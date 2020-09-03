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https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576681715.html
Нарышкин допустил возможность фальсификации в ситуации с Навальным
Заявление представителей Германии о предполагаемом отправлении Алексея Навального вызывает у России больше вопросов, чем ответов, заявил журналистам в четверг... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T14:27
2020-09-03T14:50
михаил мишустин
генеральная прокуратура рф
ангела меркель
германия
берлин (город)
госпитализация алексея навального
александр лукашенко
алексей навальный
сергей нарышкин
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<strong>МОСКВА, 3 сен – РИА Новости.</strong> Заявление представителей Германии о предполагаемом отправлении <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> вызывает у России больше вопросов, чем ответов, заявил журналистам в четверг глава Службы внешней разведки <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Naryshkin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Нарышкин</a>.Сергей Нарышкин не исключил, что ситуация с отравлением блогера Алексея Навального является фальсификацией.Так он прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщившего сегодня премьер-министру РФ Михаилу Мишустину о перехвате разговора Варшавы и Берлина о том, что заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель об отравлении Навального являются фальсификацией. Он пообещал передать запись российским спецслужбам.Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что находящийся на лечении в Берлине Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Песков в среду заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.Ранее в четверг Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин не обсуждал эту ситуацию с канцлером Германии. Он также подчеркнул, что Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию с Навальным, для этого нужна информация из Германии, но ее пока нет.
https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576676534.html
https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html
https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576664810.html
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михаил мишустин, генеральная прокуратура рф, ангела меркель, германия, берлин (город), госпитализация алексея навального, александр лукашенко, алексей навальный, сергей нарышкин, происшествия

Нарышкин допустил возможность фальсификации в ситуации с Навальным

14:27 03.09.2020 (обновлено: 14:50 03.09.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Алексей Навальный. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Заявление представителей Германии о предполагаемом отправлении Алексея Навального вызывает у России больше вопросов, чем ответов, заявил журналистам в четверг глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
"Вчерашнее заявление представителей властей Германии вызывает больше вопросов, чем ответов. Наши врачи провели доскональную экспертизу и гарантировали, что на тот период, когда Алексей Навальный находился на территории РФ, у него не присутствовали никаких следов отравляющих веществ. Повторяю, вопросов с нашей стороны больше, чем ответов", - сказал Нарышкин.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
Вчера, 13:12
Омский врач объяснил, почему Навального не могли отравить "Новичком"
Сергей Нарышкин не исключил, что ситуация с отравлением блогера Алексея Навального является фальсификацией.
Так он прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщившего сегодня премьер-министру РФ Михаилу Мишустину о перехвате разговора Варшавы и Берлина о том, что заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель об отравлении Навального являются фальсификацией. Он пообещал передать запись российским спецслужбам.
"Если президент Лукашенко такое заявил, значит, он имел на это соответствующие основания. Я со своей стороны вполне допускаю это", - сказал Нарышкин журналистам в четверг, отвечая на соответствующий вопрос.
Госпиталь Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
Вчера, 12:58
Решит ли "Новичок" судьбу "Северного потока — 2"?
Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что находящийся на лечении в Берлине Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Песков в среду заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.
Ранее в четверг Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин не обсуждал эту ситуацию с канцлером Германии. Он также подчеркнул, что Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию с Навальным, для этого нужна информация из Германии, но ее пока нет.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
Вчера, 10:51
Эксперт рассказал, что необходимо сделать России в ситуации с Навальным
9620004
Обсудить 6
Михаил МишустинГенеральная прокуратура РФАнгела МеркельГерманияБерлин (город)Госпитализация Алексея НавальногоАлександр ЛукашенкоАлексей НавальныйСергей НарышкинПроисшествия
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