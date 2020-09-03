https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576676487.html
Эксперт усомнился в самостоятельности Германии в ситуации с Навальным
Необходимо понять, действует ли руководство Германии, озвучивая резкие заявления в адрес России по ситуации с Алексеем Навальным, исключительно по собственной... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T13:12
2020-09-03T13:12
2020-09-03T19:21
александр камкин
алексей навальный
евросоюз
ангела меркель
дмитрий песков
германия
сша
происшествия
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Необходимо понять, действует ли руководство <a href="https://ria.ru/location_Germany" target="_blank">Германии</a>, озвучивая резкие заявления в адрес России по ситуации с <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексеем Навальным</a>, исключительно по собственной инициативе или же является передаточным звеном, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Kamkin" target="_blank">Александр Камкин</a>.Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что находящийся на лечении в Берлине Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a> заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.Он отметил, что "достаточно резкое заявление Берлина и непредъявленные доказательства обвинений (в адрес России) свидетельствуют о том, что данная история, конечно, может негативно сказаться на германо-российских отношениях, тем более что когда обвинения огульные и необоснованные, то опровергать их просто смешно, на что и намекнули в российском МИД".По словам Камкина, в истории "с невинно убиенным террористом в берлинском парке Тиргартен" Берлин выражал возмущение, но каких-либо персональных санкций или высылки дипломатов за этим не последовало."С другой стороны, мы видим историю с печально известными Скрипалями, где Лондон предпринял ряд недружественных шагов, в результате чего отношения между Британией и Россией ухудшились до крайне низкого уровня. Сейчас, можно сказать, мяч на стороне Берлина. Какие действия конкретно последуют, ограничится ли он огульными обвинениями в адрес России - сказать пока сложно. Но потенциально "Северный поток — 2" может стать, своего рода, разменной картой в этой истории, если немецкие политики будут продолжать линию обвинения России во всевозможных преступлениях", - заключил собеседник агентства.Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что газопровод "<a href="https://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2" target="_blank">Северный поток — 2</a>" должен быть завершен, этот вопрос нецелесообразно связывать с делом Навального.Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в среду посетил МИД Германии в связи с новыми обстоятельствами в деле Навального. В российской дипмиссии по итогам этого отмечали, что Нечаев был "проинформирован о содержании заявления федерального правительства ФРГ", при этом "никакой субстантивной фактуры послу не передавалось". Официальный представитель МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2" target="_blank">Мария Захарова</a> позднее подтвердила, что "российская сторона не получила ни одного материала по данному вопросу - ни по раннее направленным вопросам, сформулированным Генпрокуратурой, ни по раннее направленным письмам российских медиков, ни по тем заявлениям, которые были сделаны немецкой стороной" в среду.Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить отравление, России не предоставят.Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз - отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.В <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД РФ</a> сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, Москва выступает за тщательное расследование случившегося.
https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576645306.html
https://ria.ru/20200902/sanktsii-1576643303.html
https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html
2
германия
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр камкин, алексей навальный, евросоюз, ангела меркель, дмитрий песков, германия, сша, происшествия
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.
Необходимо понять, действует ли руководство Германии
, озвучивая резкие заявления в адрес России по ситуации с Алексеем Навальным
, исключительно по собственной инициативе или же является передаточным звеном, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин
.
Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что находящийся на лечении в Берлине Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.
"Здесь нужно понимать, действует ли Германия исключительно по собственной инициативе либо это просто передаточное звено во всей этой запутанной истории", - сказал эксперт.
Он отметил, что "достаточно резкое заявление Берлина и непредъявленные доказательства обвинений (в адрес России) свидетельствуют о том, что данная история, конечно, может негативно сказаться на германо-российских отношениях, тем более что когда обвинения огульные и необоснованные, то опровергать их просто смешно, на что и намекнули в российском МИД".
По словам Камкина, в истории "с невинно убиенным террористом в берлинском парке Тиргартен" Берлин выражал возмущение, но каких-либо персональных санкций или высылки дипломатов за этим не последовало.
"С другой стороны, мы видим историю с печально известными Скрипалями, где Лондон предпринял ряд недружественных шагов, в результате чего отношения между Британией и Россией ухудшились до крайне низкого уровня. Сейчас, можно сказать, мяч на стороне Берлина. Какие действия конкретно последуют, ограничится ли он огульными обвинениями в адрес России - сказать пока сложно. Но потенциально "Северный поток — 2" может стать, своего рода, разменной картой в этой истории, если немецкие политики будут продолжать линию обвинения России во всевозможных преступлениях", - заключил собеседник агентства.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что газопровод "Северный поток — 2
" должен быть завершен, этот вопрос нецелесообразно связывать с делом Навального.
Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в среду посетил МИД Германии в связи с новыми обстоятельствами в деле Навального. В российской дипмиссии по итогам этого отмечали, что Нечаев был "проинформирован о содержании заявления федерального правительства ФРГ", при этом "никакой субстантивной фактуры послу не передавалось". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
позднее подтвердила, что "российская сторона не получила ни одного материала по данному вопросу - ни по раннее направленным вопросам, сформулированным Генпрокуратурой, ни по раннее направленным письмам российских медиков, ни по тем заявлениям, которые были сделаны немецкой стороной" в среду.
Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить отравление, России не предоставят.
Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз - отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.
В МИД РФ
сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, Москва выступает за тщательное расследование случившегося.