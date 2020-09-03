МИД Польши не комментирует информацию о перехвате разговора о Навальном
15:17 03.09.2020 (обновлено: 15:19 03.09.2020)
2053
© AP Photo / Markus SchreiberМашина скорой помощи, доставившая Алексея Навального в клинику в Берлине
© AP Photo / Markus Schreiber
Машина скорой помощи, доставившая Алексея Навального в клинику в Берлине. Архивное фото
ВАРШАВА, 3 сен – РИА Новости. МИД Польши не стал комментировать РИА Новости заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о перехвате разговора Варшавы и Берлина на тему "отравления" Алексея Навального.
Ранее Лукашенко сообщил российскому премьеру Михаилу Мишустину о перехвате разговора Варшавы и Берлина о том, что заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель про отравление Навального являются фальсификацией, пообещал передать запись российским спецслужбам.
"Министерство иностранных дел, как правило, не комментирует мнения, высказанные главами других государств", - заявили РИА Новости в МИД Польши.
Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что находящийся на лечении в Берлине Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.
В четверг Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин не обсуждал эту ситуацию с канцлером Германии Ангелой Меркель. Он также подчеркнул, что Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию с Навальным, для этого нужна информация из Германии, но ее пока нет.