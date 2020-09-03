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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576677893.html
В Госдуме увидели связь между делом Навального и протестами в Белоруссии
Депутат Госдумы Руслан Бальбек считает, что скандал из-за дела оппозиционера Алексея Навального является попыткой дать второе дыхание протестам в Белоруссии. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T13:27
2020-09-03T13:27
протесты в белоруссии
госпитализация алексея навального
светлана тихановская
руслан бальбек
алексей навальный
в мире
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Депутат Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Ruslan_Balbek/" target="_blank" data-auto="true">Руслан Бальбек</a> считает, что скандал из-за дела оппозиционера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> является попыткой дать второе дыхание протестам в Белоруссии.Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Меркель</a> назвала "удручающей" информацию о "попытке отравления" Навального. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального."Искусственный скандал с Навальным - это попытка дать второе дыхание незаконным акциям протеста в Белоруссии. Учитывая, что оппозиция в Минске не смогла собрать под свои замена большинство граждан страны, сейчас население Белоруссии начнут пугать Россией, которая якобы безжалостно травит своих оппозиционеров", - сказал Бальбек РИА Новости.По мнению депутата, "в идеале, согласно продуманному сценарию, сторонники Лукашенко должны возмутиться отравлением Навального и, если не присоединиться, то занять нейтральную позицию по отношению к оппозиции"."А нейтралитет означает по сути бездействие, а, соответственно, в определённой мере победу (Светланы) Тихановской. И неважно, что не представлено доказательств наличия отравляющих веществ в организме Алексея Навального, - истинные хозяева Тихановской делают ставку на людские эмоции, а не на здравый смысл", - заключил он.Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз - отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, Москва выступает за тщательное расследование случившегося.Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить "отравление", России не предоставят.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко.
https://radiosputnik.ria.ru/20200903/lukashenko-1576676902.html
https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576676534.html
https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576676642.html
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госпитализация алексея навального, светлана тихановская, руслан бальбек, алексей навальный, в мире

В Госдуме увидели связь между делом Навального и протестами в Белоруссии

13:27 03.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники ОМОНа во время задержания участника акции в Минске
Сотрудники ОМОНа во время задержания участника акции в Минске - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек считает, что скандал из-за дела оппозиционера Алексея Навального является попыткой дать второе дыхание протестам в Белоруссии.
Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Меркель назвала "удручающей" информацию о "попытке отравления" Навального. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
Вчера, 13:18
Лукашенко перечислил страны, "сующие нос" в дела Белоруссии
"Искусственный скандал с Навальным - это попытка дать второе дыхание незаконным акциям протеста в Белоруссии. Учитывая, что оппозиция в Минске не смогла собрать под свои замена большинство граждан страны, сейчас население Белоруссии начнут пугать Россией, которая якобы безжалостно травит своих оппозиционеров", - сказал Бальбек РИА Новости.
По мнению депутата, "в идеале, согласно продуманному сценарию, сторонники Лукашенко должны возмутиться отравлением Навального и, если не присоединиться, то занять нейтральную позицию по отношению к оппозиции".
"А нейтралитет означает по сути бездействие, а, соответственно, в определённой мере победу (Светланы) Тихановской. И неважно, что не представлено доказательств наличия отравляющих веществ в организме Алексея Навального, - истинные хозяева Тихановской делают ставку на людские эмоции, а не на здравый смысл", - заключил он.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
Вчера, 13:12
Омский врач объяснил, почему Навального не могли отравить "Новичком"
Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз - отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, Москва выступает за тщательное расследование случившегося.
Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить "отравление", России не предоставят.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
Вчера, 13:14
Лукашенко назвал утверждения об отравлении Навального фальсификацией
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Протесты в БелоруссииГоспитализация Алексея НавальногоСветлана ТихановскаяРуслан БальбекАлексей НавальныйВ мире
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