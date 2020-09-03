https://ria.ru/20200903/tayfun-1576679894.html

В Приморье произошел сбой в движении поездов из-за тайфуна

Тайфун в Приморском крае привел к отключению электроснабжения на ряде участков железной дороги, произошел сбой в движении пассажирских и грузовых поездов,... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T13:55

2020-09-03T13:55

2020-09-03T14:06

ржд

приморский край

происшествия

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Тайфун в <a href="http://ria.ru/location_Primorskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Приморском крае</a> привел к отключению электроснабжения на ряде участков железной дороги, произошел сбой в движении пассажирских и грузовых поездов, сообщили РИА Новости в РЖД."Третьего сентября Приморский край оказался под влиянием тайфуна "Майсак", принесшего резкое ухудшение погоды – обильные ливневые дожди и ураганный ветер. Из-за воздействия стихии произошло аварийное отключение внешнего электроснабжения на ряде участков Дальневосточной железной дороги. Отсутствие электропитания вызвало сбой в движении пассажирских и грузовых поездов. Для обеспечения перевозок задействована тепловозная тяга", - сообщили в компании.Там добавили, что <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskie_zheleznye_dorogi/" target="_blank" data-auto="true">РЖД</a> принимают все меры по скорейшему восстановлению нормальной работы железнодорожного транспорта и вводу задержанных поездов в график.

https://ria.ru/20200903/tayfun-1576656369.html

приморский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ржд, приморский край, происшествия