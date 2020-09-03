https://ria.ru/20200903/shoygu-1576661941.html

Шойгу рассказал о своей мечте

Сергей Шойгу рассказал, какая у него мечта — как человека и президента Русского географического общества. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T10:03

2020-09-03T10:03

2020-09-03T10:52

tesla motors

русское географическое общество

сергей шойгу

китай

технологии

экономика

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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a> рассказал, какая у него мечта — как человека и президента <a href="http://ria.ru/organization_Russkoe_geograficheskoe_obshhestvo/" target="_blank" data-auto="true">Русского географического общества</a>.По мнению министра обороны, в скором будущем нефть перестанет быть столь востребованной и на первое место выйдут другие природные ископаемые."Вот возьмем электромобиль <a href="http://ria.ru/organization_Tesla_motors/" target="_blank" data-auto="true">Tesla</a>: там аккумуляторы не наши, а сырья у нас под эти аккумуляторы — выше крыши. И мы понимаем, что завтра-послезавтра транспорт перейдет на электричество и наш бензин, газ, дизельное топливо уйдут на второй план. Значит, нам нужно собрать лучших ученых, предпринимателей, производителей, которые эти самые никель и медь не в чушках будут продавать, а будут пускать на новейшие батареи, которые ставь хоть в часы, хоть в подводную лодку. Которые будут двигать большую науку, которые сделают линии электропередачи не переменного, а постоянного тока", — отметил Шойгу.То же касается и леса, и угля, и многого другого, чем богата Сибирь."Вот такой центр и нужно построить. Это не относится, может быть, к географии, но относится к будущему нашей страны. Такой, знаете, город инноваций, передовой науки и технологий. И место есть замечательное — Минусинская котловина. Об этом говорил в прошлом году наш президент на Петербургском международном экономическом форуме", — подытожил он.

https://ria.ru/20200903/shoygu-1576660787.html

китай

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

tesla motors, русское географическое общество, сергей шойгу, китай, технологии, экономика