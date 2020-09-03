https://ria.ru/20200903/sanktsii-1576684272.html

В ЕК назвали условия для введения санкций против России из-за Навального

Евросоюз призывает Россию провести расследование "отравления" Алексея Навального, в ее интересах ответить на возникшие вопросы, поскольку тип химического... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T15:01

2020-09-03T15:01

2020-09-03T15:01

госпитализация алексея навального

алексей навальный

еврокомиссия

евросоюз

в мире

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 3 сен - РИА Новости.</strong> Евросоюз призывает Россию провести расследование "отравления" <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, в ее интересах ответить на возникшие вопросы, поскольку тип химического вещества, о котором идет речь, не является широко доступным, о возможных санкциях ЕС в рамках этой ситуации можно будет говорить после расследования, сказал пресс-секретарь Еврокомиссии Петер Стано.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>. Посол РФ в ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Nechaev/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Нечаев</a> в среду посетил МИД Германии в связи с новыми обстоятельствами в деле Навального, он был "проинформирован о содержании заявления федерального правительства ФРГ", которое утверждает, что Навальный якобы был отравлен "Новичком". При этом "никакой субстантивной фактуры послу не передавалось", отметили в посольстве РФ."ЕС призывает РФ провести расследование прозрачным и тщательным образом, в ее интересах предоставить ответы на стоящие вопросы, поскольку этот тип химического вещества не находится в свободном доступе", - сказал Стано на брифинге в четверг.Говоря о возможных санкциях Евросоюза в ответ на ситуацию с Навальным, пресс-секретарь ЕК отметил, что необходимо запустить расследование и иметь его результаты, определить виновных."Необходимо расследование, затем будут определены дальнейшие шаги", - сказал он.Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Меркель</a> назвала "удручающей" информацию о "попытке отравления" Навального. Пресс-секретарь президента РФ заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз - отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, Москва выступает за тщательное расследование случившегося.Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить "отравление", России не предоставят.

https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html

https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576291963.html

https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576676642.html

Владислав Леончук Пусть "специалисты", установившие наличие боевого ОВ в анализах Навального, ответят: как так могло случится, что никто из пассажиров самолёта и лиц, оказывавших помощь "отравленному" на борту, не подверглись действию ОВ??? 10

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, алексей навальный, еврокомиссия, евросоюз, в мире