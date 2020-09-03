https://ria.ru/20200903/novichok-1576705205.html
В Грузии категорически отрицают разработку "Новичка" рядом с Тбилиси
Представители грузинских властей категорически отрицают, что "Новичок" и подобные химические вещества разрабатываются в исследовательском центре имени Ричарда... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T19:32
2020-09-03T19:32
2020-09-03T19:59
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госдума рф
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<strong>ТБИЛИСИ, 3 сен - РИА Новости.</strong> Представители грузинских властей категорически отрицают, что "Новичок" и подобные химические вещества разрабатываются в исследовательском центре имени Ричарда Лугара близ <a href="https://ria.ru/location_Tbilisi" target="_blank">Тбилиси</a>.Ранее зампред комитета Госдумы РФ по обороне <a href="https://ria.ru/person_JUrijj_SHvytkin" target="_blank">Юрий Швыткин</a> заявил, что лаборатории, изготавливающие химические вещества группы "Новичок", имеются на территории Грузии и США, в то время как Россия таких веществ не производит. Такое утверждение прозвучало в ответ на слова представителя немецкого кабмина Штеффена Зайберта о том, что российский блогер <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексей Навальный</a>, госпитализированный с самолета Томск-Москва, был отравлен боевым веществом группы "Новичок"."Было сделано заявление, что оказывается, смертельное вещество A234 разрабатывается в лаборатории Лугара, что является глупостью и абсурдом", - заявил Сесиашвили журналистам."В то, что данный препарат имеет какую-то связь с лабораторией Лугара, никто не поверит", - отметил он.
https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576647511.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей навальный, госдума рф, грузия, в мире