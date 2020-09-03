https://ria.ru/20200903/pozhar-1576693089.html
В Калуге потушили крупный пожар в пятиэтажном здании
Крупный пожар в пятиэтажном здании в Калуге полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T17:00
2020-09-03T17:00
2020-09-03T17:00
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
калуга
происшествия
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Крупный пожар в пятиэтажном здании в <a href="http://ria.ru/location_Kaluga/" target="_blank" data-auto="true">Калуге</a> полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> РФ.Ранее сообщалось о возгорании кровли пятиэтажного кирпичного здания на улице Карла Либкнехта на площади 2,1 тысячи квадратных метров. В 14.26 пожар <a href="https://ria.ru/20200903/pozhar-1576679442.html" target="_blank">удалось локализовать</a>. По данным МЧС, все находившиеся в здании люди вышли самостоятельно.
https://ria.ru/20190505/1553268157.html
калуга
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), калуга, происшествия