https://ria.ru/20200903/sanktsii-1576708632.html

ЕС пригрозил санкциями из-за ситуации с Навальным

Евросоюз оставляет за собой право ввести санкции из-за инцидента с Алексеем Навальным, говорится в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T21:20

2020-09-03T21:20

2020-09-03T21:47

госпитализация алексея навального

россия

жозеп боррель

алексей навальный

евросоюз

в мире

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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> Евросоюз оставляет за собой право ввести санкции из-за инцидента с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, говорится в заявлении главы европейской дипломатии <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/">Жозепа Борреля</a>."ЕС самым решительным образом осуждает покушение <...> и призывает Россию в полной мере сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия для обеспечения беспристрастного международного расследования", — отмечается в сообщении.Боррель подчеркнул, что европейские государства продолжат "пристально следить" за ситуацией.Ранее специалисты лаборатории бундесвера заявили, что Навального якобы отравили субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/">Дмитрий Песков</a> рассказал РИА Новости, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank">Берлин</a> не проинформировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москву</a> о своих выводах, поэтому у Кремля нет никаких данных. Он напомнил, что российские специалисты также проверяли различные версии, но при этом отравляющих веществ в организме блогера не выявили. Причин для ввода ограничений против Москвы российские власти не видят. Использование санкционного языка Песков назвал неприемлемым.МИД, комментируя утверждения немецкой стороны, напомнил, что Россия все еще ждет ответа от <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германии</a> на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank">Генпрокуратуры</a> по ситуации вокруг Навального. Дипломаты допустили, что заявление об отравлении призвано обосновать некие заранее подготовленные "ответные меры".Кроме того, сегодня белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/">Александр Лукашенко</a> на встрече с премьер-министром России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank">Михаилом Мишустиным</a> сообщил, что <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank">Минск</a> перехватил разговор <a href="http://ria.ru/location_Warsaw/" target="_blank">Варшавы</a> и Берлина, который опровергает заявления об отравлении блогера. Он пообещал, что передаст российской стороне расшифровку этого "интересного диалога, который отчетливо говорит о том, что это фальсификация". Немецкие власти назвали эти обвинения неправдой.Госпитализация НавальногоУтром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из <a href="https://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank">Томска</a> в Москву, экстренно приземлился в <a href="https://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a>, блогера госпитализировали. Омские врачи ядов в крови и моче пациента не нашли. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Завотделением анестезиологии-реанимации № 1 Центра имени Пирогова Борис Теплых рассказал РИА Новости, что версия немецких специалистов об отравлении блогера прорабатывалась отечественными экспертами, однако не подтвердилась.Сейчас Навального лечат в берлинской клинике "Шарите", на этом настаивали его родственники. Его состояние стабильное, но тяжелое. Он находится в коме и подключен к аппарату искусственного дыхания.

https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html

https://ria.ru/20200902/otravlenie-1576653926.html

https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576291963.html

Владислав Леончук С какого перепугу идёт речь о международном расследовании??? Или отравление российского гражданина Алексея Навального произошло за пределами Российской Федерации??? 153

Александр И Не думал, что самое короткое нецензурное слово состоит из двух букв :) 106

180

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, жозеп боррель, алексей навальный, евросоюз, в мире