https://ria.ru/20200903/voyna-1576656934.html

Си Цзиньпин пообещал Путину защищать итоги Второй мировой войны

Китай будет вместе с Россией защищать результаты Второй мировой, об этом, как сообщает агентство Синьхуа, говорится в поздравительной телеграмме, которую... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T04:08

2020-09-03T04:08

2020-09-03T10:23

75 лет великой победы

россия

вторая мировая война (1939-1945)

си цзиньпин

владимир путин

москва

франция

китай

япония

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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> будет вместе с Россией защищать результаты Второй мировой, об этом, как сообщает агентство <a href="http://www.xinhuanet.com/?f=pad" target="_blank">Синьхуа</a>, говорится в поздравительной телеграмме, которую председатель КНР <a href="http://ria.ru/person_Si_Czinpin/" target="_blank" data-auto="true">Си Цзиньпин</a> отправил <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a> по случаю 75-летия окончания войны.Си Цзиньпин выразил готовность "работать вместе с российским коллегой над объединением усилий для решительной защиты победы во Второй мировой войне, так же как и над международной справедливостью".Первого сентября президент России Владимир Путин в ходе открытого видеоурока заявил, что сомнений в том, кто был агрессором в ходе Великой Отечественной войны, а кто "переломил хребет нацистской военной машине", не должно быть. Глава государства назвал освобождение стран Восточной и Центральной Европы большой заслугой Красной армии. Он также отметил, что можно спорить о том, что за этим последовало, какие режимы создавались в освобожденных государствах и как к этим режимам относилось население.Второго сентября 1945 года представители Японии на борту американского авианосца "Миссури" подписали акт о капитуляции, ознаменовавший окончание Второй мировой войны, которая длилась шесть лет и унесла, по меньшей мере, 55 миллионов жизней.Под документом стоят подписи представителей США, Китая, Великобритании, СССР, Австралии, Канады, Франции, Нидерландов и Новой Зеландии. От Советского Союза на церемонии присутствовал генерал-лейтенант Кузьма Деревянко.

https://ria.ru/20200901/narod-1576568311.html

Лысый Кучерявый Сейчас нужно совместно защищать мир от омерикосов и их прихлебателей. 111

Сергей Смирнов Надеюсь и в начинающейся Третьей Мировой Россия и Китай будут выступать таким же крепким единым фронтом. 91

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россия

москва

франция

китай

япония

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вторая мировая война (1939-1945), си цзиньпин, владимир путин, москва, франция, китай, япония, сша, в мире