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https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576707144.html
США пригрозили введением санкций против России из-за ситуации с Навальным
США работают с союзниками над тем, чтобы привлечь к ответственности тех в России, кто причастен к "отравлению" Алексея Навального, заявила на брифинге... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T20:32
2020-09-03T22:25
госпитализация алексея навального
алексей навальный
сша
политика
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<strong>ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости.</strong> США работают с союзниками над тем, чтобы привлечь к ответственности тех в России, кто причастен к "отравлению" <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого Дома <a href="http://ria.ru/person_keyli-makinani/" target="_blank" data-auto="true">Кейли Макинани</a>.Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что находящийся на лечении в Берлине Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> в среду заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального. По словам Пескова, Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию с Навальным, для этого нужна информация из Германии, но ее пока нет.Макинани уточнила, что речь может идти о финансовых рестрикциях.Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз - отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, Москва выступает за тщательное расследование случившегося.Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить "отравление", России не предоставят.Последний килограмм боевых отравляющих веществ из имевшихся в РФ запасов был уничтожен 27 сентября 2017 года. Таким образом, реализуемая с 1996 года федеральная целевая программа была завершена раньше установленного срока, и Россия на 100% исполнила свои обязательства по Конвенции о запрещении химоружия, ликвидировав порядка 40 тысяч тонн отравляющих веществ. <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> же на сегодняшний день остаются единственным обладателем существенных запасов боевых отравляющих веществ.
https://radiosputnik.ria.ru/20200903/navalnyy-1576706323.html
https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576696697.html
Скоро причиной санкций будет понос у сопли у российских оппозиционеров..
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Адепты Навального - союзники США?
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сша
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, сша, политика

США пригрозили введением санкций против России из-за ситуации с Навальным

20:32 03.09.2020 (обновлено: 22:25 03.09.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. США работают с союзниками над тем, чтобы привлечь к ответственности тех в России, кто причастен к "отравлению" Алексея Навального, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого Дома Кейли Макинани.
Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что находящийся на лечении в Берлине Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального. По словам Пескова, Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию с Навальным, для этого нужна информация из Германии, но ее пока нет.

"Мы глубоко обеспокоены результатами исследований. Отравление Алексея Навального заслуживает осуждения. Россия и раньше использовала нервно-паралитические вещества. Мы работаем с нашими союзниками и международным сообществом для того, чтобы привлечь к ответственности тех в России, кто в этом виноват", - сказала она на брифинге.

Макинани уточнила, что речь может идти о финансовых рестрикциях.
Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
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Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз - отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, Москва выступает за тщательное расследование случившегося.
Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить "отравление", России не предоставят.
Последний килограмм боевых отравляющих веществ из имевшихся в РФ запасов был уничтожен 27 сентября 2017 года. Таким образом, реализуемая с 1996 года федеральная целевая программа была завершена раньше установленного срока, и Россия на 100% исполнила свои обязательства по Конвенции о запрещении химоружия, ликвидировав порядка 40 тысяч тонн отравляющих веществ. США же на сегодняшний день остаются единственным обладателем существенных запасов боевых отравляющих веществ.
Андрей Келин. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
Вчера, 17:35
Посол России в Британии прокомментировал ситуацию с Навальным
108130731
Обсудить 14
Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйСШАПолитика
Популярные комментарии
Скоро причиной санкций будет понос у сопли у российских оппозиционеров..
3 сентября, 20:37
Андрей ДашковАндрей Дашков
14170101
Адепты Навального - союзники США?
3 сентября, 20:34
Gloomy HumoristGloomy Humorist
2520101
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