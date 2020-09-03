https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576679280.html

В бундестаге потребовали доказательств в истории с Навальным

Депутат бундестага, член комитета по международным отношениям Антон Фризен ожидает, что правительство ФРГ предоставит весомые доказательства своих заявлений про РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T13:47

2020-09-03T13:47

2020-09-03T13:47

госпитализация алексея навального

россия

антон фризен

северный поток — 2

алексей навальный

бундестаг германии

дмитрий песков

москва

германия

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Депутат бундестага, член комитета по международным отношениям <a href="http://ria.ru/person_anton-frizen/" target="_blank" data-auto="true">Антон Фризен</a> ожидает, что правительство ФРГ предоставит весомые доказательства своих заявлений про отравление <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>."Да, я ожидаю, что немецкое правительство сделает это (предоставит всю детальную информацию и доказательства - ред.). Конечно, это серьезные обвинения. Они должны быть хорошо обоснованными, а не как это было в деле Скрипаля, где до сих пор нет доказательств "руки российского правительства", - заявил Фризен РИА Новости.По его словам, есть такие политики, как глава комитета бундестага по международным делам Норберт Рётген, которые требуют остановить проект "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток 2</a>". "Тем не менее, я не думаю, что это случится. Но нельзя исключать эту возможность после выборов в бундестаг в 2021 году, когда может сформироваться новое правительство из христианских демократов и "Зеленых",- заявил политик.Отвечая на вопрос, могут ли власти США и ЕС использовать ситуацию с Навальным, чтобы оправдать новые санкции, он заявил, что "США могли бы поступить так, а в ЕС должен быть консенсус", которого политик не видит.Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что находящийся на лечении в Берлине Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить отравление, России не предоставят.Навального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, после того как ему стало плохо в самолете по пути из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было. Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз - отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, Москва выступает за тщательное расследование случившегося.

https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576676642.html

https://ria.ru/20200902/novichok-1576649993.html

2

россия

москва

германия

омск

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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