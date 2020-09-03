https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576686698.html

Немецкий депутат назвал дело Навального политическим

Выводы немецкой лаборатории об "отравлении" оппозиционера Алексея Навального вызывают большие сомнения, а ситуация вокруг него носит политический характер,... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T15:33

2020-09-03T15:33

2020-09-03T15:33

госпитализация алексея навального

северный поток — 2

алексей навальный

германия

в мире

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Выводы немецкой лаборатории об "отравлении" оппозиционера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> вызывают большие сомнения, а ситуация вокруг него носит политический характер, целью которой является поиск причин для введения санкций против России, заявил РИА Новости член немецкой партии Альтернатива для Германии (АдГ) и депутат парламента Берлина Гуннар Норберт Линдеман."Дело Навального - политическое. Если бы российское правительство было причастно к этому делу, Навальный не был бы сейчас в Германии. Кроме того, результаты лаборатории бундесвера очень сомнительные и далеко не однозначные", - заявил он.По мнению Линдемана, "Навальный более не значимая фигура в России, он был членом правой радикальной группировки". "Его исследования финансировались кланом Клинтонов-Обамы, и он в тесном контакте с фондом Сороса", - утверждает политик."По правде говоря, все дело в неолиберальной политике на Западе. Цель - найти новые причины для санкций против России. А для США, в частности, это вопрос нахождения причин, чтобы положить конец строительству "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северного потока 2</a>". Здесь реализуются интересы глубинного государства США и ЕС", - отметил немецкий депутат.Линдеман также допустил, что, если Навальный и был отравлен, то за этим могли стоять спецслужбы США или Великобритании."Политика (канцлера Ангелы) <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Меркель</a> и (главы МИД ФРГ Хайко) Мааса вредит Германии. Она вредит немецкой экономике и уничтожает рабочие места. Мы должны проводить внешнюю политику в интересах Германии... Это включает отмену санкций в отношении России и продвижение экономических отношений", - добавил депутат.Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что находящийся на лечении в Берлине Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. Посол РФ в ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Nechaev/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Нечаев</a> в среду посетил МИД Германии в связи с новыми обстоятельствами в деле Навального. В российской дипмиссии по итогам этого отмечали, что <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Nechaev_2/" target="_blank" data-auto="true">Нечаев</a> был "проинформирован о содержании заявления федерального правительства ФРГ", при этом "никакой субстантивной фактуры послу не передавалось".Официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> позднее подтвердила, что "российская сторона не получила ни одного материала по данному вопросу - ни по раннее направленным вопросам, сформулированным Генпрокуратурой, ни по раннее направленным письмам российских медиков, ни по тем заявлениям, которые были сделаны немецкой стороной" в среду. В четверг Песков подтвердил, что заинтересована в том, чтобы прояснить произошедшее с Навальным, но "информации из Германии мы пока не имеем".Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить отравление, России не предоставят.

https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576676642.html

https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html

https://ria.ru/20200902/otravlenie-1576653926.html

voronov-yanchik Обычно все, кто считает это дело политическим, боятся произносить фамилию Навального) 26

дмитрий прерис Чем же США так давят и в какое место Германию,что она так под ними щимится?Одекватные люди в Германском правительстве ещё есть,вопрос прислушаются ли к ним...Если бы РФ хотела убрать Навального,камар носа бы не подточил и явно она бы не использовала "Новичёк" или полоний... 19

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германия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, северный поток — 2, алексей навальный, германия, в мире