Шойгу рассказал о своей мечте
10:03 03.09.2020 (обновлено: 10:52 03.09.2020)
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© Фото : Вадим СавицкийМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
© Фото : Вадим Савицкий
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Сергей Шойгу рассказал, какая у него мечта — как человека и президента Русского географического общества.
"Я очень хочу построить большой, красивый и очень удобный город в Сибири. Там добывается больше половины меди страны, 75% никеля, около 90% платины. Однако самый крупный производитель электродвигателей из медной проволоки — Китай. Или алюминий — все чушками отправляем туда. А можно же делать из алюминия то, что делают из наших чушек там. Что, сложно поставить рядом производство, которое будет делать медную фольгу, медную проволоку, электродвигатели, аккумуляторы и так далее?" — поделился он в интервью РИА Новости и "Комсомольской правде".
По мнению министра обороны, в скором будущем нефть перестанет быть столь востребованной и на первое место выйдут другие природные ископаемые.
"Вот возьмем электромобиль Tesla: там аккумуляторы не наши, а сырья у нас под эти аккумуляторы — выше крыши. И мы понимаем, что завтра-послезавтра транспорт перейдет на электричество и наш бензин, газ, дизельное топливо уйдут на второй план. Значит, нам нужно собрать лучших ученых, предпринимателей, производителей, которые эти самые никель и медь не в чушках будут продавать, а будут пускать на новейшие батареи, которые ставь хоть в часы, хоть в подводную лодку. Которые будут двигать большую науку, которые сделают линии электропередачи не переменного, а постоянного тока", — отметил Шойгу.
То же касается и леса, и угля, и многого другого, чем богата Сибирь.
"Вот такой центр и нужно построить. Это не относится, может быть, к географии, но относится к будущему нашей страны. Такой, знаете, город инноваций, передовой науки и технологий. И место есть замечательное — Минусинская котловина. Об этом говорил в прошлом году наш президент на Петербургском международном экономическом форуме", — подытожил он.