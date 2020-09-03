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https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576696697.html
Посол России в Британии прокомментировал ситуацию с Навальным
Ситуация с Алексеем Навальным является провокацией, чтобы помешать улучшению отношений Европы и РФ, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T17:35
2020-09-03T17:49
госпитализация алексея навального
россия
андрей келин
алексей навальный
великобритания
германия
в мире
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<strong>МАНЧЕСТЕР (Великобритания), 3 сен - РИА Новости, Денис Ворошилов.</strong> Ситуация с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> является провокацией, чтобы помешать улучшению отношений Европы и РФ, заявил посол России в Великобритании <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Kelin/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Келин</a>."Все это очень похоже на хорошо спланированную провокацию. Дело в том, что каждый раз, когда у нас возникают некоторые основания видеть возможность налаживания более конструктивных отношений с европейцами, возникают какие-то события, которые срывают это. То же самое произошло и сейчас", - сказал посол журналистам.По его словам, инцидент с Навальным произошел незадолго до запланированной конференции глав МИД стран ЕС, на которой ожидалось обсуждение восстановления отношений с Россией."Буквально на прошлые четверг и пятницу, на прошлые выходные была запланирована конференция министров иностранных дел Европейского союза, которые собирались обсудить возможность пересмотра отношений с Россией. И вот как раз под это мы получили очередное крупное событие, которое не дало возможности состояться таким обсуждениям. Это было и раньше. У меня такое впечатление, что каждый раз возникает то, что срывает... Чей это сценарий, я не пойду далеко в рассуждениях, но это есть", - сказал Келин.Кабмин Германии 2 сентября заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что находящийся на лечении в Берлине Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил РИА Новости, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не проинформировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ по ситуации вокруг Навального.Ранее в четверг Песков сообщил, что президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> не обсуждал эту ситуацию с канцлером Германии. Он также подчеркнул, что Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию с Навальным, для этого нужна информация из Германии, но ее пока нет.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил Песков.Навального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, после того как ему стало плохо в самолете по пути из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576679566.html
https://ria.ru/20200902/novichok-1576649993.html
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госпитализация алексея навального, россия, андрей келин, алексей навальный, великобритания, германия, в мире

Посол России в Британии прокомментировал ситуацию с Навальным

17:35 03.09.2020 (обновлено: 17:49 03.09.2020)
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© AP Photo / Ronald ZakАндрей Келин. Архивное фото
Андрей Келин. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© AP Photo / Ronald Zak
МАНЧЕСТЕР (Великобритания), 3 сен - РИА Новости, Денис Ворошилов. Ситуация с Алексеем Навальным является провокацией, чтобы помешать улучшению отношений Европы и РФ, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.
"Все это очень похоже на хорошо спланированную провокацию. Дело в том, что каждый раз, когда у нас возникают некоторые основания видеть возможность налаживания более конструктивных отношений с европейцами, возникают какие-то события, которые срывают это. То же самое произошло и сейчас", - сказал посол журналистам.
По его словам, инцидент с Навальным произошел незадолго до запланированной конференции глав МИД стран ЕС, на которой ожидалось обсуждение восстановления отношений с Россией.
"Буквально на прошлые четверг и пятницу, на прошлые выходные была запланирована конференция министров иностранных дел Европейского союза, которые собирались обсудить возможность пересмотра отношений с Россией. И вот как раз под это мы получили очередное крупное событие, которое не дало возможности состояться таким обсуждениям. Это было и раньше. У меня такое впечатление, что каждый раз возникает то, что срывает... Чей это сценарий, я не пойду далеко в рассуждениях, но это есть", - сказал Келин.
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Кабмин Германии 2 сентября заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что находящийся на лечении в Берлине Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.
Ранее в четверг Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин не обсуждал эту ситуацию с канцлером Германии. Он также подчеркнул, что Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию с Навальным, для этого нужна информация из Германии, но ее пока нет.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил Песков.
Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
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Госпитализация Алексея НавальногоРоссияАндрей КелинАлексей НавальныйВеликобританияГерманияВ мире
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