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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200903/lukashenko-1576703785.html
Лукашенко внесли в базу "Миротворца"
Президента Белоруссии Александра Лукашенко внесли в базу данных украинского портала "Миротворец". РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T19:02
2020-09-03T20:01
протесты в белоруссии
ситуация на украине
александр лукашенко
дональд туск
польша
чехия
белоруссия
литва
украина
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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> Президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> внесли в базу данных украинского портала "Миротворец".В описании глава государства представлен как "пособник террористов и российских оккупантов".Также указывается, что белорусский лидер отказался передать Киеву задержанных россиян, которые якобы совершали военные преступления на территории <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>.Еще одной причиной для включения в базу стало интервью бывшего премьер-министра <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a> <a href="http://ria.ru/person_Donald_Tusk/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Туска</a>, в котором тот заявил, что Лукашенко рассказывал ему о планах в 2014 году стать президентом объединенных Белоруссии и Украины. В "Миротворце" расценили это как покушение на украинский суверенитет.Ранее Лукашенко обвинил Украину, Польшу, <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехию</a> и <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a> во вмешательстве в дела Белоруссии. По его словам, именно эти страны управляют протестными акциями, начавшимися после выборов президента.В Киеве в ответ на это заявление призвали белорусского лидера "не искать врагов там, где их нет".Инцидент с задержанием россиянБелорусские власти 29 июля заявили о задержании 33 россиян, которых подозревают в подготовке беспорядков в стране. При этом в Минске добавили, что всего на территорию республики прибыло "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".В Кремле заявили, что задержанные россияне с высокой долей вероятностью являются сотрудниками ЧОП, которые были в Белоруссии транзитом и опоздали на рейс. Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, они не совершали никаких противоправных действий.В пресс-службе офиса генпрокурора Украины сообщили, что Киев намерен требовать выдачи 28 задержанных российских граждан, поскольку им вменяются преступления, связанные с участием в конфликте в Донбассе.Тем не менее все задержанные россияне вернулись на родину 15 августа. В Киеве отметили, что "с сожалением" воспринимают такое решение.
https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html
https://ria.ru/20200808/1575505244.html
Ну всё, хана сотрудничеству с Украиной.
88
Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.
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польша
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белоруссия
литва
украина
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ситуация на украине, александр лукашенко, дональд туск, польша, чехия, белоруссия, литва, украина, в мире

Лукашенко внесли в базу "Миротворца"

19:02 03.09.2020 (обновлено: 20:01 03.09.2020)
13664
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Президента Белоруссии Александра Лукашенко внесли в базу данных украинского портала "Миротворец".
В описании глава государства представлен как "пособник террористов и российских оккупантов".
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Также указывается, что белорусский лидер отказался передать Киеву задержанных россиян, которые якобы совершали военные преступления на территории Украины.
Еще одной причиной для включения в базу стало интервью бывшего премьер-министра Польши Дональда Туска, в котором тот заявил, что Лукашенко рассказывал ему о планах в 2014 году стать президентом объединенных Белоруссии и Украины. В "Миротворце" расценили это как покушение на украинский суверенитет.
Ранее Лукашенко обвинил Украину, Польшу, Чехию и Литву во вмешательстве в дела Белоруссии. По его словам, именно эти страны управляют протестными акциями, начавшимися после выборов президента.
В Киеве в ответ на это заявление призвали белорусского лидера "не искать врагов там, где их нет".

Инцидент с задержанием россиян

Белорусские власти 29 июля заявили о задержании 33 россиян, которых подозревают в подготовке беспорядков в стране. При этом в Минске добавили, что всего на территорию республики прибыло "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".
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В Кремле заявили, что задержанные россияне с высокой долей вероятностью являются сотрудниками ЧОП, которые были в Белоруссии транзитом и опоздали на рейс. Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, они не совершали никаких противоправных действий.
В пресс-службе офиса генпрокурора Украины сообщили, что Киев намерен требовать выдачи 28 задержанных российских граждан, поскольку им вменяются преступления, связанные с участием в конфликте в Донбассе.
Тем не менее все задержанные россияне вернулись на родину 15 августа. В Киеве отметили, что "с сожалением" воспринимают такое решение.
7129930930
Обсудить 31
Протесты в БелоруссииСитуация на УкраинеАлександр ЛукашенкоДональд ТускПольшаЧехияБелоруссияЛитваУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Ну всё, хана сотрудничеству с Украиной.
3 сентября, 19:15
АндрейАндрей
71111203
Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.
3 сентября, 19:09
sizif8sizif8
84501023
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