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https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576680593.html
В НИИ Склифосовского заявили, что в анализах Навального не нашли яды
Биологические жидкости Алексея Навального исследовались на масс-спектрометре производства США, ингибирующие холинэстеразу препараты не были обнаружены, сообщил... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T14:09
2020-09-03T18:00
нии скорой помощи имени н. в. склифосовского
алексей навальный
происшествия
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<strong>ОМСК, 3 сен – РИА Новости.</strong> Биологические жидкости <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексея Навального</a> исследовались на масс-спектрометре производства США, ингибирующие холинэстеразу препараты не были обнаружены, сообщил в эфире канала "<a href="https://xn--b1agj9af.xn--80aswg/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия-24</a>" завотделением лечения острых отравлений и сомато-психиатрических расстройств НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифософского Михаил Поцхверия."В лаборатории НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифософского были обследованы биологические жидкости пациента Навального Алексея. Исследование проводилось на масс-спектромере фирмы… (США), который содержит в себе 240 тысяч стандартных наборов веществ, соответствующих электронной базе национального института стандартизации США. Исследования в жидкостях фосфорорганические соединения, а также препараты, ингибирующие холинэстеразу, не были обнаружены", - сказал он.Поцхверия также добавил, что не были обнаружены и другие посторонние следы неизвестных веществ, которые не входят в "библиотеку данного оборудования".Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз - отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. В <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД РФ</a> сочли подозрительной поспешность, с которой <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> и <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">ЕС</a> подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, Москва выступает за тщательное расследование случившегося.Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить "отравление", России не предоставят.
https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576676642.html
https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576664810.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
В НИИ Склифосовского следов фосфорорганических ядов у Навального не обнаружили
В НИИ Склифосовского следов фосфорорганических ядов у Навального не обнаружили. Об этом заявил завотделением лечения острых отравлений и сомато-психиатрических расстройств НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифософского Михаил Поцхверия.
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нии скорой помощи имени н. в. склифосовского, алексей навальный, происшествия

В НИИ Склифосовского заявили, что в анализах Навального не нашли яды

14:09 03.09.2020 (обновлено: 18:00 03.09.2020)
2872
ОМСК, 3 сен – РИА Новости. Биологические жидкости Алексея Навального исследовались на масс-спектрометре производства США, ингибирующие холинэстеразу препараты не были обнаружены, сообщил в эфире канала "Россия-24" завотделением лечения острых отравлений и сомато-психиатрических расстройств НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифософского Михаил Поцхверия.
"В лаборатории НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифософского были обследованы биологические жидкости пациента Навального Алексея. Исследование проводилось на масс-спектромере фирмы… (США), который содержит в себе 240 тысяч стандартных наборов веществ, соответствующих электронной базе национального института стандартизации США. Исследования в жидкостях фосфорорганические соединения, а также препараты, ингибирующие холинэстеразу, не были обнаружены", - сказал он.
Поцхверия также добавил, что не были обнаружены и другие посторонние следы неизвестных веществ, которые не входят в "библиотеку данного оборудования".
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
Вчера, 13:14
Лукашенко назвал утверждения об отравлении Навального фальсификацией
Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз - отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, Москва выступает за тщательное расследование случившегося.
Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить "отравление", России не предоставят.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
Вчера, 10:51
Эксперт рассказал, что необходимо сделать России в ситуации с Навальным
10351003
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НИИ скорой помощи имени Н. В. СклифосовскогоАлексей НавальныйПроисшествия
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