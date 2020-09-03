https://ria.ru/20200903/smartfon-1576672104.html

Смартфоны скоро научатся менять цвет задней панели

Один из производителей смартфонов работает над новой технологией — управление цветом задней панели устройства. Роликом, на который попал прототип, поделился... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T12:20

2020-09-03T12:20

2020-09-03T12:26

риа наука

zte

смартфоны

технологии

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<strong>МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. </strong>Один из производителей смартфонов работает над новой технологией — управление цветом задней панели устройства. Роликом, на который попал прототип, поделился инсайдер из мира технологий Ice universe в <u><a href="https://twitter.com/universeice" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a></u>.Принцип работы этого решения пока держится в секрете, как и название компании, которая готовит устройство. На видео заметно, что изначально синяя задняя панель смартфона со временем обесцвечивается до серой. Причем, как заметил автор твита, пользователь сможет управлять скоростью этого эффекта.Возможно, что первые смартфоны со столь интригующим дизайнерским решением скоро появятся на рынке. Похожую технологию в начале года на выставке CES 2020 показала компания OnePlus в своем Concept One. В прототипе стекло камерного блока могло затемняться, скрывая объективы. А в начале сентября еще одна китайская компания — ZTE представила смартфон <u><a href="https://ria.ru/20200902/zte-1576623000.html" target="_blank">Axon 20 5G</a></u> — первое в мире мобильное устройство со скрытой под экраном селфи-камерой.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

zte, смартфоны, технологии