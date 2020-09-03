https://ria.ru/20200903/lipetsk-1576671666.html
Липецкие автобусы оснастят навигационным оборудованием
Все автобусы, работающие на внутриобластных рейсах в городе Липецке, оснастят современными навигационными модулями, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T12:15
2020-09-03T12:15
2020-09-03T12:15
липецкая область
игорь артамонов
липецк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/153246/76/1532467648_0:41:1500:885_1400x0_80_0_0_9b5fc438f73c6cbd91759570e38d9cd8.jpg
<strong>ЛИПЕЦК, 3 сен — РИА Новости</strong>. Все автобусы, работающие на внутриобластных рейсах в городе Липецке, оснастят современными навигационными модулями, сообщил глава региона <a href="https://ria.ru/person_Igor_Artamonov" target="_blank">Игорь Артамонов</a>.По его словам, закупка и установка оборудования проводится в рамках реализации проекта "Умные города Липецкой области" и государственной программы региона "Эффективное государственное управление и развитие муниципальной службы в Липецкой области". Для автотранспортных предприятий обновление навигационного оборудования будет бесплатным.Артамонов отметил, что подобная работа проводилась в последний раз в 2011 году. К настоящему моменту техника устарела, и не всегда корректно передает данные. Благодаря современным навигационным модулям GSM, Глонасс /GPS водители смогут получать оперативную информацию от диспетчера о заторах, объездах и ДТП. Автобусы оборудуют камерами заднего вида, автоинформаторами и голосовой связью с диспетчером. Появится единое синхронизированное расписание движения как для водителя, так и для пассажиров. Обновятся приложения Яндекс.Карты, Яндекс GO."Экологичность, безопасность, комфортабельность - три главных критерия, которым должен соответствовать транспорт. Мы решаем эти вопросы", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20200902/syrovary-1576636870.html
липецк
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/153246/76/1532467648_134:0:1366:924_1400x0_80_0_0_47fc3c7b926aaca1053bf68f52d208f3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, липецк
ЛИПЕЦК, 3 сен — РИА Новости
. Все автобусы, работающие на внутриобластных рейсах в городе Липецке, оснастят современными навигационными модулями, сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
По его словам, закупка и установка оборудования проводится в рамках реализации проекта "Умные города Липецкой области" и государственной программы региона "Эффективное государственное управление и развитие муниципальной службы в Липецкой области". Для автотранспортных предприятий обновление навигационного оборудования будет бесплатным.
Артамонов отметил, что подобная работа проводилась в последний раз в 2011 году. К настоящему моменту техника устарела, и не всегда корректно передает данные. Благодаря современным навигационным модулям GSM, Глонасс /GPS водители смогут получать оперативную информацию от диспетчера о заторах, объездах и ДТП. Автобусы оборудуют камерами заднего вида, автоинформаторами и голосовой связью с диспетчером. Появится единое синхронизированное расписание движения как для водителя, так и для пассажиров. Обновятся приложения Яндекс.Карты, Яндекс GO.
"Экологичность, безопасность, комфортабельность - три главных критерия, которым должен соответствовать транспорт. Мы решаем эти вопросы", – сказал Артамонов.