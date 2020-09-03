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Во Владивостоке ураган повалил более 300 деревьев
Ураган, вызванный тайфуном "Майсак", повалил во Владивостоке более 300 деревьев, сообщает мэрия со ссылкой на городской оперативный штаб. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T16:50
2020-09-03T16:50
владивосток
находка
в мире
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости.</strong> Ураган, вызванный тайфуном "Майсак", повалил во <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостоке</a> более 300 деревьев, сообщает мэрия со ссылкой на городской оперативный штаб.Ранее сообщалось, что во Владивостоке ветер ураганной силы достиг пика в 40 метров в секунду, мысовые станции фиксировали порывы ветра до 43 метров в секунду."На территории города насчитывается более 300 поваленных деревьев. Силами (городских и оперативных служб - ред.) распилено и убрано 98 деревьев... Управляющими компаниями (32 бригады) распилено и убрано 150 деревьев", - говорится в сообщении.Власти отмечают, что в городе продолжается ликвидация последствий урагана, вызванного прохождением тайфуна "Майсак". В работах задействованы 84 аварийные бригады – энергетики, дорожные и коммунально-технические службы.Ранее сообщалось, что режим ЧС ввели в <a href="http://ria.ru/location_Nakhodka/" target="_blank" data-auto="true">Находке</a> в четверг из-за тайфуна "Майсак".
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владивосток
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владивосток, находка, в мире

Во Владивостоке ураган повалил более 300 деревьев

16:50 03.09.2020
1276
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПоследствия урагана во Владивостоке
Последствия урагана во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Последствия урагана во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Ураган, вызванный тайфуном "Майсак", повалил во Владивостоке более 300 деревьев, сообщает мэрия со ссылкой на городской оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что во Владивостоке ветер ураганной силы достиг пика в 40 метров в секунду, мысовые станции фиксировали порывы ветра до 43 метров в секунду.
"На территории города насчитывается более 300 поваленных деревьев. Силами (городских и оперативных служб - ред.) распилено и убрано 98 деревьев... Управляющими компаниями (32 бригады) распилено и убрано 150 деревьев", - говорится в сообщении.
Власти отмечают, что в городе продолжается ликвидация последствий урагана, вызванного прохождением тайфуна "Майсак". В работах задействованы 84 аварийные бригады – энергетики, дорожные и коммунально-технические службы.
Ранее сообщалось, что режим ЧС ввели в Находке в четверг из-за тайфуна "Майсак".
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