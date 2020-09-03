https://ria.ru/20200903/perekhvat-1576671615.html
Российский Миг-31 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем
Истребитель МиГ-31бм вылетал на перехват самолета ВВС Норвегии над Баренцевым морем, говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T12:14
2020-09-03T12:14
2020-09-03T12:39
баренцево море
миг-31
норвегия
безопасность
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Истребитель <a href="http://ria.ru/product_MiG_31/" target="_blank" data-auto="true">МиГ-31бм</a> вылетал на перехват самолета ВВС <a href="http://ria.ru/location_Norway/" target="_blank" data-auto="true">Норвегии</a> над <a href="http://ria.ru/location_Barencevo_more/" target="_blank" data-auto="true">Баренцевым морем</a>, говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ."Третьего сентября российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31бм из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота", - говорится в сообщении.Отмечается, что экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии."После разворота норвежского самолета от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Весь полет российского истребителя МиГ-31бм выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что нарушения госграницы РФ норвежским самолетом не допущено.
https://ria.ru/20200901/perekhvat-1576595135.html
3
баренцево море
норвегия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
баренцево море, миг-31, норвегия, безопасность
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.
Истребитель МиГ-31бм
вылетал на перехват самолета ВВС Норвегии
над Баренцевым морем
, говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ.
"Третьего сентября российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31бм из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота", - говорится в сообщении.
Отмечается, что экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии.
"После разворота норвежского самолета от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Весь полет российского истребителя МиГ-31бм выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что нарушения госграницы РФ норвежским самолетом не допущено.