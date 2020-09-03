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https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576676563.html
Песков не знает, кому может быть выгодно "отравление" Навального
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не думает, что кому-то могло быть выгодно "отравление" оппозиционера Алексея Навального. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T13:12
2020-09-03T13:12
госпитализация алексея навального
россия
здоровье - общество
алексей навальный
дмитрий песков
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил, что не думает, что кому-то могло быть выгодно "отравление" оппозиционера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>."Я не могу вам ответить на вопрос, кому могло бы быть выгодно "отравление" этого человека. Не думаю, вообще, что кому-нибудь могло бы было это выгодно. Вот если просто трезво смотреть на происходящее. Вот, наверное, можно исходить из этого", - ответил Песков на вопрос журналистов, считают ли в Кремле, есть ли в РФ люди и силы, которым было бы выгодно "отравление" Навального.Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что находящийся на лечении в Берлине Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс- секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не проинформировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> на запрос Генпрокуратуры РФ по данной ситуации. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила журналистам в Берлине, что считает Навального "жертвой преступления", и что "он должен был замолчать".Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в среду посетил <a href="http://ria.ru/organization_MID_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Германии</a> в связи с новыми обстоятельствами в деле Навального. В российской дипмиссии по итогам этого отмечали, что Нечаев был "проинформирован о содержании заявления федерального правительства ФРГ", при этом "никакой субстантивной фактуры послу не передавалось". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова позднее подтвердила, что "российская сторона не получила ни одного материала по данному вопросу - ни по раннее направленным вопросам, сформулированным Генпрокуратурой, ни по раннее направленным письмам российских медиков, ни по тем заявлениям, которые были сделаны немецкой стороной" в среду.
https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576105112.html
Зато мы знаем. Твоему начальнику выгодно.
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россия
РИА Новости
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госпитализация алексея навального, россия, здоровье - общество, алексей навальный, дмитрий песков

Песков не знает, кому может быть выгодно "отравление" Навального

13:12 03.09.2020
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© REUTERS / Fabrizio BenschВывеска больничного комплекса Шарите Митте, где проходит лечение Алексей Навальный
Вывеска больничного комплекса Шарите Митте, где проходит лечение Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© REUTERS / Fabrizio Bensch
Вывеска больничного комплекса Шарите Митте, где проходит лечение Алексей Навальный. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не думает, что кому-то могло быть выгодно "отравление" оппозиционера Алексея Навального.
"Я не могу вам ответить на вопрос, кому могло бы быть выгодно "отравление" этого человека. Не думаю, вообще, что кому-нибудь могло бы было это выгодно. Вот если просто трезво смотреть на происходящее. Вот, наверное, можно исходить из этого", - ответил Песков на вопрос журналистов, считают ли в Кремле, есть ли в РФ люди и силы, которым было бы выгодно "отравление" Навального.
Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что находящийся на лечении в Берлине Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс- секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по данной ситуации. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила журналистам в Берлине, что считает Навального "жертвой преступления", и что "он должен был замолчать".
Акции в поддержку Алексея Навального - РИА Новости, 1920, 21.08.2020
21 августа, 17:49
Зачем нас убеждают поверить в отравление Навального
Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в среду посетил МИД Германии в связи с новыми обстоятельствами в деле Навального. В российской дипмиссии по итогам этого отмечали, что Нечаев был "проинформирован о содержании заявления федерального правительства ФРГ", при этом "никакой субстантивной фактуры послу не передавалось". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова позднее подтвердила, что "российская сторона не получила ни одного материала по данному вопросу - ни по раннее направленным вопросам, сформулированным Генпрокуратурой, ни по раннее направленным письмам российских медиков, ни по тем заявлениям, которые были сделаны немецкой стороной" в среду.
81402015
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Госпитализация Алексея НавальногоРоссияЗдоровье - ОбществоАлексей НавальныйДмитрий Песков
Популярные комментарии
Зато мы знаем. Твоему начальнику выгодно.
3 сентября, 13:14
ААнтивирус
500008
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