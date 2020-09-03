https://ria.ru/20200903/lukashenko-1576703785.html

Лукашенко внесли в базу "Миротворца"

Президента Белоруссии Александра Лукашенко внесли в базу данных украинского портала "Миротворец". РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T19:02

2020-09-03T19:02

2020-09-03T20:01

протесты в белоруссии

ситуация на украине

александр лукашенко

дональд туск

польша

чехия

белоруссия

литва

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/02/1576647840_0:0:3104:1746_1400x0_80_0_0_2f3240c3d420bc4306a2880d56fb0f31.jpg

<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> Президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> внесли в базу данных украинского портала "Миротворец".В описании глава государства представлен как "пособник террористов и российских оккупантов".Также указывается, что белорусский лидер отказался передать Киеву задержанных россиян, которые якобы совершали военные преступления на территории <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>.Еще одной причиной для включения в базу стало интервью бывшего премьер-министра <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a> <a href="http://ria.ru/person_Donald_Tusk/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Туска</a>, в котором тот заявил, что Лукашенко рассказывал ему о планах в 2014 году стать президентом объединенных Белоруссии и Украины. В "Миротворце" расценили это как покушение на украинский суверенитет.Ранее Лукашенко обвинил Украину, Польшу, <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехию</a> и <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a> во вмешательстве в дела Белоруссии. По его словам, именно эти страны управляют протестными акциями, начавшимися после выборов президента.В Киеве в ответ на это заявление призвали белорусского лидера "не искать врагов там, где их нет".Инцидент с задержанием россиянБелорусские власти 29 июля заявили о задержании 33 россиян, которых подозревают в подготовке беспорядков в стране. При этом в Минске добавили, что всего на территорию республики прибыло "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".В Кремле заявили, что задержанные россияне с высокой долей вероятностью являются сотрудниками ЧОП, которые были в Белоруссии транзитом и опоздали на рейс. Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, они не совершали никаких противоправных действий.В пресс-службе офиса генпрокурора Украины сообщили, что Киев намерен требовать выдачи 28 задержанных российских граждан, поскольку им вменяются преступления, связанные с участием в конфликте в Донбассе.Тем не менее все задержанные россияне вернулись на родину 15 августа. В Киеве отметили, что "с сожалением" воспринимают такое решение.

https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html

https://ria.ru/20200808/1575505244.html

Андрей Ну всё, хана сотрудничеству с Украиной. 88

sizif8 Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. 77

31

польша

чехия

белоруссия

литва

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на украине, александр лукашенко, дональд туск, польша, чехия, белоруссия, литва, украина, в мире