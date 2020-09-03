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https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576674710.html
В Кремле не увидели причин для санкций против России из-за Навального
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о возможном введении санкций против Москвы из-за ситуации с Алексеем Навальным. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T12:50
2020-09-03T13:46
госпитализация алексея навального
россия
алексей навальный
дмитрий песков
германия
в мире
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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/">Дмитрий Песков</a> прокомментировал сообщения о возможном введении санкций против Москвы из-за ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>."Мы не понимаем, что может быть причиной для каких-либо санкций. Мы в целом не приемлем санкционного разговора и санкционного языка, считаем это абсолютно неприемлемым. Но в данном случае мы не понимаем причины для обсуждения темы о каких-либо санкциях", — ответил Песков на вопрос журналистов. Накануне правительство ФРГ сообщило, что, согласно результатам токсикологической экспертизы, проведенной в лаборатории бундесвера, основателя Фонда борьбы с коррупцией* Алексея Навального отравили боевым веществом из группы "Новичок" нервно-паралитического действия. По словам Пескова, <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не проинформировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, в свою очередь, подтвердила, что "российская сторона не получила ни одного материала по данному вопросу — ни по раннее направленным вопросам, сформулированным Генпрокуратурой, ни по направленным письмам российских медиков, ни по тем заявлениям, которые были сделаны немецкой стороной".Сенатор и полковник ГРУ <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Kondratev/" target="_blank">Алексей Кондратьев</a> в комментарии для РИА Новости высказал предположение, что провокация Берлина с заявлениями об "отравлении" Навального могли подготовить Соединенные Штаты для остановки строительства "Северного потока — 2". Между тем сама канцлер <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank">Ангела Меркель</a> ранее подчеркивала, что проект необходимо завершить и его в принципе нецелесообразно связывать с делом основателя ФБК*.Госпитализация НавальногоУтром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из <a href="https://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank">Томска</a> в Москву, экстренно приземлился в <a href="https://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a>. Создателю Фонда борьбы с коррупцией* стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в реанимацию Омской больницы скорой помощи № 1.Пресс-секретарь ФБК* Кира Ярмыш заявляла, что Навального отравили, подмешав ему что-то. Она подчеркнула, что до рейса Алексей не употреблял алкоголь и "не принимал никаких таблеток". На борту, по данным авиакомпании <a href="http://ria.ru/organization_S7_Airlines/">S7</a>, блогер ничего не ел и не пил, а перед вылетом выпил черный чай в "Венской кофейне" в аэропорту Томска.Как заявляли, в свою очередь, омские врачи, уверенности в том, что это токсическое отравление, нет, хотя такую версию поначалу тоже рассматривали. Ядов в крови или моче пациента российские медики не нашли. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.Спустя два дня врачи разрешили перевезти Навального на лечение в берлинскую клинику "Шарите", так как на этом настаивали родственники (поначалу консилиум признал пациента нетранспортабельным).С тех пор основатель ФБК* находится в Германии. Его состояние стабильно тяжелое, он подключен к аппарату искусственного дыхания. Немецкие специалисты ранее определили предварительный диагноз: "отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы".В российском МИД поспешность, с которой США и Евросоюз подхватили версию об отравлении Навального, назвали подозрительной. <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank">Генпрокуратура</a> направила германской стороне запрос об оказании правовой помощи в расследовании по делу Навального и попросила предоставить информацию о результатах анализов.<em>*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>
https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576105112.html
https://ria.ru/20200902/otravlenie-1576653926.html
https://ria.ru/20200902/sanktsii-1576643303.html
https://ria.ru/20200902/rubl-1576639712.html
да нет никакой причины - просто желание нагадить России. Был бы повод
36
Постанова с отравлением выполнена на уровне дилетантов и расчитана на людей без образования , чем и является большая часть запада . Любой нормальный человек после такой информации не поймет что за ахинею несет коллективный запад )
31
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россия
германия
РИА Новости
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госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, дмитрий песков, германия, в мире

