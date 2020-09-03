https://ria.ru/20200903/obyski-1576675378.html

Песков не знает причин обыска в агентстве Дальнего Востока по инвестициям

Кремлю неизвестны причины обысков, прошедших в агентстве Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, но следственные действия не должны... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T13:00

2020-09-03T13:00

2020-09-03T13:00

дальний восток

юрий трутнев

дмитрий песков

происшествия

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Кремлю неизвестны причины обысков, прошедших в агентстве <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнего Востока</a> по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, но следственные действия не должны помешать программам развития Дальнего Востока, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.По данным СМИ, в агентстве Дальнего Востока по привлечению инвестиций прошли обыски.Журналисты задали Пескову вопрос: известны ли причины обысков в агентстве, которое относится к Минвостокразвития, и могут ли они отразиться на работе институтов, занимающихся развитием Дальневосточного округа и на самом полпреде президента на Дальнем Востоке <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Trutnev/" target="_blank" data-auto="true">Юрии Трутневе</a>.

https://ria.ru/20200903/moshennichestvo-1576658102.html

дальний восток

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дальний восток, юрий трутнев, дмитрий песков, происшествия