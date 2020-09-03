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https://ria.ru/20200903/otravlenie-1576688152.html
ОЗХО обеспокоена данными об "отравлении" Навального "Новичком"
Организация по запрещению химического оружия серьезно озабочена утверждением об отравлении Алексея Навального нервно-паралитическим веществом, готова... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T15:51
2020-09-03T16:05
фернандо ариас
ангела меркель
госпитализация алексея навального
организация по запрещению химического оружия
алексей навальный
в мире
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Организация по запрещению химического оружия серьезно озабочена утверждением об отравлении <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> нервно-паралитическим веществом, готова взаимодействовать с любыми государствами-участниками по этой теме, говорится в комментарии генерального директора ОЗХО <a href="http://ria.ru/person_fernando-arias/" target="_blank" data-auto="true">Фернандо Ариаса</a>.Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Канцлер <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> назвала "удручающей" информацию о "попытке отравления" Навального. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.Ариас отметил, что государства-участники Конвенции о химическом оружии считают применение химоружия предосудительным и полностью противоречащим правовым нормам, установленным международным сообществом."ОЗХО продолжает следить за ситуацией и готова взаимодействовать с любыми государствами-участниками, которые могут запросить ее помощь", - отмечается в комментарии.Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз - отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, Москва выступает за тщательное расследование случившегося.Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить "отравление", России не предоставят.
https://ria.ru/20200902/novichok-1576649993.html
https://ria.ru/20200902/novichok-1576651147.html
Этим позорникам после Сирии лучше бы молчать. Неужели Россия ещё финансирует этот полностью себя дискредитировавший "клуб по интересам"?
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фернандо ариас, ангела меркель, госпитализация алексея навального, организация по запрещению химического оружия, алексей навальный, в мире

ОЗХО обеспокоена данными об "отравлении" Навального "Новичком"

15:51 03.09.2020 (обновлено: 16:05 03.09.2020)
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© Евгений ОдиноковАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© Евгений Одиноков
Алексей Навальный
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Организация по запрещению химического оружия серьезно озабочена утверждением об отравлении Алексея Навального нервно-паралитическим веществом, готова взаимодействовать с любыми государствами-участниками по этой теме, говорится в комментарии генерального директора ОЗХО Фернандо Ариаса.
Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Канцлер Ангела Меркель назвала "удручающей" информацию о "попытке отравления" Навального. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.
Клиника Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
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"Согласно Конвенции о запрещении химического оружия, любое отравление человека с помощью нервно-паралитического агента считается применением химического оружия. Такое утверждение вызывает серьезную озабоченность", - говорится в заявлении гендиректора ОЗХО.
Ариас отметил, что государства-участники Конвенции о химическом оружии считают применение химоружия предосудительным и полностью противоречащим правовым нормам, установленным международным сообществом.
"ОЗХО продолжает следить за ситуацией и готова взаимодействовать с любыми государствами-участниками, которые могут запросить ее помощь", - отмечается в комментарии.
Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
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Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз - отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, Москва выступает за тщательное расследование случившегося.
Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить "отравление", России не предоставят.
122701527
Обсудить 2
Фернандо АриасАнгела МеркельГоспитализация Алексея НавальногоОрганизация по запрещению химического оружияАлексей НавальныйВ мире
Популярные комментарии
Этим позорникам после Сирии лучше бы молчать. Неужели Россия ещё финансирует этот полностью себя дискредитировавший "клуб по интересам"?
3 сентября, 15:57
Козьма ПРУТКОВ.Козьма ПРУТКОВ.
1200023
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