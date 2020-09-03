https://ria.ru/20200903/lipetsk-1576671666.html

Липецкие автобусы оснастят навигационным оборудованием

Все автобусы, работающие на внутриобластных рейсах в городе Липецке, оснастят современными навигационными модулями, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T12:15

2020-09-03T12:15

2020-09-03T12:15

липецкая область

игорь артамонов

липецк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/153246/76/1532467648_0:41:1500:885_1400x0_80_0_0_9b5fc438f73c6cbd91759570e38d9cd8.jpg

<strong>ЛИПЕЦК, 3 сен — РИА Новости</strong>. Все автобусы, работающие на внутриобластных рейсах в городе Липецке, оснастят современными навигационными модулями, сообщил глава региона <a href="https://ria.ru/person_Igor_Artamonov" target="_blank">Игорь Артамонов</a>.По его словам, закупка и установка оборудования проводится в рамках реализации проекта "Умные города Липецкой области" и государственной программы региона "Эффективное государственное управление и развитие муниципальной службы в Липецкой области". Для автотранспортных предприятий обновление навигационного оборудования будет бесплатным.Артамонов отметил, что подобная работа проводилась в последний раз в 2011 году. К настоящему моменту техника устарела, и не всегда корректно передает данные. Благодаря современным навигационным модулям GSM, Глонасс /GPS водители смогут получать оперативную информацию от диспетчера о заторах, объездах и ДТП. Автобусы оборудуют камерами заднего вида, автоинформаторами и голосовой связью с диспетчером. Появится единое синхронизированное расписание движения как для водителя, так и для пассажиров. Обновятся приложения Яндекс.Карты, Яндекс GO."Экологичность, безопасность, комфортабельность - три главных критерия, которым должен соответствовать транспорт. Мы решаем эти вопросы", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20200902/syrovary-1576636870.html

липецк

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов, липецк