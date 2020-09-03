https://ria.ru/20200903/latushko-1576705389.html

Латушко рассказал об итогах встречи с польскими властями

Член президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Павел Латушко сообщил, что во время пребывания в Польше обсудил с властями этой страны... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T19:36

2020-09-03T19:36

2020-09-03T19:36

павел латушко

евросоюз

польша

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 3 сен - РИА Новости.</strong> Член президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_pavel-latushko/" target="_blank" data-auto="true">Павел Латушко</a> сообщил, что во время пребывания в Польше обсудил с властями этой страны возможное посредничество ЕС в разрешении ситуации в Белоруссии после президентских выборов, результаты которых ни белорусская оппозиция, ни ЕС не признают.Ранее Латушко заявил РИА Новости, что выехал в <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польшу</a>, где планирует ряд встреч и участие в мероприятии международного уровня, но намерен вернуться обратно после его завершения. Дату своего возвращения он не назвал. Как уточнил Латушко в четверг в своем Telegram-канале, 2-3 сентября он проводит встречи с главой канцелярии польского премьер-министра Михалом Дворчиком, замминистра иностранных дел Польши Марчином Пшидачем, вице-спикером сейма Рышардом Терлецким, членами парламента группы Польши по вопросам <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>.Он также отметил, что в ходе встречи с польскими представителями проинформировал их о подходах КС по разрешению внутриполитического кризиса, сложившегося в Белоруссии после президентских выборов.Ранее ЕС объявил, что не считает прошедшие в Белоруссии президентские выборы справедливыми и честными, а также отказался признавать их результаты. Кроме того, лидеры ЕС договорились о введении индивидуальных санкций по Белоруссии за применение насилия против демонстрантов и, как считают в <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюзе</a>, фальсификацию выборов.Ранее Латушко заявил о поддержке проходящих в республике протестных акций и осудил действия силовиков по их подавлению. После этого он был уволен из Национального академического театра имени Янки Купалы, который возглавлял в последнее время, перешел в оппозицию и вошел в президиум Координационного совета, который намерен заниматься транзитом власти в Белоруссии от действующего президента к представителям оппозиции. До этого Латушко работал на различных должностях в госаппарате, в том числе был послом Белоруссии в Польше, послом Белоруссии во Франции и министром культуры.Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, - 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. Членов президиума КС, в том числе Латушко, вызвали на допросы в СК в качестве свидетелей. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>.

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html

https://ria.ru/20200903/ugrozy-1576699015.html

Max Giz Закрыть ему въезд в Белоруссию, имущество конфисковать. 31

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польша

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел латушко, евросоюз, польша, белоруссия, в мире