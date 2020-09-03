https://ria.ru/20200903/valeriya-1576656226.html

Расплакавшаяся на свадьбе сына Валерия поразила фанатов

Певица Валерия опубликовала в Instagram трогательную фотографию со свадьбы сына Арсения Шульгина и Лианы Волковой. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T02:17

2020-09-03T02:17

2020-09-03T02:17

россия

арсений шульгин

музыка

шоу-бизнес

иосиф пригожин

валерия (алла перфилова)

общество

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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> Певица <a href="https://ria.ru/person_Valerija_Alla_Perfilova/" target="_blank">Валерия</a> опубликовала в <a href="https://www.instagram.com/p/CEmqzTVFzFm/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> трогательную фотографию со свадьбы сына <a href="http://ria.ru/person_arseniy-shulgin/" target="_blank" data-auto="true">Арсения Шульгина</a> и Лианы Волковой.На опубликованном снимке видно, что исполнительница с трудом сдерживает слезы.Супруг артистки, продюсер <a href="http://ria.ru/person_Iosif_Prigozhin/" target="_blank" data-auto="true">Иосиф Пригожин</a> выложил в своем <a href="https://www.instagram.com/p/CEll95EoCjM/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> видео с танцем молодоженов под песню, которую эмоционально исполнила Валерия.Пользователи оценили искренность Валерии и признались, что ее выступление растрогало их до глубины души."Трогательнее, чем мама смогла спеть, не может быть ничего. Видно, как она внутренне рада и плачет искренне", — написала <a href="https://www.instagram.com/veronika_pugacheva69/" target="_blank" rel="nofollow noopener">veronika_pugacheva69</a>."Мамочка молодец, очень чувственно, до слез, берегите свою любовь, будьте счастливы", — отметила <a href="https://www.instagram.com/liubovberegovskaia/" target="_blank" rel="nofollow noopener">liubovberegovskaia</a>."Браво Валерии, что смогла допеть в такой трогательный момент!" — похвалила певицу <a href="https://www.instagram.com/elena_danik_official/" target="_blank" rel="nofollow noopener">elena_danik_official</a>."Слезы счастья. Счастья молодым. Зато есть надежда стать бабушкой. Это так прекрасно, здоровья вам", — обратилась к артистке <a href="https://www.instagram.com/tymina_nadya/" target="_blank" rel="nofollow noopener">tymina_nadya</a>."Все мамы одинаковы, оказывается — плачем и от радости, и от горести", — написала <a href="https://www.instagram.com/marina_maksimova2/" target="_blank" rel="nofollow noopener">marina_maksimova2</a>.

https://ria.ru/20200622/1573273280.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, арсений шульгин, музыка, шоу-бизнес, иосиф пригожин, валерия (алла перфилова), общество