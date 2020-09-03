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https://ria.ru/20200903/moratoriy-1576688919.html
Немецкая оппозиция предложила ввести мораторий на "Северный поток — 2"
В оппозиционной немецкой Свободной демократической партии (СвДП) призвали заморозить строительство "Северного потока — 2" из-за инцидента с Алексеем Навальным. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T16:00
2020-09-03T16:44
госпитализация алексея навального
северный поток — 2
сергей нечаев (дипломат)
алексей навальный
мид германии
генеральная прокуратура рф
москва
германия
берлин (город)
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<strong>БЕРЛИН, 3 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> В оппозиционной немецкой Свободной демократической партии (СвДП) призвали заморозить строительство "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северного потока — 2</a>" из-за инцидента с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>."Мы не можем вести дела как обычно. Мы будем выступать за мораторий в отношении этого проекта до тех пор, пока российское правительство не будет готово сотрудничать со следователями, чтобы выяснить, что на самом деле произошло с господином Навальным", — заявил в комментарии немецкому еженедельнику <a href="https://www.zeit.de/zustimmung?url=https%3A%2F%2Fwww.zeit.de%2Findex" target="_blank" rel="nofollow noopener">Die Zeit</a> вице-глава фракции в бундестаге Александр Ламбсдорф.При этом политик подчеркнул, что не призывает к полной остановке работ, так как в этом случае ситуация "зашла бы слишком далеко".Накануне оппозиционная немецкая партия "Зеленые" также выступила против "Северного потока — 2". Канцлер Германии <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a>, тем не менее, обещала, что проект завершат. Она, а также представители немецкого правительства подчеркивали, что в Берлине не связывают госпитализацию Навального и строительство газопровода.Ранее специалисты лаборатории бундесвера заявили, что Навального "отравили" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/">Дмитрий Песков</a> рассказал РИА Новости, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не проинформировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, поэтому у Кремля нет никаких данных. Он напомнил, что российские специалисты также проверяли различные версии, но при этом отравляющих веществ в организме блогера не выявили. Причин для ввода санкций против Москвы российские власти не видят. Критику же в отношении строительства газопровода в Кремле назвали эмоциональной. Песков подчеркнул, что этот проект — коммерческий, его реализуют в интересах двух стран.МИД, комментируя заявление немецкого кабмина, напомнил, что российская сторона ждет ответа от <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германии</a> на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank">Генпрокуратуры</a> по ситуации вокруг Навального. Дипломаты допустили, что заявление об отравлении призвано обосновать некие заранее подготовленные "ответные меры". Представитель дипломатического ведомства <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> назвала утверждения Берлина бездоказательными.Кроме того, сегодня белорусский лидер <u><a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/">Александр Лукашенко</a></u> на встрече с премьер-министром России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Мишустиным</a> сообщил, что <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> перехватил разговор <a href="http://ria.ru/location_Warsaw/" target="_blank" data-auto="true">Варшавы</a> и Берлина, который опровергает заявления об отравлении блогера. Он пообещал, что передаст российской стороне расшифровку этого "интересного диалога, который отчетливо говорит о том, что это фальсификация".Госпитализация НавальногоУтром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из <a href="https://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank">Томска</a> в Москву, экстренно приземлился в <a href="https://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a>, блогера госпитализировали. Омские врачи ядов в крови или моче пациента не нашли. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Завотделением анестезиологии-реанимации № 1 Центра имени Пирогова Борис Теплых рассказал РИА Новости, что версия немецких специалистов об отравлении блогера прорабатывалась отечественными экспертами, однако не подтвердилась. Сейчас Навальный находится на лечении в берлинской клинике "Шарите", на этом настаивали его родственники. Его состояние стабильное, но тяжелое. Он находится в коме и подключен к аппарату искусственного дыхания.
https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html
https://ria.ru/20190930/1559075156.html
https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576291963.html
Как вовремя отравился Навальный!!! Только Германия проигнорировала угрозу американских санкций, как на тебе! Сильная рокировочка...
42
Наконец то в деле Навального появился мотив, теперь можно искать исполнителей.
40
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москва
германия
берлин (город)
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госпитализация алексея навального, северный поток — 2, сергей нечаев (дипломат), алексей навальный, мид германии, генеральная прокуратура рф, москва, германия, берлин (город), в мире

