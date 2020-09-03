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Российский МиГ-31 перехватил два самолета над Баренцевым морем
МиГ-31 перехватил британский и американский самолеты над Баренцевым морем, сообщили в Национальном центре управления обороной. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T20:43
2020-09-03T21:09
россия
баренцево море
миг-31
министерство обороны рф (минобороны рф)
великобритания
сша
безопасность
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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> МиГ-31 перехватил британский и американский самолеты над Баренцевым морем, сообщили в Национальном центре управления обороной.Отмечается, что средства контроля воздушного пространства зафиксировали приближение воздушных судов к государственной границе.Полет российского истребителя проходил в строгом соответствии с международными правилами, иностранные самолеты границу не нарушили.В последние месяцы специалисты многократно засекали разведчики других государств вблизи российских территорий. Так, сегодня днем МиГ-31бм <a href="https://ria.ru/20200903/perekhvat-1576671615.html" target="_blank">вылетал</a> на перехват самолета норвежских ВВС над Баренцевым морем.
https://ria.ru/20200830/perekhvat-1576488816.html
Это уже победа или еще подождать?
38
Ну хватит, когда будете воевать, будете "перехватывать", а так ..СОПРОВОДИЛИ!
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россия
баренцево море
великобритания
сша
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россия, баренцево море, миг-31, министерство обороны рф (минобороны рф), великобритания, сша, безопасность

Российский МиГ-31 перехватил два самолета над Баренцевым морем

20:43 03.09.2020 (обновлено: 21:09 03.09.2020)
11240
© РИА Новости / Нина Падалко / Перейти в фотобанкИстребитель-перехватчик МиГ-31 во время взлета
Истребитель-перехватчик МиГ-31 во время взлета - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Нина Падалко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. МиГ-31 перехватил британский и американский самолеты над Баренцевым морем, сообщили в Национальном центре управления обороной.
Отмечается, что средства контроля воздушного пространства зафиксировали приближение воздушных судов к государственной границе.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет-разведчик R.1 "Сентинел" ВВС Великобритании", — рассказали в военном ведомстве.

Полет российского истребителя проходил в строгом соответствии с международными правилами, иностранные самолеты границу не нарушили.
В последние месяцы специалисты многократно засекали разведчики других государств вблизи российских территорий. Так, сегодня днем МиГ-31бм вылетал на перехват самолета норвежских ВВС над Баренцевым морем.
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Обсудить 18
РоссияБаренцево мореМиГ-31Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)ВеликобританияСШАБезопасность
Популярные комментарии
Это уже победа или еще подождать?
3 сентября, 20:55
ОЛОлег Ливанов
18500114
Ну хватит, когда будете воевать, будете "перехватывать", а так ..СОПРОВОДИЛИ!
3 сентября, 20:55
Дмитрий ПушковДмитрий Пушков
1821019
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