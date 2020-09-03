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Шойгу рассказал ООН о негативном влиянии санкций на Сирию
Санкции Запада негативно влияют на политическое урегулирование и борьбу с терроризмом в Сирии, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на рабочей встрече со... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T16:18
2020-09-03T16:18
гейр педерсен
война в сирии
сергей шойгу
европа
сирия
оон
в мире
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<strong>МОСКВА, 3 сен – РИА Новости.</strong> Санкции Запада негативно влияют на политическое урегулирование и борьбу с терроризмом в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>, заявил министр обороны РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a> на рабочей встрече со спецпредставителем <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> по этой стране <a href="http://ria.ru/person_Gejjr_Pedersen/" target="_blank" data-auto="true">Гейром Педерсеном</a>.Среди других негативных факторов он назвал нарушение суверенитета САР, разграбление природных богатств, а также ограничения, введенные из-за коронавируса. Однако власти Сирии при поддержке России, по его словам, делают все возможное для нормализации ситуации.Одновременно, считает Шойгу, сложно понять логику западных стран, которые, с одной стороны, "имитируют заботу о сирийском народе", а с другой, вводят против него санкции - запрещают поставки лекарств и продуктов, мешая возвращению беженцев.Недоумение у Шойгу вызывает и позиция <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a>, которая не хочет принимать новые потоки беженцев, но, по его мнению, делает все для того, чтобы сирийцы хотели бы покинуть свою страну.
https://radiosputnik.ria.ru/20200830/siriya-1576488205.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200903/deti-1576672159.html
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гейр педерсен, война в сирии, сергей шойгу, европа, сирия, оон, в мире

Шойгу рассказал ООН о негативном влиянии санкций на Сирию

16:18 03.09.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Санкции Запада негативно влияют на политическое урегулирование и борьбу с терроризмом в Сирии, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на рабочей встрече со спецпредставителем ООН по этой стране Гейром Педерсеном.
"В Сирии произошли значительные изменения, которые касаются практически всех направлений урегулирования кризиса политического процесса, гуманитарной ситуации и постконфликтного восстановления, борьбы с терроризмом. Негативное влияние на указанные процессы оказывают нелегитимные санкции стран Запада против Сирии", - сказал российский министр.
Среди других негативных факторов он назвал нарушение суверенитета САР, разграбление природных богатств, а также ограничения, введенные из-за коронавируса. Однако власти Сирии при поддержке России, по его словам, делают все возможное для нормализации ситуации.
Одновременно, считает Шойгу, сложно понять логику западных стран, которые, с одной стороны, "имитируют заботу о сирийском народе", а с другой, вводят против него санкции - запрещают поставки лекарств и продуктов, мешая возвращению беженцев.
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"Рука, которая нещадно грабит эту страну, это та рука, которая вводит санкции. Нужно приходить к тому, чтобы дать свободу сирийскому народу развиваться, сняв санкции, и прекратить воровство нефти", - подчеркнул Шойгу.
Недоумение у Шойгу вызывает и позиция Европы, которая не хочет принимать новые потоки беженцев, но, по его мнению, делает все для того, чтобы сирийцы хотели бы покинуть свою страну.
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Гейр ПедерсенВойна в СирииСергей ШойгуЕвропаСирияООНВ мире
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