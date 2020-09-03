https://ria.ru/20200903/twitter-1576658520.html

Twitter сообщил о взломе аккаунта премьер-министра Индии

Компания Twitter сообщила о взломе одного из аккаунтов премьер-министра Индии Нарендры Моди, компания приняла "меры для защиты взломанной учетной записи" и... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T08:07

2020-09-03T08:07

2020-09-03T08:07

индия

twitter

в мире

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<strong>НЬЮ-ДЕЛИ, 3 сен – РИА Новости.</strong> Компания <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a> сообщила о взломе одного из аккаунтов премьер-министра <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> <a href="http://ria.ru/person_Narendra_Modi/" target="_blank" data-auto="true">Нарендры Моди</a>, компания приняла "меры для защиты взломанной учетной записи" и "активно расследует" ситуацию, сообщает телеканал <a href="https://www.ndtv.com/" target="_blank">NDTV</a>.Хакеры получили доступ к аккаунту <a href="https://twitter.com/narendramodi_in" target="_blank">narendramodi_i</a>n и разослали всем его подписчикам просьбу сделать пожертвование криптовалютой в основанный премьером Национальный фонд помощи.Аккаунт narendramodi_in, на который подписаны более 2,5 миллиона человек, является официальным аккаунтом в Twitter личного веб-сайта Моди, и в нем размещаются выступления премьера. Последняя запись была опубликована в этом аккаунте 31 августа.Инцидент не повлиял на личный аккаунт премьер-министра Моди в Twitter, на который подписаны более 61 миллиона человек.

https://ria.ru/20200903/instagram-1576658060.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

индия, twitter, в мире