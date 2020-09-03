https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576681715.html

Нарышкин допустил возможность фальсификации в ситуации с Навальным

Заявление представителей Германии о предполагаемом отправлении Алексея Навального вызывает у России больше вопросов, чем ответов, заявил журналистам в четверг... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T14:27

2020-09-03T14:27

2020-09-03T14:50

михаил мишустин

генеральная прокуратура рф

ангела меркель

германия

берлин (город)

госпитализация алексея навального

александр лукашенко

алексей навальный

сергей нарышкин

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<strong>МОСКВА, 3 сен – РИА Новости.</strong> Заявление представителей Германии о предполагаемом отправлении <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> вызывает у России больше вопросов, чем ответов, заявил журналистам в четверг глава Службы внешней разведки <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Naryshkin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Нарышкин</a>.Сергей Нарышкин не исключил, что ситуация с отравлением блогера Алексея Навального является фальсификацией.Так он прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщившего сегодня премьер-министру РФ Михаилу Мишустину о перехвате разговора Варшавы и Берлина о том, что заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель об отравлении Навального являются фальсификацией. Он пообещал передать запись российским спецслужбам.Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что находящийся на лечении в Берлине Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Песков в среду заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.Ранее в четверг Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин не обсуждал эту ситуацию с канцлером Германии. Он также подчеркнул, что Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию с Навальным, для этого нужна информация из Германии, но ее пока нет.

https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576676534.html

https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html

https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576664810.html

6

германия

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, генеральная прокуратура рф, ангела меркель, германия, берлин (город), госпитализация алексея навального, александр лукашенко, алексей навальный, сергей нарышкин, происшествия