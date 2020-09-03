https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576711162.html

В Германии опровергли утверждение о фальсификации дела Навального

Утверждение президента Белоруссии Александра Лукашенко о фальсификации данных об "отравлении" Навального - неправда, заявили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T23:00

2020-09-03T23:00

2020-09-03T23:00

госпитализация алексея навального

александр лукашенко

алексей навальный

ангела меркель

в мире

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. </strong>Утверждение президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> о фальсификации данных об "отравлении" Навального - неправда, заявили РИА Новости в пресс-службе немецкого кабмина.Ранее на встрече с премьер-министром России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank">Михаилом Мишустиным</a> Лукашенко сообщил, что <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank">Минск</a> перехватил разговор <a href="http://ria.ru/location_Warsaw/" target="_blank">Варшавы</a> и Берлина, который опровергает заявления об отравлении блогера. Он пообещал, что передаст российской стороне расшифровку этого "интересного диалога, который отчетливо говорит о том, что это фальсификация". "Само собой, утверждение господина Лукашенко не соответствует действительности. Вчера федеральный канцлер, министр иностранных дел и министр обороны высказали свое мнение о новых обстоятельствах в деле об отравлении Навального. Добавить нечего", - заявили агентству в кабмине.В Москве же отметили, что доказательства пока не получали.Позиция ГерманииРанее специалисты лаборатории бундесвера заявили, что Навального якобы отравили субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Канцлер <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> выразила сожаление в связи с произошедшим, а глава европейской дипломатии <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a> заявил, что Евросоюз допускает введение санкций.Пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/">Дмитрий Песков</a> рассказал РИА Новости, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank">Берлин</a> не проинформировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москву</a> о своих выводах, поэтому у Кремля нет никаких данных. Он напомнил, что российские специалисты также проверяли различные версии, но при этом отравляющих веществ в организме блогера не нашли.Причин для ввода ограничений против Москвы российские власти не видят. Использование санкционного языка Песков назвал неприемлемым.МИД, комментируя утверждения немецкой стороны, напомнил, что Россия все еще ждет ответа от <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германии</a> на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank">Генпрокуратуры</a> по ситуации вокруг Навального. Дипломаты допустили, что заявление об отравлении призвано обосновать некие заранее подготовленные "ответные меры".Завотделением лечения острых отравлений и сомато-психиатрических расстройств НИИ скорой помощи имени Склифософского Михаил Поцхверия также сообщил, что биологические жидкости Навального исследовали на масс-спектрометре производства <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, ингибирующие холинэстеразу препараты не были обнаружены.Госпитализация НавальногоУтром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из <a href="https://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank">Томска</a> в Москву, экстренно приземлился в <a href="https://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a>, где блогера госпитализировали в реанимацию. Омские врачи рассматривали версию об отравлении, однако ядов в крови или моче пациента не нашли. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.Спустя два дня медики разрешили перевезти Навального на лечение в берлинскую клинику "Шарите", так как на этом настаивали родственники. С тех пор он находится в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германии</a>, его состояние стабильное, но тяжелое, он подключен к аппарату искусственного дыхания.

https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576291963.html

https://ria.ru/20200825/lukashenko-1576260204.html

Владимир Николаев Врёте Вы, господа немцы! 60

Den KL Интересно другое. В германии все больше говорят и связывают северный поток 2 с делом Навального. 38

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, александр лукашенко, алексей навальный, ангела меркель, в мире