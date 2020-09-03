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https://ria.ru/20200903/sanktsii-1576708632.html
ЕС пригрозил санкциями из-за ситуации с Навальным
Евросоюз оставляет за собой право ввести санкции из-за инцидента с Алексеем Навальным, говорится в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T21:20
2020-09-03T21:47
госпитализация алексея навального
россия
жозеп боррель
алексей навальный
евросоюз
в мире
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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> Евросоюз оставляет за собой право ввести санкции из-за инцидента с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, говорится в заявлении главы европейской дипломатии <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/">Жозепа Борреля</a>."ЕС самым решительным образом осуждает покушение &lt;...&gt; и призывает Россию в полной мере сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия для обеспечения беспристрастного международного расследования", — отмечается в сообщении.Боррель подчеркнул, что европейские государства продолжат "пристально следить" за ситуацией.Ранее специалисты лаборатории бундесвера заявили, что Навального якобы отравили субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/">Дмитрий Песков</a> рассказал РИА Новости, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank">Берлин</a> не проинформировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москву</a> о своих выводах, поэтому у Кремля нет никаких данных. Он напомнил, что российские специалисты также проверяли различные версии, но при этом отравляющих веществ в организме блогера не выявили. Причин для ввода ограничений против Москвы российские власти не видят. Использование санкционного языка Песков назвал неприемлемым.МИД, комментируя утверждения немецкой стороны, напомнил, что Россия все еще ждет ответа от <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германии</a> на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank">Генпрокуратуры</a> по ситуации вокруг Навального. Дипломаты допустили, что заявление об отравлении призвано обосновать некие заранее подготовленные "ответные меры".Кроме того, сегодня белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/">Александр Лукашенко</a> на встрече с премьер-министром России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank">Михаилом Мишустиным</a> сообщил, что <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank">Минск</a> перехватил разговор <a href="http://ria.ru/location_Warsaw/" target="_blank">Варшавы</a> и Берлина, который опровергает заявления об отравлении блогера. Он пообещал, что передаст российской стороне расшифровку этого "интересного диалога, который отчетливо говорит о том, что это фальсификация". Немецкие власти назвали эти обвинения неправдой.Госпитализация НавальногоУтром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из <a href="https://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank">Томска</a> в Москву, экстренно приземлился в <a href="https://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a>, блогера госпитализировали. Омские врачи ядов в крови и моче пациента не нашли. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Завотделением анестезиологии-реанимации № 1 Центра имени Пирогова Борис Теплых рассказал РИА Новости, что версия немецких специалистов об отравлении блогера прорабатывалась отечественными экспертами, однако не подтвердилась.Сейчас Навального лечат в берлинской клинике "Шарите", на этом настаивали его родственники. Его состояние стабильное, но тяжелое. Он находится в коме и подключен к аппарату искусственного дыхания.
https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html
https://ria.ru/20200902/otravlenie-1576653926.html
https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576291963.html
С какого перепугу идёт речь о международном расследовании??? Или отравление российского гражданина Алексея Навального произошло за пределами Российской Федерации???
153
Не думал, что самое короткое нецензурное слово состоит из двух букв :)
106
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россия
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Новости
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госпитализация алексея навального, россия, жозеп боррель, алексей навальный, евросоюз, в мире

ЕС пригрозил санкциями из-за ситуации с Навальным

21:20 03.09.2020 (обновлено: 21:47 03.09.2020)
14777
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Евросоюз оставляет за собой право ввести санкции из-за инцидента с Алексеем Навальным, говорится в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.
"ЕС самым решительным образом осуждает покушение <...> и призывает Россию в полной мере сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия для обеспечения беспристрастного международного расследования", — отмечается в сообщении.
Боррель подчеркнул, что европейские государства продолжат "пристально следить" за ситуацией.
Госпиталь Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
Вчера, 12:58
Решит ли "Новичок" судьбу "Северного потока — 2"?
Ранее специалисты лаборатории бундесвера заявили, что Навального якобы отравили субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах, поэтому у Кремля нет никаких данных. Он напомнил, что российские специалисты также проверяли различные версии, но при этом отравляющих веществ в организме блогера не выявили.
Причин для ввода ограничений против Москвы российские власти не видят. Использование санкционного языка Песков назвал неприемлемым.
МИД, комментируя утверждения немецкой стороны, напомнил, что Россия все еще ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры по ситуации вокруг Навального. Дипломаты допустили, что заявление об отравлении призвано обосновать некие заранее подготовленные "ответные меры".
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Ученый объяснил, почему Навального не могли отравить "Новичком"
Кроме того, сегодня белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным сообщил, что Минск перехватил разговор Варшавы и Берлина, который опровергает заявления об отравлении блогера. Он пообещал, что передаст российской стороне расшифровку этого "интересного диалога, который отчетливо говорит о том, что это фальсификация". Немецкие власти назвали эти обвинения неправдой.

Госпитализация Навального

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске, блогера госпитализировали. Омские врачи ядов в крови и моче пациента не нашли. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Завотделением анестезиологии-реанимации № 1 Центра имени Пирогова Борис Теплых рассказал РИА Новости, что версия немецких специалистов об отравлении блогера прорабатывалась отечественными экспертами, однако не подтвердилась.
Сейчас Навального лечат в берлинской клинике "Шарите", на этом настаивали его родственники. Его состояние стабильное, но тяжелое. Он находится в коме и подключен к аппарату искусственного дыхания.
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643615412990
Обсудить 180
Госпитализация Алексея НавальногоРоссияЖозеп БоррельАлексей НавальныйЕвросоюзВ мире
Популярные комментарии
С какого перепугу идёт речь о международном расследовании??? Или отравление российского гражданина Алексея Навального произошло за пределами Российской Федерации???
3 сентября, 21:26
Владислав ЛеончукВладислав Леончук
13831119
Не думал, что самое короткое нецензурное слово состоит из двух букв :)
3 сентября, 21:24
Александр ИАлександр И
47570101
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