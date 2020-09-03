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В России ответили на заявления ФРГ об отравлении Навального "Новичком"
Россия призывает власти Германии к полноценному сотрудничеству и обмену информацией по делу Алексея Навального. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T10:37
2020-09-03T11:11
госпитализация алексея навального
алексей навальный
ангела меркель
дмитрий песков
москва
томск
омск
в мире
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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> Россия призывает власти Германии к полноценному сотрудничеству и обмену информацией по делу Алексея Навального.Комментируя заявление ФРГ о найденных в лаборатории бундесвера признаках "отравления" Навального субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок", МИД России напомнил, что по-прежнему остается без ответа ранее отправленное письмо российских медиков с просьбой объяснить предварительные выводы немецких врачей об интоксикации Навального.Кроме того, медики из Германии до сих пор не запросили конкретной помощи у специалистов, которые лечили Навального в Омске сразу после того, как ему стало плохо.В ведомстве также отметили, что основным адресатом заявлений ФРГ по этому инциденту по какой-то причине стали ЕС и НАТО.Официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала "<a href="https://russia.tv/" target="_blank">Россия 1</a>" также подвергла критике позицию германских властей."Никакой фактуры не передавалось"Посольство России в Берлине заявило, что когда посла пригласили накануне в МИД Германии и проинформировали о содержании заявления федерального правительства, то какой-либо субстантивной фактуры по делу Навального ему не передали.Дипломаты призвали "партнеров избегать политизации данного инцидента, опираться исключительно на достоверные факты", предоставление которых, как ожидается, "состоится в кратчайшие сроки".Также отмечается, что Россия рассчитывает на "полноценное сотрудничество и обмен информацией с использованием имеющихся двусторонних правовых механизмов"."Заинтересованы в полном взаимодействии"Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова к всестороннему взаимодействию с Берлином по выяснению ситуации вокруг Навального. При этом Кремль отмечает, что на ранее отправленные официальные запросы власти ФРГ ответов не предоставили.Отвечая на вопрос, как руководство России будет реагировать на заявление Берлина, Песков сказал: "В настоящий момент мы не можем квалифицированно отреагировать на упомянутые заявления".Он напомнил, что до вывоза Навального из Омска в Берлин, в соответствии со всеми международными стандартами, был проведен целый комплекс анализов в России, и никаких отравляющих веществ не выявили.Песков также указал на то, что Генпрокуратура России направила немецкой стороне официальный запрос в расчете на то, что Берлин предоставит официальный ответ."Наши врачи также официально предложили обмен данными и пока не получили, к сожалению, ответ от немецких коллег", — отметил он.Утверждения ГерманииВ среду правительство ФРГ заявило, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что Навального "отравили" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабинет заявил, что уведомит о результатах токсикологической экспертизы на основе анализов пациента Евросоюз и НАТО для "выработки общей реакции".Кроме того, Берлин планирует связаться с Организацией по запрещению химоружия.Канцлер Ангела Меркель, министр финансов Олаф Шольц, министр иностранных дел Хайко Маас и другие члены правительства провели совещание по ситуации с Навальным и согласовали дальнейшие шаги."Симптомы не похожи"Российский ученый Леонид Ринк, который принимал непосредственное участие в разработке "Новичка", сообщил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом.По его словам, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" — абсолютная политическая ерунда, а пробы, которые могли бы подтвердить отравление, России не предоставят.Госпитализация НавальногоНавального госпитализировали 20 августа в Омске, когда ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. Омские врачи, обследовав пациента, назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, повлекшее резкое снижение уровня сахара в крови. Что послужило причиной этого, пока не установлено, однако ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, не обнаружено.Спустя два дня Навального в состоянии комы вывезли самолетом в берлинскую клинику Charite, где предварительно поставили диагноз — отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, ангела меркель, дмитрий песков, москва, томск, омск, в мире

В России ответили на заявления ФРГ об отравлении Навального "Новичком"