В Кремле не увидели причин для санкций против России из-за Навального

12:50 03.09.2020 (обновлено: 13:46 03.09.2020)
9466
© REUTERS / Christian MangМедработники загружают в машину скорой помощи носилки, на которых находится Алексей Навальный
Медработники загружают в машину скорой помощи носилки, на которых находится Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© REUTERS / Christian Mang
Медработники загружают в машину скорой помощи носилки, на которых находится Алексей Навальный. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о возможном введении санкций против Москвы из-за ситуации с Алексеем Навальным.
"Мы не понимаем, что может быть причиной для каких-либо санкций. Мы в целом не приемлем санкционного разговора и санкционного языка, считаем это абсолютно неприемлемым. Но в данном случае мы не понимаем причины для обсуждения темы о каких-либо санкциях", — ответил Песков на вопрос журналистов.
Акции в поддержку Алексея Навального - РИА Новости, 1920, 21.08.2020
21 августа, 17:49
Зачем нас убеждают поверить в отравление Навального
Накануне правительство ФРГ сообщило, что, согласно результатам токсикологической экспертизы, проведенной в лаборатории бундесвера, основателя Фонда борьбы с коррупцией* Алексея Навального отравили боевым веществом из группы "Новичок" нервно-паралитического действия.
По словам Пескова, Берлин не проинформировал Москву о своих выводах. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, в свою очередь, подтвердила, что "российская сторона не получила ни одного материала по данному вопросу — ни по раннее направленным вопросам, сформулированным Генпрокуратурой, ни по направленным письмам российских медиков, ни по тем заявлениям, которые были сделаны немецкой стороной".
Сенатор и полковник ГРУ Алексей Кондратьев в комментарии для РИА Новости высказал предположение, что провокация Берлина с заявлениями об "отравлении" Навального могли подготовить Соединенные Штаты для остановки строительства "Северного потока — 2". Между тем сама канцлер Ангела Меркель ранее подчеркивала, что проект необходимо завершить и его в принципе нецелесообразно связывать с делом основателя ФБК*.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
2 сентября, 22:36
Ученый объяснил, почему Навального не могли отравить "Новичком"

Госпитализация Навального

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Создателю Фонда борьбы с коррупцией* стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в реанимацию Омской больницы скорой помощи № 1.
Пресс-секретарь ФБК* Кира Ярмыш заявляла, что Навального отравили, подмешав ему что-то. Она подчеркнула, что до рейса Алексей не употреблял алкоголь и "не принимал никаких таблеток". На борту, по данным авиакомпании S7, блогер ничего не ел и не пил, а перед вылетом выпил черный чай в "Венской кофейне" в аэропорту Томска.
Как заявляли, в свою очередь, омские врачи, уверенности в том, что это токсическое отравление, нет, хотя такую версию поначалу тоже рассматривали. Ядов в крови или моче пациента российские медики не нашли. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.
Сотрудники полиции у клиники Шарите в Берлине, куда доставлен Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
2 сентября, 17:55
В Германии допустили новые санкции против России из-за Навального
Спустя два дня врачи разрешили перевезти Навального на лечение в берлинскую клинику "Шарите", так как на этом настаивали родственники (поначалу консилиум признал пациента нетранспортабельным).
С тех пор основатель ФБК* находится в Германии. Его состояние стабильно тяжелое, он подключен к аппарату искусственного дыхания. Немецкие специалисты ранее определили предварительный диагноз: "отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы".
В российском МИД поспешность, с которой США и Евросоюз подхватили версию об отравлении Навального, назвали подозрительной. Генпрокуратура направила германской стороне запрос об оказании правовой помощи в расследовании по делу Навального и попросила предоставить информацию о результатах анализов.
Монеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 16:51
Рубль отреагировал падением на заявление об отравлении Навального
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
752510331
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Госпитализация Алексея НавальногоРоссияАлексей НавальныйДмитрий ПесковГерманияВ мире
Популярные комментарии
да нет никакой причины - просто желание нагадить России. Был бы повод
3 сентября, 12:52
О Ольга Занкова
22200012
Постанова с отравлением выполнена на уровне дилетантов и расчитана на людей без образования , чем и является большая часть запада . Любой нормальный человек после такой информации не поймет что за ахинею несет коллективный запад )
3 сентября, 13:09
Serenity 75Serenity 75
18100111
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