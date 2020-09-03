https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576676487.html

Эксперт усомнился в самостоятельности Германии в ситуации с Навальным

Необходимо понять, действует ли руководство Германии, озвучивая резкие заявления в адрес России по ситуации с Алексеем Навальным, исключительно по собственной... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T13:12

2020-09-03T13:12

2020-09-03T19:21

александр камкин

алексей навальный

евросоюз

ангела меркель

дмитрий песков

германия

сша

происшествия

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Необходимо понять, действует ли руководство <a href="https://ria.ru/location_Germany" target="_blank">Германии</a>, озвучивая резкие заявления в адрес России по ситуации с <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексеем Навальным</a>, исключительно по собственной инициативе или же является передаточным звеном, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Kamkin" target="_blank">Александр Камкин</a>.Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что находящийся на лечении в Берлине Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a> заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.Он отметил, что "достаточно резкое заявление Берлина и непредъявленные доказательства обвинений (в адрес России) свидетельствуют о том, что данная история, конечно, может негативно сказаться на германо-российских отношениях, тем более что когда обвинения огульные и необоснованные, то опровергать их просто смешно, на что и намекнули в российском МИД".По словам Камкина, в истории "с невинно убиенным террористом в берлинском парке Тиргартен" Берлин выражал возмущение, но каких-либо персональных санкций или высылки дипломатов за этим не последовало."С другой стороны, мы видим историю с печально известными Скрипалями, где Лондон предпринял ряд недружественных шагов, в результате чего отношения между Британией и Россией ухудшились до крайне низкого уровня. Сейчас, можно сказать, мяч на стороне Берлина. Какие действия конкретно последуют, ограничится ли он огульными обвинениями в адрес России - сказать пока сложно. Но потенциально "Северный поток — 2" может стать, своего рода, разменной картой в этой истории, если немецкие политики будут продолжать линию обвинения России во всевозможных преступлениях", - заключил собеседник агентства.Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что газопровод "<a href="https://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2" target="_blank">Северный поток — 2</a>" должен быть завершен, этот вопрос нецелесообразно связывать с делом Навального.Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в среду посетил МИД Германии в связи с новыми обстоятельствами в деле Навального. В российской дипмиссии по итогам этого отмечали, что Нечаев был "проинформирован о содержании заявления федерального правительства ФРГ", при этом "никакой субстантивной фактуры послу не передавалось". Официальный представитель МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2" target="_blank">Мария Захарова</a> позднее подтвердила, что "российская сторона не получила ни одного материала по данному вопросу - ни по раннее направленным вопросам, сформулированным Генпрокуратурой, ни по раннее направленным письмам российских медиков, ни по тем заявлениям, которые были сделаны немецкой стороной" в среду.Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить отравление, России не предоставят.Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз - отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.В <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД РФ</a> сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, Москва выступает за тщательное расследование случившегося.

https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576645306.html

https://ria.ru/20200902/sanktsii-1576643303.html

https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html

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германия

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр камкин, алексей навальный, евросоюз, ангела меркель, дмитрий песков, германия, сша, происшествия