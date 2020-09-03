https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576707144.html

США пригрозили введением санкций против России из-за ситуации с Навальным

США работают с союзниками над тем, чтобы привлечь к ответственности тех в России, кто причастен к "отравлению" Алексея Навального, заявила на брифинге... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T20:32

2020-09-03T20:32

2020-09-03T22:25

госпитализация алексея навального

алексей навальный

сша

политика

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<strong>ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости.</strong> США работают с союзниками над тем, чтобы привлечь к ответственности тех в России, кто причастен к "отравлению" <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого Дома <a href="http://ria.ru/person_keyli-makinani/" target="_blank" data-auto="true">Кейли Макинани</a>.Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что находящийся на лечении в Берлине Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> в среду заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального. По словам Пескова, Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию с Навальным, для этого нужна информация из Германии, но ее пока нет.Макинани уточнила, что речь может идти о финансовых рестрикциях.Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз - отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, Москва выступает за тщательное расследование случившегося.Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить "отравление", России не предоставят.Последний килограмм боевых отравляющих веществ из имевшихся в РФ запасов был уничтожен 27 сентября 2017 года. Таким образом, реализуемая с 1996 года федеральная целевая программа была завершена раньше установленного срока, и Россия на 100% исполнила свои обязательства по Конвенции о запрещении химоружия, ликвидировав порядка 40 тысяч тонн отравляющих веществ. <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> же на сегодняшний день остаются единственным обладателем существенных запасов боевых отравляющих веществ.

https://radiosputnik.ria.ru/20200903/navalnyy-1576706323.html

https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576696697.html

Андрей Дашков Скоро причиной санкций будет понос у сопли у российских оппозиционеров.. 33

Gloomy Humorist Адепты Навального - союзники США? 29

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, алексей навальный, сша, политика