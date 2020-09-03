https://ria.ru/20200903/oon-1576689902.html

Шойгу рассказал ООН о негативном влиянии санкций на Сирию

Санкции Запада негативно влияют на политическое урегулирование и борьбу с терроризмом в Сирии, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на рабочей встрече со... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T16:18

2020-09-03T16:18

2020-09-03T16:18

гейр педерсен

война в сирии

сергей шойгу

европа

сирия

оон

в мире

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<strong>МОСКВА, 3 сен – РИА Новости.</strong> Санкции Запада негативно влияют на политическое урегулирование и борьбу с терроризмом в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>, заявил министр обороны РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a> на рабочей встрече со спецпредставителем <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> по этой стране <a href="http://ria.ru/person_Gejjr_Pedersen/" target="_blank" data-auto="true">Гейром Педерсеном</a>.Среди других негативных факторов он назвал нарушение суверенитета САР, разграбление природных богатств, а также ограничения, введенные из-за коронавируса. Однако власти Сирии при поддержке России, по его словам, делают все возможное для нормализации ситуации.Одновременно, считает Шойгу, сложно понять логику западных стран, которые, с одной стороны, "имитируют заботу о сирийском народе", а с другой, вводят против него санкции - запрещают поставки лекарств и продуктов, мешая возвращению беженцев.Недоумение у Шойгу вызывает и позиция <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a>, которая не хочет принимать новые потоки беженцев, но, по его мнению, делает все для того, чтобы сирийцы хотели бы покинуть свою страну.

https://radiosputnik.ria.ru/20200830/siriya-1576488205.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200903/deti-1576672159.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гейр педерсен, война в сирии, сергей шойгу, европа, сирия, оон, в мире