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В Калуге потушили крупный пожар в пятиэтажном здании
Крупный пожар в пятиэтажном здании в Калуге полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T17:00
2020-09-03T17:00
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
калуга
происшествия
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Крупный пожар в пятиэтажном здании в <a href="http://ria.ru/location_Kaluga/" target="_blank" data-auto="true">Калуге</a> полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> РФ.Ранее сообщалось о возгорании кровли пятиэтажного кирпичного здания на улице Карла Либкнехта на площади 2,1 тысячи квадратных метров. В 14.26 пожар <a href="https://ria.ru/20200903/pozhar-1576679442.html" target="_blank">удалось локализовать</a>. По данным МЧС, все находившиеся в здании люди вышли самостоятельно.
https://ria.ru/20190505/1553268157.html
калуга
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), калуга, происшествия

В Калуге потушили крупный пожар в пятиэтажном здании

17:00 03.09.2020
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© Фото : Главное управление МЧС России по Калужской областиПожарная машина на месте возгорания на улице К. Либнехта в Калуге
Пожарная машина на месте возгорания на улице К. Либнехта в Калуге - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© Фото : Главное управление МЧС России по Калужской области
Пожарная машина на месте возгорания на улице К. Либнехта в Калуге
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Крупный пожар в пятиэтажном здании в Калуге полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Ранее сообщалось о возгорании кровли пятиэтажного кирпичного здания на улице Карла Либкнехта на площади 2,1 тысячи квадратных метров. В 14.26 пожар удалось локализовать. По данным МЧС, все находившиеся в здании люди вышли самостоятельно.
"В 15.45 объявлена полная ликвидация пожара", - сказал собеседник агентства.
Пожар в жилом доме на Никитском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2019
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КалугаПроисшествия
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