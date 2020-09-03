https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576685328.html

МИД Польши не комментирует информацию о перехвате разговора о Навальном

МИД Польши не стал комментировать РИА Новости заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о перехвате разговора Варшавы и Берлина на тему "отравления"... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T15:17

2020-09-03T15:17

2020-09-03T15:19

госпитализация алексея навального

алексей навальный

мид польши

варшава

в мире

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<strong>ВАРШАВА, 3 сен – РИА Новости.</strong> МИД Польши не стал комментировать РИА Новости заявления президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> о перехвате разговора Варшавы и Берлина на тему "отравления" <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>.Ранее Лукашенко сообщил российскому премьеру Михаилу Мишустину о перехвате разговора Варшавы и Берлина о том, что заявления канцлера ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангелы Меркель</a> про отравление Навального являются фальсификацией, пообещал передать запись российским спецслужбам.Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что находящийся на лечении в Берлине Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду заявил РИА Новости, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не проинформировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.В четверг Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин не обсуждал эту ситуацию с канцлером Германии Ангелой Меркель. Он также подчеркнул, что Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию с Навальным, для этого нужна информация из Германии, но ее пока нет.

https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html

Андрей Шок по-польски. 14

Ольга Занкова значит было 14

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варшава

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, алексей навальный, мид польши, варшава, в мире