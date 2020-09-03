https://ria.ru/20200903/otvet-1576663988.html

В России ответили на заявления ФРГ об отравлении Навального "Новичком"

Россия призывает власти Германии к полноценному сотрудничеству и обмену информацией по делу Алексея Навального. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T10:37

2020-09-03T10:37

2020-09-03T11:11

госпитализация алексея навального

алексей навальный

ангела меркель

дмитрий песков

москва

томск

омск

в мире

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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> Россия призывает власти Германии к полноценному сотрудничеству и обмену информацией по делу Алексея Навального.Комментируя заявление ФРГ о найденных в лаборатории бундесвера признаках "отравления" Навального субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок", МИД России напомнил, что по-прежнему остается без ответа ранее отправленное письмо российских медиков с просьбой объяснить предварительные выводы немецких врачей об интоксикации Навального.Кроме того, медики из Германии до сих пор не запросили конкретной помощи у специалистов, которые лечили Навального в Омске сразу после того, как ему стало плохо.В ведомстве также отметили, что основным адресатом заявлений ФРГ по этому инциденту по какой-то причине стали ЕС и НАТО.Официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала "<a href="https://russia.tv/" target="_blank">Россия 1</a>" также подвергла критике позицию германских властей."Никакой фактуры не передавалось"Посольство России в Берлине заявило, что когда посла пригласили накануне в МИД Германии и проинформировали о содержании заявления федерального правительства, то какой-либо субстантивной фактуры по делу Навального ему не передали.Дипломаты призвали "партнеров избегать политизации данного инцидента, опираться исключительно на достоверные факты", предоставление которых, как ожидается, "состоится в кратчайшие сроки".Также отмечается, что Россия рассчитывает на "полноценное сотрудничество и обмен информацией с использованием имеющихся двусторонних правовых механизмов"."Заинтересованы в полном взаимодействии"Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова к всестороннему взаимодействию с Берлином по выяснению ситуации вокруг Навального. При этом Кремль отмечает, что на ранее отправленные официальные запросы власти ФРГ ответов не предоставили.Отвечая на вопрос, как руководство России будет реагировать на заявление Берлина, Песков сказал: "В настоящий момент мы не можем квалифицированно отреагировать на упомянутые заявления".Он напомнил, что до вывоза Навального из Омска в Берлин, в соответствии со всеми международными стандартами, был проведен целый комплекс анализов в России, и никаких отравляющих веществ не выявили.Песков также указал на то, что Генпрокуратура России направила немецкой стороне официальный запрос в расчете на то, что Берлин предоставит официальный ответ."Наши врачи также официально предложили обмен данными и пока не получили, к сожалению, ответ от немецких коллег", — отметил он.Утверждения ГерманииВ среду правительство ФРГ заявило, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что Навального "отравили" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабинет заявил, что уведомит о результатах токсикологической экспертизы на основе анализов пациента Евросоюз и НАТО для "выработки общей реакции".Кроме того, Берлин планирует связаться с Организацией по запрещению химоружия.Канцлер Ангела Меркель, министр финансов Олаф Шольц, министр иностранных дел Хайко Маас и другие члены правительства провели совещание по ситуации с Навальным и согласовали дальнейшие шаги."Симптомы не похожи"Российский ученый Леонид Ринк, который принимал непосредственное участие в разработке "Новичка", сообщил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом.По его словам, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" — абсолютная политическая ерунда, а пробы, которые могли бы подтвердить отравление, России не предоставят.Госпитализация НавальногоНавального госпитализировали 20 августа в Омске, когда ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. Омские врачи, обследовав пациента, назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, повлекшее резкое снижение уровня сахара в крови. Что послужило причиной этого, пока не установлено, однако ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, не обнаружено.Спустя два дня Навального в состоянии комы вывезли самолетом в берлинскую клинику Charite, где предварительно поставили диагноз — отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.

https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576663065.html

https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576653271.html

https://ria.ru/20200902/novichok-1576649031.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200902/simonyan-navalnyy-1576651045.html

https://ria.ru/20200902/sanktsii-1576653559.html

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москва

томск

омск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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