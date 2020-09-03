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В Сети перечислили самые полезные "постельные секреты"
Пользователи портала Reddit рассказали о самых полезных секретах, которые, по их мнению, стоит использовать для комфортного сна. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T14:48
2020-09-03T14:48
сон
в мире
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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> Пользователи портала <a href="https://www.reddit.com/r/AskReddit/comments/ikxj1h/what_are_some_tricks_in_bed_that_everyone_should/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Reddit</a> рассказали о самых полезных секретах, которые, по их мнению, стоит использовать для комфортного <a href="https://ria.ru/tag_son/" target="_blank">сна</a>.Так, пользователь под ником Shinigami_121 посоветовал менять простыни, так как это часто меняет ощущения в кровати. По мнению Red-7134, качество подушек важнее их количества в кровати. Также он посоветовал не спать в повседневной одежде.По мнению Happy6Day после кровати размера king-size уже не возможно спать на кроватях меньшего размера. Секрет хорошего сна, как считает SharkeishaxSmash, заключается в отказе от гаджетов за полчаса до сна.I_might_be_weasel поделилась, что очень комфортными для сна являются утяжеленные одеяла. А по мнению santo_hereje, лучше всего идти в кровать после ванной. При этом простыни должны быть свежими. Пользователь Blue Gallery для легкого засыпания посоветовал постепенно расслаблять ноги, затем икры и бедра, а затем уже перейти к мышцам спины, рук и плеч. "Сделайте несколько глубоких вдохов, а затем расслабьте мышцы шеи и челюсти", — пишет он, отметив, что после этого уснуть будет легче.Также пользователи советовали класть руку под подушку, чтобы было удобнее и покупать одеяло большего размера, чем кровать.
https://ria.ru/20200829/son-1576459159.html
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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сон, в мире

В Сети перечислили самые полезные "постельные секреты"

14:48 03.09.2020
528
© Depositphotos / piotr_marcinskiПробуждение
Пробуждение - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© Depositphotos / piotr_marcinski
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Пользователи портала Reddit рассказали о самых полезных секретах, которые, по их мнению, стоит использовать для комфортного сна.
Так, пользователь под ником Shinigami_121 посоветовал менять простыни, так как это часто меняет ощущения в кровати. По мнению Red-7134, качество подушек важнее их количества в кровати. Также он посоветовал не спать в повседневной одежде.
По мнению Happy6Day после кровати размера king-size уже не возможно спать на кроватях меньшего размера. Секрет хорошего сна, как считает SharkeishaxSmash, заключается в отказе от гаджетов за полчаса до сна.
I_might_be_weasel поделилась, что очень комфортными для сна являются утяжеленные одеяла. А по мнению santo_hereje, лучше всего идти в кровать после ванной. При этом простыни должны быть свежими. Пользователь Blue Gallery для легкого засыпания посоветовал постепенно расслаблять ноги, затем икры и бедра, а затем уже перейти к мышцам спины, рук и плеч.
"Сделайте несколько глубоких вдохов, а затем расслабьте мышцы шеи и челюсти", — пишет он, отметив, что после этого уснуть будет легче.
Также пользователи советовали класть руку под подушку, чтобы было удобнее и покупать одеяло большего размера, чем кровать.
Спящая девушка - РИА Новости, 1920, 29.08.2020
29 августа, 05:10
Названо оптимальное время дневного сна
300001
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сонВ мире
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