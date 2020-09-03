https://ria.ru/20200903/perekhvat-1576671615.html

Российский Миг-31 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем

Истребитель МиГ-31бм вылетал на перехват самолета ВВС Норвегии над Баренцевым морем, говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T12:14

2020-09-03T12:14

2020-09-03T12:39

баренцево море

миг-31

норвегия

безопасность

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Истребитель <a href="http://ria.ru/product_MiG_31/" target="_blank" data-auto="true">МиГ-31бм</a> вылетал на перехват самолета ВВС <a href="http://ria.ru/location_Norway/" target="_blank" data-auto="true">Норвегии</a> над <a href="http://ria.ru/location_Barencevo_more/" target="_blank" data-auto="true">Баренцевым морем</a>, говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ."Третьего сентября российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31бм из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота", - говорится в сообщении.Отмечается, что экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии."После разворота норвежского самолета от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Весь полет российского истребителя МиГ-31бм выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что нарушения госграницы РФ норвежским самолетом не допущено.

https://ria.ru/20200901/perekhvat-1576595135.html

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баренцево море

норвегия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

баренцево море, миг-31, норвегия, безопасность