https://ria.ru/20200903/tayfun-1576679894.html
В Приморье произошел сбой в движении поездов из-за тайфуна
Тайфун в Приморском крае привел к отключению электроснабжения на ряде участков железной дороги, произошел сбой в движении пассажирских и грузовых поездов,... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T13:55
2020-09-03T13:55
2020-09-03T14:06
ржд
приморский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570020418_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_3e9ca0776045f4dd18ea5c919f76fe1b.jpg
<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Тайфун в <a href="http://ria.ru/location_Primorskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Приморском крае</a> привел к отключению электроснабжения на ряде участков железной дороги, произошел сбой в движении пассажирских и грузовых поездов, сообщили РИА Новости в РЖД."Третьего сентября Приморский край оказался под влиянием тайфуна "Майсак", принесшего резкое ухудшение погоды – обильные ливневые дожди и ураганный ветер. Из-за воздействия стихии произошло аварийное отключение внешнего электроснабжения на ряде участков Дальневосточной железной дороги. Отсутствие электропитания вызвало сбой в движении пассажирских и грузовых поездов. Для обеспечения перевозок задействована тепловозная тяга", - сообщили в компании.Там добавили, что <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskie_zheleznye_dorogi/" target="_blank" data-auto="true">РЖД</a> принимают все меры по скорейшему восстановлению нормальной работы железнодорожного транспорта и вводу задержанных поездов в график.
https://ria.ru/20200903/tayfun-1576656369.html
приморский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570020418_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_289eb55429cf6aa34d4ce89ffb694959.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ржд, приморский край, происшествия