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https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576676534.html
Омский врач объяснил, почему Навального не могли отравить "Новичком"
При отравлении Алексея Навального пострадали бы находившиеся рядом с ним люди, причиной его тяжелого состояния послужил какой-то "внутренний пусковой механизм", РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T13:12
2020-09-03T13:19
госпитализация алексея навального
россия
алексей навальный
германия
омск
в мире
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<strong>ОМСК, 3 сен – РИА Новости.</strong> При отравлении <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> пострадали бы находившиеся рядом с ним люди, причиной его тяжелого состояния послужил какой-то "внутренний пусковой механизм", заявил в эфире канала "Россия 24" завотделением острых отравлений омской Больницы скорой медпомощи №1, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.Врач подчеркнул, что фосфорорганические соединения являются весьма токсичными веществами и, как правило, использовать их для отравления одного человека не представляется возможным. "Как правило, будут задействованы и иные лица, сопровождающие", - пояснил он.Российские врачи, по его словам, не согласны с версией об отравлении Навального, так как в его случае "на первый план выходят тяжелые метаболические нарушения, что нехарактерно для отравлений фосфорорганическими соединениями"."Для фосфороорганических отравлений характерны медиаторные, так называемые, синдромы, проявляющиеся несколько иной клиникой. Да, у пациента имели место быть мозаичные проявления холинергического синдрома, но мозаичные и кратковременные весьма. Поэтому и вводился атропин даже в нашей клинике. Но классической картины отравления фосфорорганическими соединениями не было", - сказал он.Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что находящийся на лечении в Берлине Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить отравление, России не предоставят.Навального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, после того как ему стало плохо в самолете по пути из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было. Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз - отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, Москва выступает за тщательное расследование случившегося.
https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576676642.html
https://ria.ru/20200902/novichok-1576649993.html
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омск
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госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, германия, омск, в мире

Омский врач объяснил, почему Навального не могли отравить "Новичком"

13:12 03.09.2020 (обновлено: 13:19 03.09.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
ОМСК, 3 сен – РИА Новости. При отравлении Алексея Навального пострадали бы находившиеся рядом с ним люди, причиной его тяжелого состояния послужил какой-то "внутренний пусковой механизм", заявил в эфире канала "Россия 24" завотделением острых отравлений омской Больницы скорой медпомощи №1, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.
"Можно сделать вывод, что если бы было воздействие накануне полета или во время полета, то непременно пострадали бы, или какие-то симптомы отравления, интоксикации появились бы у сопровождающих лиц. Этого не произошло, что может еще раз сказать о том, что данный патологический процесс все-таки имеет внутренние какие-то механизмы дезадаптации, какой-то внутренний пусковой механизм", - сказал Сабаев.
Врач подчеркнул, что фосфорорганические соединения являются весьма токсичными веществами и, как правило, использовать их для отравления одного человека не представляется возможным. "Как правило, будут задействованы и иные лица, сопровождающие", - пояснил он.
Российские врачи, по его словам, не согласны с версией об отравлении Навального, так как в его случае "на первый план выходят тяжелые метаболические нарушения, что нехарактерно для отравлений фосфорорганическими соединениями".
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
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"Для фосфороорганических отравлений характерны медиаторные, так называемые, синдромы, проявляющиеся несколько иной клиникой. Да, у пациента имели место быть мозаичные проявления холинергического синдрома, но мозаичные и кратковременные весьма. Поэтому и вводился атропин даже в нашей клинике. Но классической картины отравления фосфорорганическими соединениями не было", - сказал он.
Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что находящийся на лечении в Берлине Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.
Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить отравление, России не предоставят.
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Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было. Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз - отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.
В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, Москва выступает за тщательное расследование случившегося.
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Госпитализация Алексея НавальногоРоссияАлексей НавальныйГерманияОмскВ мире
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