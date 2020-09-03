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https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576680170.html
Немецкий депутат назвал случай с Навальным атакой на "Северный поток — 2"
Инцидент с отравлением оппозиционера Алексея Навального не может быть выгоден России, а голословные обвинения в адрес Москвы и требования о свертывании проекта... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T14:01
2020-09-03T14:01
госпитализация алексея навального
вальдемар гердт
северный поток — 2
алексей навальный
германия
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 3 сен - РИА Новости.</strong> Инцидент с отравлением оппозиционера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> не может быть выгоден России, а голословные обвинения в адрес Москвы и требования о свертывании проекта "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток — 2</a>", указывают на то, что имеет место заказ и политическая технология, заявил РИА Новости член комитета бундестага по международным делам Вальдемар Гердт ("Альтернатива для Германии").Ранее ряд немецких политиков высказались за пересмотр поддержки Германии проекта "Северный поток — 2" в связи с новыми обстоятельствами по делу российского оппозиционера."Надо задать вопрос - кому это выгодно? Кому выгоден этот инцидент? Однозначно не России. При всех актуальных проблемах в наших отношениях по тому же "Северному потоку — 2", санкциям и остальным вопросам - не думаю, что Навальный владел какой-то информацией, из которой стоило бы создавать всю эту ситуацию", - заявил депутат бундестага.Он добавил, что "вновь бездоказательно начинает обвиняться Россия, сразу же выводится (дискуссия) на блокирование "Северного потока — 2" - понятно, куда и в какую сторону идет этот заказ".По его словам, обвинения в адрес России по делу Навального выстроены "по однообразному сценарию, как будто политтехнологи больше не хотят морочить себе голову, чтобы придумать другой конструкт".Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что находящийся на лечении в Берлине Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального. Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что газопровод "Северный поток — 2" должен быть завершен, этот вопрос нецелесообразно связывать с делом Навального.Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в среду посетил МИД Германии в связи с новыми обстоятельствами в деле Навального. В российской дипмиссии по итогам этого отмечали, что Нечаев был "проинформирован о содержании заявления федерального правительства ФРГ", при этом "никакой субстантивной фактуры послу не передавалось". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова позднее подтвердила, что "российская сторона не получила ни одного материала по данному вопросу - ни по ранее направленным вопросам, сформулированным Генпрокуратурой, ни по ранее направленным письмам российских медиков, ни по тем заявлениям, которые были сделаны немецкой стороной" в среду.Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить отравление, России не предоставят.
https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html
https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576105112.html
https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576676563.html
Ребята, ели вы так уверены, что отравили американцы, украинцы или марсиане - проводите расследование и предоставляйте и обвиняйте. А из кустов кричать и показывать пальцем в неопределенную сторону выглядит как-то хайли-лайкли.
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германия
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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госпитализация алексея навального, вальдемар гердт, северный поток — 2, алексей навальный, германия, в мире

Немецкий депутат назвал случай с Навальным атакой на "Северный поток — 2"

14:01 03.09.2020
1583
© AP Photo / Jean-Francois BadiasАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© AP Photo / Jean-Francois Badias
БЕРЛИН, 3 сен - РИА Новости. Инцидент с отравлением оппозиционера Алексея Навального не может быть выгоден России, а голословные обвинения в адрес Москвы и требования о свертывании проекта "Северный поток — 2", указывают на то, что имеет место заказ и политическая технология, заявил РИА Новости член комитета бундестага по международным делам Вальдемар Гердт ("Альтернатива для Германии").
Ранее ряд немецких политиков высказались за пересмотр поддержки Германии проекта "Северный поток — 2" в связи с новыми обстоятельствами по делу российского оппозиционера.
Госпиталь Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
Вчера, 12:58
Решит ли "Новичок" судьбу "Северного потока — 2"?
"Надо задать вопрос - кому это выгодно? Кому выгоден этот инцидент? Однозначно не России. При всех актуальных проблемах в наших отношениях по тому же "Северному потоку — 2", санкциям и остальным вопросам - не думаю, что Навальный владел какой-то информацией, из которой стоило бы создавать всю эту ситуацию", - заявил депутат бундестага.
Он добавил, что "вновь бездоказательно начинает обвиняться Россия, сразу же выводится (дискуссия) на блокирование "Северного потока — 2" - понятно, куда и в какую сторону идет этот заказ".
По его словам, обвинения в адрес России по делу Навального выстроены "по однообразному сценарию, как будто политтехнологи больше не хотят морочить себе голову, чтобы придумать другой конструкт".
Акции в поддержку Алексея Навального - РИА Новости, 1920, 21.08.2020
21 августа, 17:49
Зачем нас убеждают поверить в отравление Навального
Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что находящийся на лечении в Берлине Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального. Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что газопровод "Северный поток — 2" должен быть завершен, этот вопрос нецелесообразно связывать с делом Навального.
Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в среду посетил МИД Германии в связи с новыми обстоятельствами в деле Навального. В российской дипмиссии по итогам этого отмечали, что Нечаев был "проинформирован о содержании заявления федерального правительства ФРГ", при этом "никакой субстантивной фактуры послу не передавалось". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова позднее подтвердила, что "российская сторона не получила ни одного материала по данному вопросу - ни по ранее направленным вопросам, сформулированным Генпрокуратурой, ни по ранее направленным письмам российских медиков, ни по тем заявлениям, которые были сделаны немецкой стороной" в среду.
Вывеска больничного комплекса Шарите Митте, где проходит лечение Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
Вчера, 13:12
Песков не знает, кому может быть выгодно "отравление" Навального
Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить отравление, России не предоставят.
9360001
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Госпитализация Алексея НавальногоВальдемар ГердтСеверный поток — 2Алексей НавальныйГерманияВ мире
Популярные комментарии
Ребята, ели вы так уверены, что отравили американцы, украинцы или марсиане - проводите расследование и предоставляйте и обвиняйте. А из кустов кричать и показывать пальцем в неопределенную сторону выглядит как-то хайли-лайкли.
3 сентября, 14:15
no nono no
1000010
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