Нарышкин допустил причастность Запада к "отравлению" Навального
14:22 03.09.2020 (обновлено: 14:48 03.09.2020)
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© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
© AP Photo / Pavel Golovkin
Алексей Навальный
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин не исключил, что ситуация с якобы "отравлением" блогера Алексея Навального могла быть подстроена западными спецслужбами.
"Исключать этого нельзя", - сказал Нарышкин журналистам, отвечая на вопрос, может ли ситуация с Навальным являться провокацией западных спецслужб.
Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Меркель назвала "удручающей" информацию о "попытке отравления" Навального. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.
Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз - отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, Москва выступает за тщательное расследование случившегося.
Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить "отравление", России не предоставят.