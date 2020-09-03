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https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576681398.html
Нарышкин допустил причастность Запада к "отравлению" Навального
Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин не исключил, что ситуация с якобы "отравлением" блогера Алексея Навального могла быть подстроена западными... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T14:22
2020-09-03T14:48
госпитализация алексея навального
алексей навальный
сергей нарышкин
происшествия
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Глава Службы внешней разведки <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Naryshkin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Нарышкин</a> не исключил, что ситуация с якобы "отравлением" блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> могла быть подстроена западными спецслужбами.Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Меркель</a> назвала "удручающей" информацию о "попытке отравления" Навального. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз - отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, Москва выступает за тщательное расследование случившегося.Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить "отравление", России не предоставят.
https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576679566.html
https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576664810.html
...тогда должны быть железобетонные аргументы, что на территории РФ его не травили. "Юристов ФБК", подававших стакан в аэропрорту и озвучивших версию ДО приземления самолёта в Омске - привлечь по подозрению в покушении на убийство общественно опасным способом, как соучастников.
13
Провокация и была. Первые её признаки: подняли вой сразу после сообщения об отравлении-скорее, скорее в Германию. А прилетели в Омск - и замерли, и никуда не торопились вообще. Это как? А уж когда в Берлине тело сопроводил эскорт из десятка, если не больше, машин, сомнений не осталось: спланированная Акция, сиречь Провокация. Единственный вопрос: выпустили-то зачем? Кто такое неумное, извините, решение принял?
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, сергей нарышкин, происшествия

Нарышкин допустил причастность Запада к "отравлению" Навального

14:22 03.09.2020 (обновлено: 14:48 03.09.2020)
1482
© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© AP Photo / Pavel Golovkin
Алексей Навальный
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин не исключил, что ситуация с якобы "отравлением" блогера Алексея Навального могла быть подстроена западными спецслужбами.
"Исключать этого нельзя", - сказал Нарышкин журналистам, отвечая на вопрос, может ли ситуация с Навальным являться провокацией западных спецслужб.
Автомобиль скорой помощи с Алексеем Навальным возле отделения острых отравлений БСМП No1 в Омске - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
Вчера, 13:50
Токсиколог рассказал, как Навального проверяли на яды
Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Меркель назвала "удручающей" информацию о "попытке отравления" Навального. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.
Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
Вчера, 10:51
Эксперт рассказал, что необходимо сделать России в ситуации с Навальным
Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз - отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, Москва выступает за тщательное расследование случившегося.
Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить "отравление", России не предоставят.
10431103
Обсудить 4
Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйСергей НарышкинПроисшествия
Популярные комментарии
...тогда должны быть железобетонные аргументы, что на территории РФ его не травили. "Юристов ФБК", подававших стакан в аэропрорту и озвучивших версию ДО приземления самолёта в Омске - привлечь по подозрению в покушении на убийство общественно опасным способом, как соучастников.
3 сентября, 14:25
Василий П.Василий П.
1300000
Провокация и была. Первые её признаки: подняли вой сразу после сообщения об отравлении-скорее, скорее в Германию. А прилетели в Омск - и замерли, и никуда не торопились вообще. Это как? А уж когда в Берлине тело сопроводил эскорт из десятка, если не больше, машин, сомнений не осталось: спланированная Акция, сиречь Провокация. Единственный вопрос: выпустили-то зачем? Кто такое неумное, извините, решение принял?
3 сентября, 14:38
aalnoor1953
1100000
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