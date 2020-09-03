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https://ria.ru/20200903/valeriya-1576656226.html
Расплакавшаяся на свадьбе сына Валерия поразила фанатов
Певица Валерия опубликовала в Instagram трогательную фотографию со свадьбы сына Арсения Шульгина и Лианы Волковой. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T02:17
2020-09-03T02:17
россия
арсений шульгин
музыка
шоу-бизнес
иосиф пригожин
валерия (алла перфилова)
общество
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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> Певица <a href="https://ria.ru/person_Valerija_Alla_Perfilova/" target="_blank">Валерия</a> опубликовала в <a href="https://www.instagram.com/p/CEmqzTVFzFm/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> трогательную фотографию со свадьбы сына <a href="http://ria.ru/person_arseniy-shulgin/" target="_blank" data-auto="true">Арсения Шульгина</a> и Лианы Волковой.На опубликованном снимке видно, что исполнительница с трудом сдерживает слезы.Супруг артистки, продюсер <a href="http://ria.ru/person_Iosif_Prigozhin/" target="_blank" data-auto="true">Иосиф Пригожин</a> выложил в своем <a href="https://www.instagram.com/p/CEll95EoCjM/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> видео с танцем молодоженов под песню, которую эмоционально исполнила Валерия.Пользователи оценили искренность Валерии и признались, что ее выступление растрогало их до глубины души."Трогательнее, чем мама смогла спеть, не может быть ничего. Видно, как она внутренне рада и плачет искренне", — написала <a href="https://www.instagram.com/veronika_pugacheva69/" target="_blank" rel="nofollow noopener">veronika_pugacheva69</a>."Мамочка молодец, очень чувственно, до слез, берегите свою любовь, будьте счастливы", — отметила <a href="https://www.instagram.com/liubovberegovskaia/" target="_blank" rel="nofollow noopener">liubovberegovskaia</a>."Браво Валерии, что смогла допеть в такой трогательный момент!" — похвалила певицу <a href="https://www.instagram.com/elena_danik_official/" target="_blank" rel="nofollow noopener">elena_danik_official</a>."Слезы счастья. Счастья молодым. Зато есть надежда стать бабушкой. Это так прекрасно, здоровья вам", — обратилась к артистке <a href="https://www.instagram.com/tymina_nadya/" target="_blank" rel="nofollow noopener">tymina_nadya</a>."Все мамы одинаковы, оказывается — плачем и от радости, и от горести", — написала <a href="https://www.instagram.com/marina_maksimova2/" target="_blank" rel="nofollow noopener">marina_maksimova2</a>.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, арсений шульгин, музыка, шоу-бизнес, иосиф пригожин, валерия (алла перфилова), общество

Расплакавшаяся на свадьбе сына Валерия поразила фанатов

02:17 03.09.2020
7499
© РИА Новости / Нина ЗотинаПевица Валерия
Певица Валерия - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Певица Валерия опубликовала в Instagram трогательную фотографию со свадьбы сына Арсения Шульгина и Лианы Волковой.
На опубликованном снимке видно, что исполнительница с трудом сдерживает слезы.

"Просто плачу от радости и переполняющей меня гордости", — написала Валерия.

Супруг артистки, продюсер Иосиф Пригожин выложил в своем Instagram видео с танцем молодоженов под песню, которую эмоционально исполнила Валерия.

"На этом моменте плакал весь зал. Что может быть более трогательным, когда мама поет для собственного сына, а он с молодой женой кружится в первом танце молодоженов? Маме отдельная похвала за то, что не смотря на душившие ее слезы, смогла допеть до конца", — отметил Пригожин.

Пользователи оценили искренность Валерии и признались, что ее выступление растрогало их до глубины души.
"Трогательнее, чем мама смогла спеть, не может быть ничего. Видно, как она внутренне рада и плачет искренне", — написала veronika_pugacheva69.
"Мамочка молодец, очень чувственно, до слез, берегите свою любовь, будьте счастливы", — отметила liubovberegovskaia.
"Браво Валерии, что смогла допеть в такой трогательный момент!" — похвалила певицу elena_danik_official.
"Слезы счастья. Счастья молодым. Зато есть надежда стать бабушкой. Это так прекрасно, здоровья вам", — обратилась к артистке tymina_nadya.
"Все мамы одинаковы, оказывается — плачем и от радости, и от горести", — написала marina_maksimova2.
Певица Валерия - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
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РоссияАрсений ШульгинМузыкаШоу-бизнесИосиф ПригожинВалерия (Алла Перфилова)Общество
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