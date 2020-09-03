https://ria.ru/20200903/shkolniki-1576660568.html
В Благовещенске школьники получили ожоги глаз из-за кварцевания класса
Учащиеся Алексеевской гимназии Благовещенска получили травму глаз во время дезинфекции, сообщает прокуратура Амурской области. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T09:32
2020-09-03T09:32
2020-09-03T11:30
амурская область
благовещенск
происшествия
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<strong>БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Учащиеся Алексеевской гимназии <a href="http://ria.ru/location_Blagoveshhensk/" target="_blank" data-auto="true">Благовещенска</a> получили травму глаз во время дезинфекции, сообщает прокуратура <a href="http://ria.ru/location_Amurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Амурской области</a>.Как выяснилось, в начале урока в десятом классе преподаватель забыла отключить ультрафиолетовую лампу для кварцевания, и прибор проработал весь день. По правилам, эта лампа должна работать только на переменах, когда в помещении нет людей.У школьников диагностировали электроофтальмию, легкие ожоги роговицы глаз. Первоначально РИА Новости в администрации Благовещенска заявили, что за помощью обратились 13 детей, позже региональный Минздрав сообщил о 27 пострадавших. Они лечатся амбулаторно.Работники прокуратуры опрашивают сотрудников гимназии и осматривают кабинет, им предстоит оценить безопасность учебного процесса и соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства.Управление образования проводит служебное расследование. Издан приказ "Об усилении контроля за использованием бактерицидных облучателей, дезсредств, антисептиков". Проводятся дополнительные инструктажи с работниками, родителям принесли извинения.Кварцевую лампу убрали из кабинета школы, там установят новый рециркулятор.
https://ria.ru/20200304/1568161874.html
2
амурская область
благовещенск
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
амурская область, благовещенск, происшествия
БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 сен — РИА Новости.
Учащиеся Алексеевской гимназии Благовещенска
получили травму глаз во время дезинфекции, сообщает прокуратура Амурской области
.
Как выяснилось, в начале урока в десятом классе преподаватель забыла отключить ультрафиолетовую лампу для кварцевания, и прибор проработал весь день. По правилам, эта лампа должна работать только на переменах, когда в помещении нет людей.
У школьников диагностировали электроофтальмию, легкие ожоги роговицы глаз. Первоначально РИА Новости в администрации Благовещенска заявили, что за помощью обратились 13 детей, позже региональный Минздрав сообщил о 27 пострадавших. Они лечатся амбулаторно.
Работники прокуратуры опрашивают сотрудников гимназии и осматривают кабинет, им предстоит оценить безопасность учебного процесса и соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства.
Управление образования проводит служебное расследование. Издан приказ "Об усилении контроля за использованием бактерицидных облучателей, дезсредств, антисептиков". Проводятся дополнительные инструктажи с работниками, родителям принесли извинения.
Кварцевую лампу убрали из кабинета школы, там установят новый рециркулятор.