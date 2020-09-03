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https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576705478.html
В Германии опровергли заявление Лукашенко о фальсификации дела Навального
Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о фальсификации данных об "отравлении" Навального "само собой, неправда", заявили РИА Новости в... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T19:42
2020-09-03T21:47
ангела меркель
александр лукашенко
алексей навальный
германия
происшествия
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 3 сен - РИА Новости.</strong> Заявление президента Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a> о фальсификации данных об "отравлении" Навального "само собой, неправда", заявили РИА Новости в пресс-службе кабмина ФРГ.Ранее Лукашенко сообщил российскому премьеру <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin" target="_blank">Михаилу Мишустину</a> о перехвате разговора Варшавы и Берлина о том, что заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель про "отравление" Навального являются фальсификацией, пообещал передать запись российским спецслужбам.Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что находящийся на лечении в Берлине <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Навальный</a> был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a> в среду заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД РФ</a>, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.В четверг Песков сообщил, что президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> не обсуждал эту ситуацию с канцлером Германии <a href="https://ria.ru/person_Angela_Merkel" target="_blank">Ангелой Меркель</a>. Он также подчеркнул, что Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию с Навальным, для этого нужна информация из Германии, но ее пока нет.Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз - отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, Москва выступает за тщательное расследование случившегося.Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить "отравление", России не предоставят.
https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576645306.html
https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html
Бацька никогда не врёт. А вам, фрицам, веры нет с 1941-го.
219
Вот уж неудивительно. Кто-то ждал признания властей ФРГ?
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ангела меркель, александр лукашенко, алексей навальный, германия, происшествия, в мире

В Германии опровергли заявление Лукашенко о фальсификации дела Навального

19:42 03.09.2020 (обновлено: 21:47 03.09.2020)
44584
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 3 сен - РИА Новости. Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о фальсификации данных об "отравлении" Навального "само собой, неправда", заявили РИА Новости в пресс-службе кабмина ФРГ.
Ранее Лукашенко сообщил российскому премьеру Михаилу Мишустину о перехвате разговора Варшавы и Берлина о том, что заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель про "отравление" Навального являются фальсификацией, пообещал передать запись российским спецслужбам.

"Само собой, утверждение господина Лукашенко не соответствует действительности. Вчера федеральный канцлер, министр иностранных дел и министр обороны высказали свое мнение о новых обстоятельствах в деле об отравлении Навального. Добавить нечего", - заявили агентству в кабмине.

Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что находящийся на лечении в Берлине Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.
Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 18:34
Меркель призвала власти России дать объяснения по ситуации с Навальным
В четверг Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин не обсуждал эту ситуацию с канцлером Германии Ангелой Меркель. Он также подчеркнул, что Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию с Навальным, для этого нужна информация из Германии, но ее пока нет.
Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз - отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, Москва выступает за тщательное расследование случившегося.
Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить "отравление", России не предоставят.
Госпиталь Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
Вчера, 12:58
Решит ли "Новичок" судьбу "Северного потока — 2"?
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Ангела МеркельАлександр ЛукашенкоАлексей НавальныйГерманияПроисшествияВ мире
Популярные комментарии
Бацька никогда не врёт. А вам, фрицам, веры нет с 1941-го.
3 сентября, 19:44
Александр АникинАлександр Аникин
1601110033
Вот уж неудивительно. Кто-то ждал признания властей ФРГ?
3 сентября, 19:51
Саша ЛогерСаша Логер
146500022
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