10:37 03.09.2020 (обновлено: 11:11 03.09.2020)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Россия призывает власти Германии к полноценному сотрудничеству и обмену информацией по делу Алексея Навального.
Комментируя заявление ФРГ о найденных в лаборатории бундесвера признаках "отравления" Навального субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок", МИД России напомнил, что по-прежнему остается без ответа ранее отправленное письмо российских медиков с просьбой объяснить предварительные выводы немецких врачей об интоксикации Навального.
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Кроме того, медики из Германии до сих пор не запросили конкретной помощи у специалистов, которые лечили Навального в Омске сразу после того, как ему стало плохо.
"Складывается впечатление, что кто-то запрещает Минюсту Германии и медицинским работникам общаться с российскими коллегами", — подчеркнули в МИД.
В ведомстве также отметили, что основным адресатом заявлений ФРГ по этому инциденту по какой-то причине стали ЕС и НАТО.
"Если задача заключается в том, чтобы обосновать некие заранее подготовленные "ответные меры", о которых ранее уже заявлялось, то становится понятным, почему в ход идут мегафонная дипломатия, подмена нормального сотрудничества информационной кампанией, <...> упоминание ОЗХО", — указали дипломаты.
Официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1" также подвергла критике позицию германских властей.
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"Мы, мне кажется, возвращаемся в те времена, которые хотелось бы покинуть, честно говоря, времена бездоказательности заявлений, отсутствие фактов при обсуждении серьезных вопросов. Хотелось бы, чтобы эти времена не наступали больше, но у меня какое-то устойчивое ощущение дежавю", — отметила она.

"Никакой фактуры не передавалось"

Посольство России в Берлине заявило, что когда посла пригласили накануне в МИД Германии и проинформировали о содержании заявления федерального правительства, то какой-либо субстантивной фактуры по делу Навального ему не передали.
"Ожидаем от германской стороны максимально оперативного ответа на направленный 27 августа 2020 г. Генеральной прокуратурой Российской Федерации запрос в Федеральное ведомство юстиции ФРГ об оказании правовой помощи в рамках проводимой российскими правоохранительными органами проверки по факту госпитализации Алексея Навального", — отметили в миссии.
Дипломаты призвали "партнеров избегать политизации данного инцидента, опираться исключительно на достоверные факты", предоставление которых, как ожидается, "состоится в кратчайшие сроки".
Также отмечается, что Россия рассчитывает на "полноценное сотрудничество и обмен информацией с использованием имеющихся двусторонних правовых механизмов".
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"Заинтересованы в полном взаимодействии"

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова к всестороннему взаимодействию с Берлином по выяснению ситуации вокруг Навального. При этом Кремль отмечает, что на ранее отправленные официальные запросы власти ФРГ ответов не предоставили.
"В целом мы подтверждаем, что готовы и заинтересованы в полном взаимодействии и обмене данными по этой теме с ФРГ", — заявил Песков журналистам.
Отвечая на вопрос, как руководство России будет реагировать на заявление Берлина, Песков сказал: "В настоящий момент мы не можем квалифицированно отреагировать на упомянутые заявления".
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Он напомнил, что до вывоза Навального из Омска в Берлин, в соответствии со всеми международными стандартами, был проведен целый комплекс анализов в России, и никаких отравляющих веществ не выявили.
Песков также указал на то, что Генпрокуратура России направила немецкой стороне официальный запрос в расчете на то, что Берлин предоставит официальный ответ.
"Наши врачи также официально предложили обмен данными и пока не получили, к сожалению, ответ от немецких коллег", — отметил он.

Утверждения Германии

В среду правительство ФРГ заявило, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что Навального "отравили" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок".
Кабинет заявил, что уведомит о результатах токсикологической экспертизы на основе анализов пациента Евросоюз и НАТО для "выработки общей реакции".
Кроме того, Берлин планирует связаться с Организацией по запрещению химоружия.
Канцлер Ангела Меркель, министр финансов Олаф Шольц, министр иностранных дел Хайко Маас и другие члены правительства провели совещание по ситуации с Навальным и согласовали дальнейшие шаги.
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"Симптомы не похожи"

Российский ученый Леонид Ринк, который принимал непосредственное участие в разработке "Новичка", сообщил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом.
По его словам, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" — абсолютная политическая ерунда, а пробы, которые могли бы подтвердить отравление, России не предоставят.

Госпитализация Навального

Навального госпитализировали 20 августа в Омске, когда ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. Омские врачи, обследовав пациента, назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, повлекшее резкое снижение уровня сахара в крови. Что послужило причиной этого, пока не установлено, однако ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, не обнаружено.
Спустя два дня Навального в состоянии комы вывезли самолетом в берлинскую клинику Charite, где предварительно поставили диагноз — отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.
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