https://ria.ru/20200903/postel-1576683378.html

В Сети перечислили самые полезные "постельные секреты"

Пользователи портала Reddit рассказали о самых полезных секретах, которые, по их мнению, стоит использовать для комфортного сна. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T14:48

2020-09-03T14:48

2020-09-03T14:48

сон

в мире

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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> Пользователи портала <a href="https://www.reddit.com/r/AskReddit/comments/ikxj1h/what_are_some_tricks_in_bed_that_everyone_should/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Reddit</a> рассказали о самых полезных секретах, которые, по их мнению, стоит использовать для комфортного <a href="https://ria.ru/tag_son/" target="_blank">сна</a>.Так, пользователь под ником Shinigami_121 посоветовал менять простыни, так как это часто меняет ощущения в кровати. По мнению Red-7134, качество подушек важнее их количества в кровати. Также он посоветовал не спать в повседневной одежде.По мнению Happy6Day после кровати размера king-size уже не возможно спать на кроватях меньшего размера. Секрет хорошего сна, как считает SharkeishaxSmash, заключается в отказе от гаджетов за полчаса до сна.I_might_be_weasel поделилась, что очень комфортными для сна являются утяжеленные одеяла. А по мнению santo_hereje, лучше всего идти в кровать после ванной. При этом простыни должны быть свежими. Пользователь Blue Gallery для легкого засыпания посоветовал постепенно расслаблять ноги, затем икры и бедра, а затем уже перейти к мышцам спины, рук и плеч. "Сделайте несколько глубоких вдохов, а затем расслабьте мышцы шеи и челюсти", — пишет он, отметив, что после этого уснуть будет легче.Также пользователи советовали класть руку под подушку, чтобы было удобнее и покупать одеяло большего размера, чем кровать.

https://ria.ru/20200829/son-1576459159.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сон, в мире