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https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576686698.html
Немецкий депутат назвал дело Навального политическим
Выводы немецкой лаборатории об "отравлении" оппозиционера Алексея Навального вызывают большие сомнения, а ситуация вокруг него носит политический характер,... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T15:33
2020-09-03T15:33
госпитализация алексея навального
северный поток — 2
алексей навальный
германия
в мире
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Выводы немецкой лаборатории об "отравлении" оппозиционера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> вызывают большие сомнения, а ситуация вокруг него носит политический характер, целью которой является поиск причин для введения санкций против России, заявил РИА Новости член немецкой партии Альтернатива для Германии (АдГ) и депутат парламента Берлина Гуннар Норберт Линдеман."Дело Навального - политическое. Если бы российское правительство было причастно к этому делу, Навальный не был бы сейчас в Германии. Кроме того, результаты лаборатории бундесвера очень сомнительные и далеко не однозначные", - заявил он.По мнению Линдемана, "Навальный более не значимая фигура в России, он был членом правой радикальной группировки". "Его исследования финансировались кланом Клинтонов-Обамы, и он в тесном контакте с фондом Сороса", - утверждает политик."По правде говоря, все дело в неолиберальной политике на Западе. Цель - найти новые причины для санкций против России. А для США, в частности, это вопрос нахождения причин, чтобы положить конец строительству "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северного потока 2</a>". Здесь реализуются интересы глубинного государства США и ЕС", - отметил немецкий депутат.Линдеман также допустил, что, если Навальный и был отравлен, то за этим могли стоять спецслужбы США или Великобритании."Политика (канцлера Ангелы) <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Меркель</a> и (главы МИД ФРГ Хайко) Мааса вредит Германии. Она вредит немецкой экономике и уничтожает рабочие места. Мы должны проводить внешнюю политику в интересах Германии... Это включает отмену санкций в отношении России и продвижение экономических отношений", - добавил депутат.Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что находящийся на лечении в Берлине Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. Посол РФ в ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Nechaev/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Нечаев</a> в среду посетил МИД Германии в связи с новыми обстоятельствами в деле Навального. В российской дипмиссии по итогам этого отмечали, что <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Nechaev_2/" target="_blank" data-auto="true">Нечаев</a> был "проинформирован о содержании заявления федерального правительства ФРГ", при этом "никакой субстантивной фактуры послу не передавалось".Официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> позднее подтвердила, что "российская сторона не получила ни одного материала по данному вопросу - ни по раннее направленным вопросам, сформулированным Генпрокуратурой, ни по раннее направленным письмам российских медиков, ни по тем заявлениям, которые были сделаны немецкой стороной" в среду. В четверг Песков подтвердил, что заинтересована в том, чтобы прояснить произошедшее с Навальным, но "информации из Германии мы пока не имеем".Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить отравление, России не предоставят.
https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576676642.html
https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html
https://ria.ru/20200902/otravlenie-1576653926.html
Обычно все, кто считает это дело политическим, боятся произносить фамилию Навального)
26
Чем же США так давят и в какое место Германию,что она так под ними щимится?Одекватные люди в Германском правительстве ещё есть,вопрос прислушаются ли к ним...Если бы РФ хотела убрать Навального,камар носа бы не подточил и явно она бы не использовала "Новичёк" или полоний...
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германия
РИА Новости
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госпитализация алексея навального, северный поток — 2, алексей навальный, германия, в мире

Немецкий депутат назвал дело Навального политическим

15:33 03.09.2020
1337
© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© AP Photo / Pavel Golovkin
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Выводы немецкой лаборатории об "отравлении" оппозиционера Алексея Навального вызывают большие сомнения, а ситуация вокруг него носит политический характер, целью которой является поиск причин для введения санкций против России, заявил РИА Новости член немецкой партии Альтернатива для Германии (АдГ) и депутат парламента Берлина Гуннар Норберт Линдеман.
"Дело Навального - политическое. Если бы российское правительство было причастно к этому делу, Навальный не был бы сейчас в Германии. Кроме того, результаты лаборатории бундесвера очень сомнительные и далеко не однозначные", - заявил он.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
Вчера, 13:14
Лукашенко назвал утверждения об отравлении Навального фальсификацией
По мнению Линдемана, "Навальный более не значимая фигура в России, он был членом правой радикальной группировки". "Его исследования финансировались кланом Клинтонов-Обамы, и он в тесном контакте с фондом Сороса", - утверждает политик.
"По правде говоря, все дело в неолиберальной политике на Западе. Цель - найти новые причины для санкций против России. А для США, в частности, это вопрос нахождения причин, чтобы положить конец строительству "Северного потока 2". Здесь реализуются интересы глубинного государства США и ЕС", - отметил немецкий депутат.
Линдеман также допустил, что, если Навальный и был отравлен, то за этим могли стоять спецслужбы США или Великобритании.
"Политика (канцлера Ангелы) Меркель и (главы МИД ФРГ Хайко) Мааса вредит Германии. Она вредит немецкой экономике и уничтожает рабочие места. Мы должны проводить внешнюю политику в интересах Германии... Это включает отмену санкций в отношении России и продвижение экономических отношений", - добавил депутат.
Госпиталь Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
Вчера, 12:58
Решит ли "Новичок" судьбу "Северного потока — 2"?
Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что находящийся на лечении в Берлине Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в среду посетил МИД Германии в связи с новыми обстоятельствами в деле Навального. В российской дипмиссии по итогам этого отмечали, что Нечаев был "проинформирован о содержании заявления федерального правительства ФРГ", при этом "никакой субстантивной фактуры послу не передавалось".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова позднее подтвердила, что "российская сторона не получила ни одного материала по данному вопросу - ни по раннее направленным вопросам, сформулированным Генпрокуратурой, ни по раннее направленным письмам российских медиков, ни по тем заявлениям, которые были сделаны немецкой стороной" в среду. В четверг Песков подтвердил, что заинтересована в том, чтобы прояснить произошедшее с Навальным, но "информации из Германии мы пока не имеем".
Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить отравление, России не предоставят.
Медработники загружают в машину скорой помощи носилки, на которых находится Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 22:36
Ученый объяснил, почему Навального не могли отравить "Новичком"
8140009
Обсудить 16
Госпитализация Алексея НавальногоСеверный поток — 2Алексей НавальныйГерманияВ мире
Популярные комментарии
Обычно все, кто считает это дело политическим, боятся произносить фамилию Навального)
3 сентября, 15:37
voronov-yanchikvoronov-yanchik
8400014
Чем же США так давят и в какое место Германию,что она так под ними щимится?Одекватные люди в Германском правительстве ещё есть,вопрос прислушаются ли к ним...Если бы РФ хотела убрать Навального,камар носа бы не подточил и явно она бы не использовала "Новичёк" или полоний...
3 сентября, 15:40
дмитрий прерисдмитрий прерис
1700002
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