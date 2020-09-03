https://ria.ru/20200903/pozhar-1576693089.html

В Калуге потушили крупный пожар в пятиэтажном здании

Крупный пожар в пятиэтажном здании в Калуге полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T17:00

2020-09-03T17:00

2020-09-03T17:00

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

калуга

происшествия

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Крупный пожар в пятиэтажном здании в <a href="http://ria.ru/location_Kaluga/" target="_blank" data-auto="true">Калуге</a> полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> РФ.Ранее сообщалось о возгорании кровли пятиэтажного кирпичного здания на улице Карла Либкнехта на площади 2,1 тысячи квадратных метров. В 14.26 пожар <a href="https://ria.ru/20200903/pozhar-1576679442.html" target="_blank">удалось локализовать</a>. По данным МЧС, все находившиеся в здании люди вышли самостоятельно.

https://ria.ru/20190505/1553268157.html

калуга

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), калуга, происшествия