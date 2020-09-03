Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200903/pozhar-1576679442.html
В Калуге локализовали пожар на кровле пятиэтажного здания
Кровля пятиэтажного здания загорелась на площади 2,1 тысячи квадратных метров в Калуге, все люди покинули горящее здание, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T13:49
2020-09-03T14:55
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
калуга
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/03/1576683657_0:0:960:540_1400x0_80_0_0_f7172bf7ce82ba8b7f804a104e8479af.jpg
<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Кровля пятиэтажного здания загорелась на площади 2,1 тысячи квадратных метров в <a href="http://ria.ru/location_Kaluga/" target="_blank" data-auto="true">Калуге</a>, все люди покинули горящее здание, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.По его словам, происходит возгорание кровли по всей площади – 2100 квадратных метров. Все находившиеся в здании люди вышли самостоятельно.По данным МЧС, борьбу с огнем в настоящее время ведут 60 человек и 20 единиц техники.Крупный пожар на кровле пятиэтажного здания в Калуге удалось локализовать на площади 2,1 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20200903/pozhary-1576664561.html
калуга
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/03/1576683657_0:0:960:720_1400x0_80_0_0_37a7d980355a239a32f37f3e69d287b4.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), калуга, происшествия

В Калуге локализовали пожар на кровле пятиэтажного здания

13:49 03.09.2020 (обновлено: 14:55 03.09.2020)
2485
© Фото : МЧС РФСотрудники МЧС во время тушения пожара на улице Карла Либкнехта в Калуге
Сотрудники МЧС во время тушения пожара на улице Карла Либкнехта в Калуге - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© Фото : МЧС РФ
Сотрудники МЧС во время тушения пожара на улице Карла Либкнехта в Калуге
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Кровля пятиэтажного здания загорелась на площади 2,1 тысячи квадратных метров в Калуге, все люди покинули горящее здание, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"В 12.08 поступило сообщение о загорании кровли пятиэтажного кирпичного здания на улице Карла Либкнехта", - сказал собеседник агентства.
Местный житель около разрушенного дома в результате пожара в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
Вчера, 10:46Сказано в эфире
Пожары в Ростовской области: что сейчас происходитПри пожарах в Ростовской области один человек погиб, еще 46 пострадали. Под угрозой возгорания два населенных пункта. В эфире радио Sputnik руководитель пресс-службы губернатора Ростовской области Ирина Четвертакова рассказала об обстановке.
По его словам, происходит возгорание кровли по всей площади – 2100 квадратных метров. Все находившиеся в здании люди вышли самостоятельно.
По данным МЧС, борьбу с огнем в настоящее время ведут 60 человек и 20 единиц техники.
Крупный пожар на кровле пятиэтажного здания в Калуге удалось локализовать на площади 2,1 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
"В 14.26 локализация на площади 2100 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
001010
Обсудить 0
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КалугаПроисшествия
Рекомендуем
Вычислительная платформа Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 5G
Процессор Qualcomm позволит ноутбукам следующего поколения работать с 5G
Структура белка Est3 — компонента теломеразы термофильных дрожжей Hansenula polymorpha
Российские ученые расшифровали структуру "белка бессмертия"
Налоговый кодекс РФ
В России предложили обложить налогом продажи на "Авито"
Алексей Навальный
В бундестаге потребовали доказательств в истории с Навальным
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский у здания Пресненского суда города Москвы
Добровинский заявил о недопустимости оправдательного приговора Ефремову
Адвокат Эльман Пашаев у Пресненского суда Москвы
Пашаев на суде по делу Ефремова высмеял адвоката погибшего
Ученики средней школы направляются к автобусам в Йорке, штат Мэн
В США взрослый мужчина притворился подростком и пошел в школу
Военнослужащие контрактной службы
Стало известно, на сколько вырастут оклады контрактников
Автомобиль скорой помощи с Алексеем Навальным возле отделения острых отравлений БСМП No1 в Омске
Токсиколог рассказал, как Навального проверяли на яды
Алексей Навальный
Лукашенко назвал утверждения об отравлении Навального фальсификацией
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде
Прокурор заявил, что у Фургала была бригада киллеров
Сергей Кириенко в ситуационном центре в Кремле смотрит трансляцию совещания президента РФ Владимира Путина с руководителями субъектов РФ
Кириенко рассказал, почему не сделал прививку от коронавируса
Сотрудники правоохранительных органов и участники студенческой акции протеста в Минске
Госдеп пригрозил России последствиями при применении силы в Белоруссии
Автомобиль Прокуратуры России
Эксперт оценил идею возбуждать дела против дипломатов
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко намерен расставить все точки над i на встрече с Путиным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:34Пушков отреагировал на угрозы США в адрес России из-за Белоруссии
03:26Трамп придумал новое прозвище Байдену
03:22В Роспотребнадзоре рассказали, какой должна быть качественная сметана
03:18СК начал проверки по ситуации вокруг лишенного сана схимонаха Сергия
03:17Эксперт рассказал, почему нельзя пользоваться телефоном на ходу
03:15Японцев возмутила публикация материалов об освобождении Курил
03:14Ученый рассказал, на сколько сократится население России к 2100 году
03:05В ОСК заявили о проблемах со строительством новейших подлодок "Лада"
03:01Постпред США в ОБСЕ сказал, что надо сделать с Лукашенко "прямо сейчас"
02:55Задушивших афроамериканца полицейских отстранили от работы
02:20Эксперт рассказал, как можно потерять деньги через QR-код
02:15Мэра Биробиджана госпитализировали с диагнозом COVID-19
02:08Развеян популярный миф о плавленом сыре
01:57В Печорском море худеют и исчезают моржи
01:51Эксперт жестко раскритиковала внешний вид Зеленского
01:36Жительницу Германии заподозрили в убийстве пятерых детей
00:50Оппозиционный совет Белоруссии вновь призвал Лукашенко к диалогу
00:46Житель США путешествует по стране, чтобы проложить туристические маршруты
00:28Вышел новый трейлер фильма "Не время умирать" с Дэниелом Крейгом
00:17Пожар в ДНР уничтожил девять домов, два человека погибли
Лента новостейМолния