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https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576687973.html
Володин рассказал о реакции России, если состояние Навального ухудшится
Если состояние Алексея Навального ухудшится, РФ не сможет исключить, что это организованная на территории ФРГ провокация, заявил председатель Госдумы Вячеслав... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T15:48
2020-09-04T00:31
госпитализация алексея навального
россия
алексей навальный
германия
политика
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Если состояние <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> ухудшится, РФ не сможет исключить, что это организованная на территории ФРГ провокация, заявил председатель Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Володин</a>.Он также указал, что ситуация вокруг Навального происходит на пике напряжения в Белоруссии, с которой у России Союзный договор. "Белоруссия – член ОДКБ. Ряд европейских стран попытался вмешаться в ее внутренние дела, и им важно было, чтобы Россия не защищала Республику Беларусь от иностранного вмешательства", - сказал председатель Госдумы.По его мнению, очевидна и параллель с "делом Скрипалей" в 2018 году.Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Меркель</a> назвала "удручающей" информацию о "попытке отравления" Навального. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз - отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, Москва выступает за тщательное расследование случившегося.Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить "отравление", России не предоставят.
https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576686698.html
https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576680593.html
Они отравили гражданина России на нашей территории. Чем это отличается от Англии со Скрипалями? Выслать всех дипломатов из России по примеру Англии и прочих вражеских стран.
56
В любом случае это очередной провал российских спецсужб. Если как говорят на Западе, отравили они, то грубо, топорно и необдуманно о последствиях. А если иностранные спецслужбы отравили его на территории России, а российские спецслужбы не могут даже понять кто и как это сделал, тоже говорит далеко не в их пользу. Ну и нельзя исключить третий вариант, непосредственное участия кого то из российских спецслужб в зарубежной провокации, что уж совсем плохо...
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россия
германия
РИА Новости
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госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, германия, политика

Володин рассказал о реакции России, если состояние Навального ухудшится

15:48 03.09.2020 (обновлено: 00:31 04.09.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Если состояние Алексея Навального ухудшится, РФ не сможет исключить, что это организованная на территории ФРГ провокация, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"С момента пересечения Навальным границы РФ у нас нет никакой информации о его состоянии, и это тоже вызывает вопрос. Если сейчас с ним что-то произойдет, его состояние ухудшится, мы не сможем исключить, что это организованная на территории Германии провокация", - приводятся слова Володина в сообщении пресс-службы ГД.

Он также указал, что ситуация вокруг Навального происходит на пике напряжения в Белоруссии, с которой у России Союзный договор. "Белоруссия – член ОДКБ. Ряд европейских стран попытался вмешаться в ее внутренние дела, и им важно было, чтобы Россия не защищала Республику Беларусь от иностранного вмешательства", - сказал председатель Госдумы.
По его мнению, очевидна и параллель с "делом Скрипалей" в 2018 году.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
Вчера, 15:33
Немецкий депутат назвал дело Навального политическим
Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Меркель назвала "удручающей" информацию о "попытке отравления" Навального. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.
Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз - отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, Москва выступает за тщательное расследование случившегося.
Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить "отравление", России не предоставят.
В НИИ Склифосовского следов фосфорорганических ядов у Навального не обнаружили - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
Вчера, 14:09
В НИИ Склифосовского заявили, что в анализах Навального не нашли яды
2101032428
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Госпитализация Алексея НавальногоРоссияАлексей НавальныйГерманияПолитика
Популярные комментарии
Они отравили гражданина России на нашей территории. Чем это отличается от Англии со Скрипалями? Выслать всех дипломатов из России по примеру Англии и прочих вражеских стран.
3 сентября, 15:53
Александр НевскийАлександр Невский
4500009
В любом случае это очередной провал российских спецсужб. Если как говорят на Западе, отравили они, то грубо, топорно и необдуманно о последствиях. А если иностранные спецслужбы отравили его на территории России, а российские спецслужбы не могут даже понять кто и как это сделал, тоже говорит далеко не в их пользу. Ну и нельзя исключить третий вариант, непосредственное участия кого то из российских спецслужб в зарубежной провокации, что уж совсем плохо...
3 сентября, 16:29
CCorddamon
13000028
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