https://ria.ru/20200903/pozhar-1576679442.html

В Калуге локализовали пожар на кровле пятиэтажного здания

Кровля пятиэтажного здания загорелась на площади 2,1 тысячи квадратных метров в Калуге, все люди покинули горящее здание, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T13:49

2020-09-03T13:49

2020-09-03T14:55

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

калуга

происшествия

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Кровля пятиэтажного здания загорелась на площади 2,1 тысячи квадратных метров в <a href="http://ria.ru/location_Kaluga/" target="_blank" data-auto="true">Калуге</a>, все люди покинули горящее здание, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.По его словам, происходит возгорание кровли по всей площади – 2100 квадратных метров. Все находившиеся в здании люди вышли самостоятельно.По данным МЧС, борьбу с огнем в настоящее время ведут 60 человек и 20 единиц техники.Крупный пожар на кровле пятиэтажного здания в Калуге удалось локализовать на площади 2,1 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20200903/pozhary-1576664561.html

калуга

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), калуга, происшествия