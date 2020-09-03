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МИД Польши не комментирует информацию о перехвате разговора о Навальном
МИД Польши не стал комментировать РИА Новости заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о перехвате разговора Варшавы и Берлина на тему "отравления"... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T15:17
2020-09-03T15:19
госпитализация алексея навального
алексей навальный
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варшава
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<strong>ВАРШАВА, 3 сен – РИА Новости.</strong> МИД Польши не стал комментировать РИА Новости заявления президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> о перехвате разговора Варшавы и Берлина на тему "отравления" <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>.Ранее Лукашенко сообщил российскому премьеру Михаилу Мишустину о перехвате разговора Варшавы и Берлина о том, что заявления канцлера ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангелы Меркель</a> про отравление Навального являются фальсификацией, пообещал передать запись российским спецслужбам.Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что находящийся на лечении в Берлине Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду заявил РИА Новости, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не проинформировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.В четверг Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин не обсуждал эту ситуацию с канцлером Германии Ангелой Меркель. Он также подчеркнул, что Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию с Навальным, для этого нужна информация из Германии, но ее пока нет.
https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html
Шок по-польски.
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значит было
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варшава
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, мид польши, варшава, в мире

МИД Польши не комментирует информацию о перехвате разговора о Навальном

15:17 03.09.2020 (обновлено: 15:19 03.09.2020)
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© AP Photo / Markus SchreiberМашина скорой помощи, доставившая Алексея Навального в клинику в Берлине
Машина скорой помощи, доставившая Алексея Навального в клинику в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© AP Photo / Markus Schreiber
Машина скорой помощи, доставившая Алексея Навального в клинику в Берлине. Архивное фото
ВАРШАВА, 3 сен – РИА Новости. МИД Польши не стал комментировать РИА Новости заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о перехвате разговора Варшавы и Берлина на тему "отравления" Алексея Навального.
Ранее Лукашенко сообщил российскому премьеру Михаилу Мишустину о перехвате разговора Варшавы и Берлина о том, что заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель про отравление Навального являются фальсификацией, пообещал передать запись российским спецслужбам.
"Министерство иностранных дел, как правило, не комментирует мнения, высказанные главами других государств", - заявили РИА Новости в МИД Польши.
Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что находящийся на лечении в Берлине Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.
В четверг Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин не обсуждал эту ситуацию с канцлером Германии Ангелой Меркель. Он также подчеркнул, что Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию с Навальным, для этого нужна информация из Германии, но ее пока нет.
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Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйМИД ПольшиВаршаваВ мире
Популярные комментарии
Шок по-польски.
3 сентября, 15:18
АндрейАндрей
1220000
значит было
3 сентября, 15:20
О Ольга Занкова
1400000
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