Немецкая оппозиция предложила ввести мораторий на "Северный поток — 2"

16:00 03.09.2020 (обновлено: 16:44 03.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 3 сен — РИА Новости. В оппозиционной немецкой Свободной демократической партии (СвДП) призвали заморозить строительство "Северного потока — 2" из-за инцидента с Алексеем Навальным.
"Мы не можем вести дела как обычно. Мы будем выступать за мораторий в отношении этого проекта до тех пор, пока российское правительство не будет готово сотрудничать со следователями, чтобы выяснить, что на самом деле произошло с господином Навальным", — заявил в комментарии немецкому еженедельнику Die Zeit вице-глава фракции в бундестаге Александр Ламбсдорф.
Госпиталь Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
Вчера, 12:58
Решит ли "Новичок" судьбу "Северного потока — 2"?
При этом политик подчеркнул, что не призывает к полной остановке работ, так как в этом случае ситуация "зашла бы слишком далеко".
Накануне оппозиционная немецкая партия "Зеленые" также выступила против "Северного потока — 2". Канцлер Германии Ангела Меркель, тем не менее, обещала, что проект завершат. Она, а также представители немецкого правительства подчеркивали, что в Берлине не связывают госпитализацию Навального и строительство газопровода.
Ранее специалисты лаборатории бундесвера заявили, что Навального "отравили" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах, поэтому у Кремля нет никаких данных. Он напомнил, что российские специалисты также проверяли различные версии, но при этом отравляющих веществ в организме блогера не выявили. Причин для ввода санкций против Москвы российские власти не видят. Критику же в отношении строительства газопровода в Кремле назвали эмоциональной. Песков подчеркнул, что этот проект — коммерческий, его реализуют в интересах двух стран.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
МИД, комментируя заявление немецкого кабмина, напомнил, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры по ситуации вокруг Навального. Дипломаты допустили, что заявление об отравлении призвано обосновать некие заранее подготовленные "ответные меры". Представитель дипломатического ведомства Мария Захарова назвала утверждения Берлина бездоказательными.
Кроме того, сегодня белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным сообщил, что Минск перехватил разговор Варшавы и Берлина, который опровергает заявления об отравлении блогера. Он пообещал, что передаст российской стороне расшифровку этого "интересного диалога, который отчетливо говорит о том, что это фальсификация".

Госпитализация Навального

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске, блогера госпитализировали.
Омские врачи ядов в крови или моче пациента не нашли. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Завотделением анестезиологии-реанимации № 1 Центра имени Пирогова Борис Теплых рассказал РИА Новости, что версия немецких специалистов об отравлении блогера прорабатывалась отечественными экспертами, однако не подтвердилась. Сейчас Навальный находится на лечении в берлинской клинике "Шарите", на этом настаивали его родственники. Его состояние стабильное, но тяжелое. Он находится в коме и подключен к аппарату искусственного дыхания.
Машина скорой помощи в которой находится Алексей Навальный, Берлин, Германия - РИА Новости, 1920, 26.08.2020
26 августа, 08:00
Урок клиники "Шарите" для России
18423030111
Обсудить 16
Госпитализация Алексея НавальногоСеверный поток — 2Сергей Нечаев (дипломат)Алексей НавальныйМИД ГерманииГенеральная прокуратура РФМоскваГерманияБерлин (город)В мире
Популярные комментарии
Как вовремя отравился Навальный!!! Только Германия проигнорировала угрозу американских санкций, как на тебе! Сильная рокировочка...
3 сентября, 16:04
Владислав ЛеончукВладислав Леончук
3730101
Наконец то в деле Навального появился мотив, теперь можно искать исполнителей.
3 сентября, 16:32
Илья А.Илья А.
3630001
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