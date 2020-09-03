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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20200903/lipetsk-1576671666.html
Липецкие автобусы оснастят навигационным оборудованием
Все автобусы, работающие на внутриобластных рейсах в городе Липецке, оснастят современными навигационными модулями, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T12:15
2020-09-03T12:15
липецкая область
игорь артамонов
липецк
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<strong>ЛИПЕЦК, 3 сен — РИА Новости</strong>. Все автобусы, работающие на внутриобластных рейсах в городе Липецке, оснастят современными навигационными модулями, сообщил глава региона <a href="https://ria.ru/person_Igor_Artamonov" target="_blank">Игорь Артамонов</a>.По его словам, закупка и установка оборудования проводится в рамках реализации проекта "Умные города Липецкой области" и государственной программы региона "Эффективное государственное управление и развитие муниципальной службы в Липецкой области". Для автотранспортных предприятий обновление навигационного оборудования будет бесплатным.Артамонов отметил, что подобная работа проводилась в последний раз в 2011 году. К настоящему моменту техника устарела, и не всегда корректно передает данные. Благодаря современным навигационным модулям GSM, Глонасс /GPS водители смогут получать оперативную информацию от диспетчера о заторах, объездах и ДТП. Автобусы оборудуют камерами заднего вида, автоинформаторами и голосовой связью с диспетчером. Появится единое синхронизированное расписание движения как для водителя, так и для пассажиров. Обновятся приложения Яндекс.Карты, Яндекс GO."Экологичность, безопасность, комфортабельность - три главных критерия, которым должен соответствовать транспорт. Мы решаем эти вопросы", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20200902/syrovary-1576636870.html
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игорь артамонов, липецк

Липецкие автобусы оснастят навигационным оборудованием

12:15 03.09.2020
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПассажиры в салоне автобуса. Архивное фото
Пассажиры в салоне автобуса. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
ЛИПЕЦК, 3 сен — РИА Новости. Все автобусы, работающие на внутриобластных рейсах в городе Липецке, оснастят современными навигационными модулями, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, закупка и установка оборудования проводится в рамках реализации проекта "Умные города Липецкой области" и государственной программы региона "Эффективное государственное управление и развитие муниципальной службы в Липецкой области". Для автотранспортных предприятий обновление навигационного оборудования будет бесплатным.
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Артамонов отметил, что подобная работа проводилась в последний раз в 2011 году. К настоящему моменту техника устарела, и не всегда корректно передает данные. Благодаря современным навигационным модулям GSM, Глонасс /GPS водители смогут получать оперативную информацию от диспетчера о заторах, объездах и ДТП. Автобусы оборудуют камерами заднего вида, автоинформаторами и голосовой связью с диспетчером. Появится единое синхронизированное расписание движения как для водителя, так и для пассажиров. Обновятся приложения Яндекс.Карты, Яндекс GO.
"Экологичность, безопасность, комфортабельность - три главных критерия, которым должен соответствовать транспорт. Мы решаем эти вопросы", – сказал Артамонов.
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Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецк
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