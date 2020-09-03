Смартфоны скоро научатся менять цвет задней панели
12:20 03.09.2020 (обновлено: 12:26 03.09.2020)
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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Один из производителей смартфонов работает над новой технологией — управление цветом задней панели устройства. Роликом, на который попал прототип, поделился инсайдер из мира технологий Ice universe в Twitter.
Принцип работы этого решения пока держится в секрете, как и название компании, которая готовит устройство. На видео заметно, что изначально синяя задняя панель смартфона со временем обесцвечивается до серой. Причем, как заметил автор твита, пользователь сможет управлять скоростью этого эффекта.
A mobile phone brand is developing a mobile phone with a discoloration rear case, which can adjust the speed of discoloration. Maybe the smart phone will only have one color in the future: discoloration pic.twitter.com/kSg5NSD0tL— Ice universe (@UniverseIce) September 3, 2020
Возможно, что первые смартфоны со столь интригующим дизайнерским решением скоро появятся на рынке. Похожую технологию в начале года на выставке CES 2020 показала компания OnePlus в своем Concept One. В прототипе стекло камерного блока могло затемняться, скрывая объективы. А в начале сентября еще одна китайская компания — ZTE представила смартфон Axon 20 5G — первое в мире мобильное устройство со скрытой под экраном селфи-камерой.
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