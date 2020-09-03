https://ria.ru/20200903/otravlenie-1576688152.html
ОЗХО обеспокоена данными об "отравлении" Навального "Новичком"
Организация по запрещению химического оружия серьезно озабочена утверждением об отравлении Алексея Навального нервно-паралитическим веществом, готова... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T15:51
2020-09-03T15:51
2020-09-03T16:05
фернандо ариас
ангела меркель
госпитализация алексея навального
организация по запрещению химического оружия
алексей навальный
в мире
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Организация по запрещению химического оружия серьезно озабочена утверждением об отравлении <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> нервно-паралитическим веществом, готова взаимодействовать с любыми государствами-участниками по этой теме, говорится в комментарии генерального директора ОЗХО <a href="http://ria.ru/person_fernando-arias/" target="_blank" data-auto="true">Фернандо Ариаса</a>.Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Канцлер <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> назвала "удручающей" информацию о "попытке отравления" Навального. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.Ариас отметил, что государства-участники Конвенции о химическом оружии считают применение химоружия предосудительным и полностью противоречащим правовым нормам, установленным международным сообществом."ОЗХО продолжает следить за ситуацией и готова взаимодействовать с любыми государствами-участниками, которые могут запросить ее помощь", - отмечается в комментарии.Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз - отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, Москва выступает за тщательное расследование случившегося.Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить "отравление", России не предоставят.
https://ria.ru/20200902/novichok-1576649993.html
https://ria.ru/20200902/novichok-1576651147.html
Козьма ПРУТКОВ.
Этим позорникам после Сирии лучше бы молчать. Неужели Россия ещё финансирует этот полностью себя дискредитировавший "клуб по интересам"?
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фернандо ариас, ангела меркель, госпитализация алексея навального, организация по запрещению химического оружия, алексей навальный, в мире
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.
Организация по запрещению химического оружия серьезно озабочена утверждением об отравлении Алексея Навального
нервно-паралитическим веществом, готова взаимодействовать с любыми государствами-участниками по этой теме, говорится в комментарии генерального директора ОЗХО Фернандо Ариаса
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Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Канцлер Ангела Меркель
назвала "удручающей" информацию о "попытке отравления" Навального. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.
"Согласно Конвенции о запрещении химического оружия, любое отравление человека с помощью нервно-паралитического агента считается применением химического оружия. Такое утверждение вызывает серьезную озабоченность", - говорится в заявлении гендиректора ОЗХО.
Ариас отметил, что государства-участники Конвенции о химическом оружии считают применение химоружия предосудительным и полностью противоречащим правовым нормам, установленным международным сообществом.
"ОЗХО продолжает следить за ситуацией и готова взаимодействовать с любыми государствами-участниками, которые могут запросить ее помощь", - отмечается в комментарии.
Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз - отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, Москва выступает за тщательное расследование случившегося.
Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить "отравление", России не предоставят.