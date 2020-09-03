https://ria.ru/20200903/voyna-1576656934.html
Си Цзиньпин пообещал Путину защищать итоги Второй мировой войны
Китай будет вместе с Россией защищать результаты Второй мировой, об этом, как сообщает агентство Синьхуа, говорится в поздравительной телеграмме, которую... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T04:08
2020-09-03T04:08
2020-09-03T10:23
75 лет великой победы
россия
вторая мировая война (1939-1945)
си цзиньпин
владимир путин
москва
франция
китай
япония
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156090/77/1560907702_0:0:2205:1241_1400x0_80_0_0_ccb604a7545a08a79f9f22dc0b671869.jpg
<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> будет вместе с Россией защищать результаты Второй мировой, об этом, как сообщает агентство <a href="http://www.xinhuanet.com/?f=pad" target="_blank">Синьхуа</a>, говорится в поздравительной телеграмме, которую председатель КНР <a href="http://ria.ru/person_Si_Czinpin/" target="_blank" data-auto="true">Си Цзиньпин</a> отправил <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a> по случаю 75-летия окончания войны.Си Цзиньпин выразил готовность "работать вместе с российским коллегой над объединением усилий для решительной защиты победы во Второй мировой войне, так же как и над международной справедливостью".Первого сентября президент России Владимир Путин в ходе открытого видеоурока заявил, что сомнений в том, кто был агрессором в ходе Великой Отечественной войны, а кто "переломил хребет нацистской военной машине", не должно быть. Глава государства назвал освобождение стран Восточной и Центральной Европы большой заслугой Красной армии. Он также отметил, что можно спорить о том, что за этим последовало, какие режимы создавались в освобожденных государствах и как к этим режимам относилось население.Второго сентября 1945 года представители Японии на борту американского авианосца "Миссури" подписали акт о капитуляции, ознаменовавший окончание Второй мировой войны, которая длилась шесть лет и унесла, по меньшей мере, 55 миллионов жизней.Под документом стоят подписи представителей США, Китая, Великобритании, СССР, Австралии, Канады, Франции, Нидерландов и Новой Зеландии. От Советского Союза на церемонии присутствовал генерал-лейтенант Кузьма Деревянко.
https://ria.ru/20200901/narod-1576568311.html
Лысый Кучерявый
Сейчас нужно совместно защищать мир от омерикосов и их прихлебателей.
111
Сергей Смирнов
Надеюсь и в начинающейся Третьей Мировой Россия и Китай будут выступать таким же крепким единым фронтом.
91
38
россия
москва
франция
китай
япония
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156090/77/1560907702_119:0:2104:1489_1400x0_80_0_0_d8f36c5c98b297f2e6b3091e073b4a3c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вторая мировая война (1939-1945), си цзиньпин, владимир путин, москва, франция, китай, япония, сша, в мире
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Китай
будет вместе с Россией защищать результаты Второй мировой, об этом, как сообщает агентство Синьхуа
, говорится в поздравительной телеграмме, которую председатель КНР Си Цзиньпин
отправил Владимиру Путину
по случаю 75-летия окончания войны.
Си Цзиньпин выразил готовность "работать вместе с российским коллегой над объединением усилий для решительной защиты победы во Второй мировой войне, так же как и над международной справедливостью".
Первого сентября президент России Владимир Путин в ходе открытого видеоурока заявил, что сомнений в том, кто был агрессором в ходе Великой Отечественной войны, а кто "переломил хребет нацистской военной машине", не должно быть. Глава государства назвал освобождение стран Восточной и Центральной Европы большой заслугой Красной армии. Он также отметил, что можно спорить о том, что за этим последовало, какие режимы создавались в освобожденных государствах и как к этим режимам относилось население.
Второго сентября 1945 года представители Японии на борту американского авианосца "Миссури" подписали акт о капитуляции, ознаменовавший окончание Второй мировой войны, которая длилась шесть лет и унесла, по меньшей мере, 55 миллионов жизней.
Под документом стоят подписи представителей США, Китая, Великобритании, СССР, Австралии, Канады, Франции, Нидерландов и Новой Зеландии. От Советского Союза на церемонии присутствовал генерал-лейтенант Кузьма Деревянко.