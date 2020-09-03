https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576687973.html

Володин рассказал о реакции России, если состояние Навального ухудшится

Если состояние Алексея Навального ухудшится, РФ не сможет исключить, что это организованная на территории ФРГ провокация, заявил председатель Госдумы Вячеслав... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T15:48

2020-09-03T15:48

2020-09-04T00:31

госпитализация алексея навального

россия

алексей навальный

германия

политика

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Если состояние <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> ухудшится, РФ не сможет исключить, что это организованная на территории ФРГ провокация, заявил председатель Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Володин</a>.Он также указал, что ситуация вокруг Навального происходит на пике напряжения в Белоруссии, с которой у России Союзный договор. "Белоруссия – член ОДКБ. Ряд европейских стран попытался вмешаться в ее внутренние дела, и им важно было, чтобы Россия не защищала Республику Беларусь от иностранного вмешательства", - сказал председатель Госдумы.По его мнению, очевидна и параллель с "делом Скрипалей" в 2018 году.Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Меркель</a> назвала "удручающей" информацию о "попытке отравления" Навального. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз - отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, Москва выступает за тщательное расследование случившегося.Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить "отравление", России не предоставят.

https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576686698.html

https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576680593.html

Александр Невский Они отравили гражданина России на нашей территории. Чем это отличается от Англии со Скрипалями? Выслать всех дипломатов из России по примеру Англии и прочих вражеских стран. 56

Corddamon В любом случае это очередной провал российских спецсужб. Если как говорят на Западе, отравили они, то грубо, топорно и необдуманно о последствиях. А если иностранные спецслужбы отравили его на территории России, а российские спецслужбы не могут даже понять кто и как это сделал, тоже говорит далеко не в их пользу. Ну и нельзя исключить третий вариант, непосредственное участия кого то из российских спецслужб в зарубежной провокации, что уж совсем плохо... 41

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россия

германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, германия, политика