https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576681589.html

В Кремле прокомментировали заявление Лукашенко по делу Навального

Кремль прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко про фальсификацию со стороны ФРГ по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным:... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T14:24

2020-09-03T14:24

2020-09-03T14:44

госпитализация алексея навального

россия

александр лукашенко

алексей навальный

дмитрий песков

германия

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Кремль прокомментировал слова президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> про фальсификацию со стороны ФРГ по ситуации с оппозиционером <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>: пресс-секретарь российского главы государства <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> сказал, что это заявление, и других данных пока нет.Лукашенко на переговорах с премьер-министром РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Мишустиным</a> сообщил о перехвате разговора Варшавы и Берлина о том, что заявления канцлера ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангелы Меркель</a> об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального являются фальсификацией. Он пообещал передать запись российским спецслужбам."Лукашенко только заявил об этом. Сказал, что материал будет передан ФСБ. Других данных пока нет", - сказал Песков РИА Новости.Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что находящийся на лечении в Берлине Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Песков в среду заявил РИА Новости, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не проинформировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ по ситуации вокруг Навального.Ранее в четверг Песков сообщил, что президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> не обсуждал ситуацию с канцлером Германии Ангелой Меркель. Он также подчеркнул, что Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию с Навальным, для этого нужна информация из Германии, но ее "мы пока не имеем".

https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576664810.html

https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576291963.html

Natalya Balashova Колобки ведут следствие...Лука уже заявлял тут авторитетно, про "русский спецназ", прибывший его свергать. Переобулся на лету? ))) 49

Славик И Конечно и сделал выводы кто друг а кто враг. Он же говорил. 31

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россия

германия

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, александр лукашенко, алексей навальный, дмитрий песков, германия, белоруссия, в мире