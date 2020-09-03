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https://ria.ru/20200903/tayfun-1576679894.html
В Приморье произошел сбой в движении поездов из-за тайфуна
Тайфун в Приморском крае привел к отключению электроснабжения на ряде участков железной дороги, произошел сбой в движении пассажирских и грузовых поездов,... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T13:55
2020-09-03T14:06
ржд
приморский край
происшествия
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Тайфун в <a href="http://ria.ru/location_Primorskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Приморском крае</a> привел к отключению электроснабжения на ряде участков железной дороги, произошел сбой в движении пассажирских и грузовых поездов, сообщили РИА Новости в РЖД."Третьего сентября Приморский край оказался под влиянием тайфуна "Майсак", принесшего резкое ухудшение погоды – обильные ливневые дожди и ураганный ветер. Из-за воздействия стихии произошло аварийное отключение внешнего электроснабжения на ряде участков Дальневосточной железной дороги. Отсутствие электропитания вызвало сбой в движении пассажирских и грузовых поездов. Для обеспечения перевозок задействована тепловозная тяга", - сообщили в компании.Там добавили, что <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskie_zheleznye_dorogi/" target="_blank" data-auto="true">РЖД</a> принимают все меры по скорейшему восстановлению нормальной работы железнодорожного транспорта и вводу задержанных поездов в график.
https://ria.ru/20200903/tayfun-1576656369.html
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ржд, приморский край, происшествия

В Приморье произошел сбой в движении поездов из-за тайфуна

13:55 03.09.2020 (обновлено: 14:06 03.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПассажирские поезда РЖД
Пассажирские поезда РЖД - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Тайфун в Приморском крае привел к отключению электроснабжения на ряде участков железной дороги, произошел сбой в движении пассажирских и грузовых поездов, сообщили РИА Новости в РЖД.
"Третьего сентября Приморский край оказался под влиянием тайфуна "Майсак", принесшего резкое ухудшение погоды – обильные ливневые дожди и ураганный ветер. Из-за воздействия стихии произошло аварийное отключение внешнего электроснабжения на ряде участков Дальневосточной железной дороги. Отсутствие электропитания вызвало сбой в движении пассажирских и грузовых поездов. Для обеспечения перевозок задействована тепловозная тяга", - сообщили в компании.
Там добавили, что РЖД принимают все меры по скорейшему восстановлению нормальной работы железнодорожного транспорта и вводу задержанных поездов в график.
Тайфун Болавен в Приморье - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
Вчера, 02:08
В ряде школ Приморья отменили занятия из-за тайфуна "Майсак"
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РЖДПриморский крайПроисшествия
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