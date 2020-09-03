В бундестаге потребовали доказательств в истории с Навальным
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Депутат бундестага, член комитета по международным отношениям Антон Фризен ожидает, что правительство ФРГ предоставит весомые доказательства своих заявлений про отравление Алексея Навального.
"Да, я ожидаю, что немецкое правительство сделает это (предоставит всю детальную информацию и доказательства - ред.). Конечно, это серьезные обвинения. Они должны быть хорошо обоснованными, а не как это было в деле Скрипаля, где до сих пор нет доказательств "руки российского правительства", - заявил Фризен РИА Новости.
По его словам, есть такие политики, как глава комитета бундестага по международным делам Норберт Рётген, которые требуют остановить проект "Северный поток 2". "Тем не менее, я не думаю, что это случится. Но нельзя исключать эту возможность после выборов в бундестаг в 2021 году, когда может сформироваться новое правительство из христианских демократов и "Зеленых",- заявил политик.
Отвечая на вопрос, могут ли власти США и ЕС использовать ситуацию с Навальным, чтобы оправдать новые санкции, он заявил, что "США могли бы поступить так, а в ЕС должен быть консенсус", которого политик не видит.
Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что находящийся на лечении в Берлине Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.
Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить отравление, России не предоставят.
Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было. Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз - отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.
В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, Москва выступает за тщательное расследование случившегося.