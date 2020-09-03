https://ria.ru/20200903/perekhvat-1576707325.html

Российский МиГ-31 перехватил два самолета над Баренцевым морем

МиГ-31 перехватил британский и американский самолеты над Баренцевым морем, сообщили в Национальном центре управления обороной. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T20:43

2020-09-03T20:43

2020-09-03T21:09

россия

баренцево море

миг-31

министерство обороны рф (минобороны рф)

великобритания

сша

безопасность

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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> МиГ-31 перехватил британский и американский самолеты над Баренцевым морем, сообщили в Национальном центре управления обороной.Отмечается, что средства контроля воздушного пространства зафиксировали приближение воздушных судов к государственной границе.Полет российского истребителя проходил в строгом соответствии с международными правилами, иностранные самолеты границу не нарушили.В последние месяцы специалисты многократно засекали разведчики других государств вблизи российских территорий. Так, сегодня днем МиГ-31бм <a href="https://ria.ru/20200903/perekhvat-1576671615.html" target="_blank">вылетал</a> на перехват самолета норвежских ВВС над Баренцевым морем.

https://ria.ru/20200830/perekhvat-1576488816.html

Олег Ливанов Это уже победа или еще подождать? 38

Дмитрий Пушков Ну хватит, когда будете воевать, будете "перехватывать", а так ..СОПРОВОДИЛИ! 31

18

россия

баренцево море

великобритания

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, баренцево море, миг-31, министерство обороны рф (минобороны рф), великобритания, сша, безопасность