Немецкая оппозиция предложила ввести мораторий на "Северный поток — 2"
16:00 03.09.2020 (обновлено: 16:44 03.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
БЕРЛИН, 3 сен — РИА Новости. В оппозиционной немецкой Свободной демократической партии (СвДП) призвали заморозить строительство "Северного потока — 2" из-за инцидента с Алексеем Навальным.
"Мы не можем вести дела как обычно. Мы будем выступать за мораторий в отношении этого проекта до тех пор, пока российское правительство не будет готово сотрудничать со следователями, чтобы выяснить, что на самом деле произошло с господином Навальным", — заявил в комментарии немецкому еженедельнику Die Zeit вице-глава фракции в бундестаге Александр Ламбсдорф.
При этом политик подчеркнул, что не призывает к полной остановке работ, так как в этом случае ситуация "зашла бы слишком далеко".
Накануне оппозиционная немецкая партия "Зеленые" также выступила против "Северного потока — 2". Канцлер Германии Ангела Меркель, тем не менее, обещала, что проект завершат. Она, а также представители немецкого правительства подчеркивали, что в Берлине не связывают госпитализацию Навального и строительство газопровода.
Ранее специалисты лаборатории бундесвера заявили, что Навального "отравили" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах, поэтому у Кремля нет никаких данных. Он напомнил, что российские специалисты также проверяли различные версии, но при этом отравляющих веществ в организме блогера не выявили. Причин для ввода санкций против Москвы российские власти не видят. Критику же в отношении строительства газопровода в Кремле назвали эмоциональной. Песков подчеркнул, что этот проект — коммерческий, его реализуют в интересах двух стран.
30 сентября 2019, 11:18"Северный поток — 2"
МИД, комментируя заявление немецкого кабмина, напомнил, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры по ситуации вокруг Навального. Дипломаты допустили, что заявление об отравлении призвано обосновать некие заранее подготовленные "ответные меры". Представитель дипломатического ведомства Мария Захарова назвала утверждения Берлина бездоказательными.
Кроме того, сегодня белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным сообщил, что Минск перехватил разговор Варшавы и Берлина, который опровергает заявления об отравлении блогера. Он пообещал, что передаст российской стороне расшифровку этого "интересного диалога, который отчетливо говорит о том, что это фальсификация".
Госпитализация Навального
Омские врачи ядов в крови или моче пациента не нашли. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Завотделением анестезиологии-реанимации № 1 Центра имени Пирогова Борис Теплых рассказал РИА Новости, что версия немецких специалистов об отравлении блогера прорабатывалась отечественными экспертами, однако не подтвердилась. Сейчас Навальный находится на лечении в берлинской клинике "Шарите", на этом настаивали его родственники. Его состояние стабильное, но тяжелое. Он находится в коме и подключен к аппарату искусственного дыхания.
26 августа, 08:00Урок клиники "Шарите" для России