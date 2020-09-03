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https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576687718.html
Меркель не стала комментировать заявления Кремля по Навальному
Канцлер ФРГ Ангела Меркель не стала комментировать реакцию Кремля на заявление правительства Германии по российскому блогеру Алексею Навальному, отметив, что... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T15:45
2020-09-03T15:45
госпитализация алексея навального
северный поток — 2
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
ангела меркель
германия
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 3 сен - РИА Новости.</strong> Канцлер ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> не стала комментировать реакцию Кремля на заявление правительства Германии по российскому блогеру <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексею Навальному</a>, отметив, что добавить к уже сказанному нечего, реакция Европы будет зависеть от действий России.Ранее Меркель заявила журналистам в Берлине, что считает Навального "жертвой преступления". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что в Кремле не хотели бы, чтобы партнеры в Германии и других странах спешили с оценками ситуации с Навальным, и подчеркнул, что Россия никакие обвинения в свой адрес по ситуации с Навальным воспринимать не склонна, не видит для них повода.Во время пресс-конференции с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном в четверг Меркель попросили прокомментировать слова Пескова о том, что Россия никакие обвинения в свой адрес по ситуации с Навальным воспринимать не склонна. Также Меркель задали вопрос, как, по мнению Берлина, должна выглядеть реакция Кремля, чтобы проект "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток 2</a>" мог быть закончен.Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что находящийся на лечении в Берлине Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Песков в среду заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.Ранее в четверг Песков сообщил, что президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> не обсуждал эту ситуацию с канцлером Германии. Он также подчеркнул, что Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию с Навальным, для этого нужна информация из Германии, но ее пока нет.Песков также отметил, что проект "Северный поток 2" является коммерческим, он реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента, призывы некоторых парламентариев Германии остановить его из-за ситуации с Навальным - это эмоциональные заявления, которые не основываются на каких-то фактах.
https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576679566.html
https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576676534.html
Обычное поведение лгунов
15
3
германия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Новости
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60
госпитализация алексея навального, северный поток — 2, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, ангела меркель, германия, в мире

Меркель не стала комментировать заявления Кремля по Навальному

15:45 03.09.2020
1682
© REUTERS / Michael KappelerАнгела Меркель во время пресс-конференции в Берлине
Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© REUTERS / Michael Kappeler
Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине
БЕРЛИН, 3 сен - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель не стала комментировать реакцию Кремля на заявление правительства Германии по российскому блогеру Алексею Навальному, отметив, что добавить к уже сказанному нечего, реакция Европы будет зависеть от действий России.
Ранее Меркель заявила журналистам в Берлине, что считает Навального "жертвой преступления". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что в Кремле не хотели бы, чтобы партнеры в Германии и других странах спешили с оценками ситуации с Навальным, и подчеркнул, что Россия никакие обвинения в свой адрес по ситуации с Навальным воспринимать не склонна, не видит для них повода.
Автомобиль скорой помощи с Алексеем Навальным возле отделения острых отравлений БСМП No1 в Омске - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
Вчера, 13:50
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Во время пресс-конференции с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном в четверг Меркель попросили прокомментировать слова Пескова о том, что Россия никакие обвинения в свой адрес по ситуации с Навальным воспринимать не склонна. Также Меркель задали вопрос, как, по мнению Берлина, должна выглядеть реакция Кремля, чтобы проект "Северный поток 2" мог быть закончен.
"Я, конечно, замечаю то, что вы сказали (о реакции Кремля), но я хочу сказать, что вчера я всеобъемлюще рассказала, что мы будем делать в следующие дни в этой связи. Многое зависит от соответствующей реакции РФ. Но к моим вчерашним словам мне нечего добавить", - заявила Меркель.
Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что находящийся на лечении в Берлине Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Песков в среду заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
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Ранее в четверг Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин не обсуждал эту ситуацию с канцлером Германии. Он также подчеркнул, что Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию с Навальным, для этого нужна информация из Германии, но ее пока нет.
Песков также отметил, что проект "Северный поток 2" является коммерческим, он реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента, призывы некоторых парламентариев Германии остановить его из-за ситуации с Навальным - это эмоциональные заявления, которые не основываются на каких-то фактах.
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Госпитализация Алексея НавальногоСеверный поток — 2Алексей НавальныйГенеральная прокуратура РФАнгела МеркельГерманияВ мире
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3 сентября, 15:46
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1200003
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