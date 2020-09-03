В Калуге локализовали пожар на кровле пятиэтажного здания
13:49 03.09.2020 (обновлено: 14:55 03.09.2020)
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© Фото : МЧС РФСотрудники МЧС во время тушения пожара на улице Карла Либкнехта в Калуге
© Фото : МЧС РФ
Сотрудники МЧС во время тушения пожара на улице Карла Либкнехта в Калуге
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Кровля пятиэтажного здания загорелась на площади 2,1 тысячи квадратных метров в Калуге, все люди покинули горящее здание, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"В 12.08 поступило сообщение о загорании кровли пятиэтажного кирпичного здания на улице Карла Либкнехта", - сказал собеседник агентства.
Вчера, 10:46Сказано в эфиреПожары в Ростовской области: что сейчас происходитПри пожарах в Ростовской области один человек погиб, еще 46 пострадали. Под угрозой возгорания два населенных пункта. В эфире радио Sputnik руководитель пресс-службы губернатора Ростовской области Ирина Четвертакова рассказала об обстановке.
По его словам, происходит возгорание кровли по всей площади – 2100 квадратных метров. Все находившиеся в здании люди вышли самостоятельно.
По данным МЧС, борьбу с огнем в настоящее время ведут 60 человек и 20 единиц техники.
Крупный пожар на кровле пятиэтажного здания в Калуге удалось локализовать на площади 2,1 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
"В 14.26 локализация на площади 2100 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.