https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576687718.html

Меркель не стала комментировать заявления Кремля по Навальному

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не стала комментировать реакцию Кремля на заявление правительства Германии по российскому блогеру Алексею Навальному, отметив, что... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T15:45

2020-09-03T15:45

2020-09-03T15:45

госпитализация алексея навального

северный поток — 2

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

ангела меркель

германия

в мире

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<strong>БЕРЛИН, 3 сен - РИА Новости.</strong> Канцлер ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> не стала комментировать реакцию Кремля на заявление правительства Германии по российскому блогеру <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексею Навальному</a>, отметив, что добавить к уже сказанному нечего, реакция Европы будет зависеть от действий России.Ранее Меркель заявила журналистам в Берлине, что считает Навального "жертвой преступления". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что в Кремле не хотели бы, чтобы партнеры в Германии и других странах спешили с оценками ситуации с Навальным, и подчеркнул, что Россия никакие обвинения в свой адрес по ситуации с Навальным воспринимать не склонна, не видит для них повода.Во время пресс-конференции с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном в четверг Меркель попросили прокомментировать слова Пескова о том, что Россия никакие обвинения в свой адрес по ситуации с Навальным воспринимать не склонна. Также Меркель задали вопрос, как, по мнению Берлина, должна выглядеть реакция Кремля, чтобы проект "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток 2</a>" мог быть закончен.Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что находящийся на лечении в Берлине Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Песков в среду заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.Ранее в четверг Песков сообщил, что президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> не обсуждал эту ситуацию с канцлером Германии. Он также подчеркнул, что Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию с Навальным, для этого нужна информация из Германии, но ее пока нет.Песков также отметил, что проект "Северный поток 2" является коммерческим, он реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента, призывы некоторых парламентариев Германии остановить его из-за ситуации с Навальным - это эмоциональные заявления, которые не основываются на каких-то фактах.

https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576679566.html

https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576676534.html

Руслан Якубик Обычное поведение лгунов 15

3

германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, северный поток — 2, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, ангела меркель, германия, в мире