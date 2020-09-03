https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576680593.html

В НИИ Склифосовского заявили, что в анализах Навального не нашли яды

Биологические жидкости Алексея Навального исследовались на масс-спектрометре производства США, ингибирующие холинэстеразу препараты не были обнаружены, сообщил... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T14:09

2020-09-03T14:09

2020-09-03T18:00

нии скорой помощи имени н. в. склифосовского

алексей навальный

происшествия

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<strong>ОМСК, 3 сен – РИА Новости.</strong> Биологические жидкости <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексея Навального</a> исследовались на масс-спектрометре производства США, ингибирующие холинэстеразу препараты не были обнаружены, сообщил в эфире канала "<a href="https://xn--b1agj9af.xn--80aswg/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия-24</a>" завотделением лечения острых отравлений и сомато-психиатрических расстройств НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифософского Михаил Поцхверия."В лаборатории НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифософского были обследованы биологические жидкости пациента Навального Алексея. Исследование проводилось на масс-спектромере фирмы… (США), который содержит в себе 240 тысяч стандартных наборов веществ, соответствующих электронной базе национального института стандартизации США. Исследования в жидкостях фосфорорганические соединения, а также препараты, ингибирующие холинэстеразу, не были обнаружены", - сказал он.Поцхверия также добавил, что не были обнаружены и другие посторонние следы неизвестных веществ, которые не входят в "библиотеку данного оборудования".Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз - отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. В <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД РФ</a> сочли подозрительной поспешность, с которой <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> и <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">ЕС</a> подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, Москва выступает за тщательное расследование случившегося.Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить "отравление", России не предоставят.

https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576676642.html

https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576664810.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

В НИИ Склифосовского следов фосфорорганических ядов у Навального не обнаружили В НИИ Склифосовского следов фосфорорганических ядов у Навального не обнаружили. Об этом заявил завотделением лечения острых отравлений и сомато-психиатрических расстройств НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифософского Михаил Поцхверия. 2020-09-03T14:09 true PT0M46S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нии скорой помощи имени н. в. склифосовского, алексей навальный, происшествия