской военной машине", не должно быть. Глава государства назвал освобождение стран Восточной и Центральной Европы большой заслугой Красной армии. Он также отметил, что можно спорить о том, что за этим последовало, какие режимы создавались в освобожденных государствах и как к этим режимам относилось население.
Второго сентября 1945 года представители Японии на борту американского авианосца "Миссури" подписали акт о капитуляции, ознаменовавший окончание Второй мировой войны, которая длилась шесть лет и унесла, по меньшей мере, 55 миллионов жизней.
Под документом стоят подписи представителей США, Китая, Великобритании, СССР, Австралии, Канады, Франции, Нидерландов и Новой Зеландии. От Советского Союза на церемонии присутствовал генерал-лейтенант Кузьма Деревянко.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 12:1375 лет Великой Победы
Путин призвал не забывать подвиг народа в Великой Отечественной войне
5701731616
Обсудить 38
75 лет Великой ПобедыРоссияВторая мировая война (1939-1945)Си ЦзиньпинВладимир ПутинМоскваФранцияКитайЯпонияСШАВ мире
Популярные комментарии
Сейчас нужно совместно защищать мир от омерикосов и их прихлебателей.
3 сентября, 04:10
ЛКЛысый Кучерявый
82301011
Надеюсь и в начинающейся Третьей Мировой Россия и Китай будут выступать таким же крепким единым фронтом.
3 сентября, 06:30
СССергей Смирнов
6371005
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