Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200903/obyski-1576675378.html
Песков не знает причин обыска в агентстве Дальнего Востока по инвестициям
Кремлю неизвестны причины обысков, прошедших в агентстве Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, но следственные действия не должны... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T13:00
2020-09-03T13:00
дальний восток
юрий трутнев
дмитрий песков
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/147712/13/1477121354_0:192:2950:1851_1400x0_80_0_0_bebad3e0e5d406691857553a61b43379.jpg
<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Кремлю неизвестны причины обысков, прошедших в агентстве <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнего Востока</a> по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, но следственные действия не должны помешать программам развития Дальнего Востока, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.По данным СМИ, в агентстве Дальнего Востока по привлечению инвестиций прошли обыски.Журналисты задали Пескову вопрос: известны ли причины обысков в агентстве, которое относится к Минвостокразвития, и могут ли они отразиться на работе институтов, занимающихся развитием Дальневосточного округа и на самом полпреде президента на Дальнем Востоке <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Trutnev/" target="_blank" data-auto="true">Юрии Трутневе</a>.
https://ria.ru/20200903/moshennichestvo-1576658102.html
дальний восток
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/147712/13/1477121354_110:0:2841:2048_1400x0_80_0_0_d669818a8e6a84677040f54cd692d758.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дальний восток, юрий трутнев, дмитрий песков, происшествия

Песков не знает причин обыска в агентстве Дальнего Востока по инвестициям

13:00 03.09.2020
410
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Кремлю неизвестны причины обысков, прошедших в агентстве Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, но следственные действия не должны помешать программам развития Дальнего Востока, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По данным СМИ, в агентстве Дальнего Востока по привлечению инвестиций прошли обыски.
Журналисты задали Пескову вопрос: известны ли причины обысков в агентстве, которое относится к Минвостокразвития, и могут ли они отразиться на работе институтов, занимающихся развитием Дальневосточного округа и на самом полпреде президента на Дальнем Востоке Юрии Трутневе.
"О причинах ничего неизвестно, об этом, пожалуйста, спрашивайте у правоохранительных органов. Безусловно, следственные действия не могут и не должны мешать программам развития Дальнего Востока. Тем более после того, как действительно регион посетил глава правительства и были сформулированы новые задачи по ускорению этого развития", - ответил Песков.
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
Вчера, 07:41
Фонд развития предпринимательства Якутии обвинили в мошенничестве
810003
Обсудить 0
Дальний ВостокЮрий ТрутневДмитрий ПесковПроисшествия
Рекомендуем
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
В Кремле отреагировали на заявления против "Северного потока — 2"
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии во время задержания журналистов в Минске. 27 августа 2020
Кремль призвал не мешать работе СМИ в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко не считает ситуацию в Белоруссии сложной
Президент России Владимир Путин
Песков ответил на вопрос об участии Путина в заседании глав стран СБ ООН
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Путин призвал Си Цзиньпина сохранить правду о событиях Второй мировой
Актер Никита Джигурда
Джигурда объяснил, почему Ефремов признал вину
Митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске
Лукашенко посоветовал Литве заниматься своими проблемами
Алексей Навальный
Эксперт усомнился в самостоятельности Германии в ситуации с Навальным
Алексей Навальный
Лукашенко назвал утверждения об отравлении Навального фальсификацией
Алексей Навальный
Омский врач объяснил, почему Навального не могли отравить "Новичком"
Танкер New Diamond, терпящий бедствие в Индийском океане
Российские корабли срочно направлены на помощь танкеру в Индийском океане
Медработники загружают в машину скорой помощи носилки, на которых находится Алексей Навальный
В Кремле не увидели причин для санкций против России из-за Навального
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
"Антикитайский психоз". Пекин оценил ограничения против дипломатов в США
Вывеска больничного комплекса Шарите Митте, где проходит лечение Алексей Навальный
Песков не знает, кому может быть выгодно "отравление" Навального
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко назвал страны, вмешивающиеся в дела Белоруссии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:26Трамп придумал новое прозвище Байдену
03:22В Роспотребнадзоре рассказали, какой должна быть качественная сметана
03:18СК начал проверки по ситуации вокруг лишенного сана схимонаха Сергия
03:17Эксперт рассказал, почему нельзя пользоваться телефоном на ходу
03:15Японцев возмутила публикация материалов об освобождении Курил
03:14Ученый рассказал, на сколько сократится население России к 2100 году
03:05В ОСК заявили о проблемах со строительством новейших подлодок "Лада"
03:01Постпред США в ОБСЕ сказал, что надо сделать с Лукашенко "прямо сейчас"
02:55Задушивших афроамериканца полицейских отстранили от работы
02:20Эксперт рассказал, как можно потерять деньги через QR-код
02:15Мэра Биробиджана госпитализировали с диагнозом COVID-19
02:08Развеян популярный миф о плавленом сыре
01:57В Печорском море худеют и исчезают моржи
01:51Эксперт жестко раскритиковала внешний вид Зеленского
01:36Жительницу Германии заподозрили в убийстве пятерых детей
00:50Оппозиционный совет Белоруссии вновь призвал Лукашенко к диалогу
00:46Житель США путешествует по стране, чтобы проложить туристические маршруты
00:28Вышел новый трейлер фильма "Не время умирать" с Дэниелом Крейгом
00:17Пожар в ДНР уничтожил девять домов, два человека погибли
23:52Twitter скрыл сообщения Трампа о голосовании по почте
Лента новостейМолния