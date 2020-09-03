https://ria.ru/20200903/moratoriy-1576688919.html

Немецкая оппозиция предложила ввести мораторий на "Северный поток — 2"

В оппозиционной немецкой Свободной демократической партии (СвДП) призвали заморозить строительство "Северного потока — 2" из-за инцидента с Алексеем Навальным. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T16:00

2020-09-03T16:00

2020-09-03T16:44

госпитализация алексея навального

северный поток — 2

сергей нечаев (дипломат)

алексей навальный

мид германии

генеральная прокуратура рф

москва

германия

берлин (город)

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<strong>БЕРЛИН, 3 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> В оппозиционной немецкой Свободной демократической партии (СвДП) призвали заморозить строительство "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северного потока — 2</a>" из-за инцидента с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>."Мы не можем вести дела как обычно. Мы будем выступать за мораторий в отношении этого проекта до тех пор, пока российское правительство не будет готово сотрудничать со следователями, чтобы выяснить, что на самом деле произошло с господином Навальным", — заявил в комментарии немецкому еженедельнику <a href="https://www.zeit.de/zustimmung?url=https%3A%2F%2Fwww.zeit.de%2Findex" target="_blank" rel="nofollow noopener">Die Zeit</a> вице-глава фракции в бундестаге Александр Ламбсдорф.При этом политик подчеркнул, что не призывает к полной остановке работ, так как в этом случае ситуация "зашла бы слишком далеко".Накануне оппозиционная немецкая партия "Зеленые" также выступила против "Северного потока — 2". Канцлер Германии <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a>, тем не менее, обещала, что проект завершат. Она, а также представители немецкого правительства подчеркивали, что в Берлине не связывают госпитализацию Навального и строительство газопровода.Ранее специалисты лаборатории бундесвера заявили, что Навального "отравили" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/">Дмитрий Песков</a> рассказал РИА Новости, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не проинформировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, поэтому у Кремля нет никаких данных. Он напомнил, что российские специалисты также проверяли различные версии, но при этом отравляющих веществ в организме блогера не выявили. Причин для ввода санкций против Москвы российские власти не видят. Критику же в отношении строительства газопровода в Кремле назвали эмоциональной. Песков подчеркнул, что этот проект — коммерческий, его реализуют в интересах двух стран.МИД, комментируя заявление немецкого кабмина, напомнил, что российская сторона ждет ответа от <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германии</a> на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank">Генпрокуратуры</a> по ситуации вокруг Навального. Дипломаты допустили, что заявление об отравлении призвано обосновать некие заранее подготовленные "ответные меры". Представитель дипломатического ведомства <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> назвала утверждения Берлина бездоказательными.Кроме того, сегодня белорусский лидер <u><a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/">Александр Лукашенко</a></u> на встрече с премьер-министром России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Мишустиным</a> сообщил, что <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> перехватил разговор <a href="http://ria.ru/location_Warsaw/" target="_blank" data-auto="true">Варшавы</a> и Берлина, который опровергает заявления об отравлении блогера. Он пообещал, что передаст российской стороне расшифровку этого "интересного диалога, который отчетливо говорит о том, что это фальсификация".Госпитализация НавальногоУтром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из <a href="https://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank">Томска</a> в Москву, экстренно приземлился в <a href="https://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a>, блогера госпитализировали. Омские врачи ядов в крови или моче пациента не нашли. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Завотделением анестезиологии-реанимации № 1 Центра имени Пирогова Борис Теплых рассказал РИА Новости, что версия немецких специалистов об отравлении блогера прорабатывалась отечественными экспертами, однако не подтвердилась. Сейчас Навальный находится на лечении в берлинской клинике "Шарите", на этом настаивали его родственники. Его состояние стабильное, но тяжелое. Он находится в коме и подключен к аппарату искусственного дыхания.

https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html

https://ria.ru/20190930/1559075156.html

https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576291963.html

Владислав Леончук Как вовремя отравился Навальный!!! Только Германия проигнорировала угрозу американских санкций, как на тебе! Сильная рокировочка... 42

Илья А. Наконец то в деле Навального появился мотив, теперь можно искать исполнителей. 40

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москва

германия

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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