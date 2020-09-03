Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200903/latushko-1576705389.html
Латушко рассказал об итогах встречи с польскими властями
Член президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Павел Латушко сообщил, что во время пребывания в Польше обсудил с властями этой страны... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T19:36
2020-09-03T19:36
павел латушко
евросоюз
польша
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/19/1576274114_0:148:3096:1890_1400x0_80_0_0_10d6c7a6da62d849560ddc2f99eee326.jpg
<strong>МИНСК, 3 сен - РИА Новости.</strong> Член президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_pavel-latushko/" target="_blank" data-auto="true">Павел Латушко</a> сообщил, что во время пребывания в Польше обсудил с властями этой страны возможное посредничество ЕС в разрешении ситуации в Белоруссии после президентских выборов, результаты которых ни белорусская оппозиция, ни ЕС не признают.Ранее Латушко заявил РИА Новости, что выехал в <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польшу</a>, где планирует ряд встреч и участие в мероприятии международного уровня, но намерен вернуться обратно после его завершения. Дату своего возвращения он не назвал. Как уточнил Латушко в четверг в своем Telegram-канале, 2-3 сентября он проводит встречи с главой канцелярии польского премьер-министра Михалом Дворчиком, замминистра иностранных дел Польши Марчином Пшидачем, вице-спикером сейма Рышардом Терлецким, членами парламента группы Польши по вопросам <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>.Он также отметил, что в ходе встречи с польскими представителями проинформировал их о подходах КС по разрешению внутриполитического кризиса, сложившегося в Белоруссии после президентских выборов.Ранее ЕС объявил, что не считает прошедшие в Белоруссии президентские выборы справедливыми и честными, а также отказался признавать их результаты. Кроме того, лидеры ЕС договорились о введении индивидуальных санкций по Белоруссии за применение насилия против демонстрантов и, как считают в <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюзе</a>, фальсификацию выборов.Ранее Латушко заявил о поддержке проходящих в республике протестных акций и осудил действия силовиков по их подавлению. После этого он был уволен из Национального академического театра имени Янки Купалы, который возглавлял в последнее время, перешел в оппозицию и вошел в президиум Координационного совета, который намерен заниматься транзитом власти в Белоруссии от действующего президента к представителям оппозиции. До этого Латушко работал на различных должностях в госаппарате, в том числе был послом Белоруссии в Польше, послом Белоруссии во Франции и министром культуры.Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, - 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. Членов президиума КС, в том числе Латушко, вызвали на допросы в СК в качестве свидетелей. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>.
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
https://ria.ru/20200903/ugrozy-1576699015.html
Закрыть ему въезд в Белоруссию, имущество конфисковать.
31
3
польша
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/19/1576274114_137:0:2868:2048_1400x0_80_0_0_2fc653b3b9f126c87f80f2ef1b2798e9.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
павел латушко, евросоюз, польша, белоруссия, в мире

Латушко рассказал об итогах встречи с польскими властями

19:36 03.09.2020
2509
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПавел Латушко у здания Следственного комитета в Минске
Павел Латушко у здания Следственного комитета в Минске - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МИНСК, 3 сен - РИА Новости. Член президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Павел Латушко сообщил, что во время пребывания в Польше обсудил с властями этой страны возможное посредничество ЕС в разрешении ситуации в Белоруссии после президентских выборов, результаты которых ни белорусская оппозиция, ни ЕС не признают.
Ранее Латушко заявил РИА Новости, что выехал в Польшу, где планирует ряд встреч и участие в мероприятии международного уровня, но намерен вернуться обратно после его завершения. Дату своего возвращения он не назвал. Как уточнил Латушко в четверг в своем Telegram-канале, 2-3 сентября он проводит встречи с главой канцелярии польского премьер-министра Михалом Дворчиком, замминистра иностранных дел Польши Марчином Пшидачем, вице-спикером сейма Рышардом Терлецким, членами парламента группы Польши по вопросам Белоруссии.

"Обсужден подход возможных медиаций со стороны Европейского союза по нахождению выхода из кризиса. Представители польских властных структур подчеркивали важность разрешения ситуации в интересах белорусского общества на внутриполитическом поле Беларуси", - сообщил Латушко в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что в ходе встречи с польскими представителями проинформировал их о подходах КС по разрешению внутриполитического кризиса, сложившегося в Белоруссии после президентских выборов.
Ранее ЕС объявил, что не считает прошедшие в Белоруссии президентские выборы справедливыми и честными, а также отказался признавать их результаты. Кроме того, лидеры ЕС договорились о введении индивидуальных санкций по Белоруссии за применение насилия против демонстрантов и, как считают в Евросоюзе, фальсификацию выборов.
Акция в поддержку Александра Лукашенко в Минске - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 08:00
Что нам делать с Белоруссией?
Ранее Латушко заявил о поддержке проходящих в республике протестных акций и осудил действия силовиков по их подавлению. После этого он был уволен из Национального академического театра имени Янки Купалы, который возглавлял в последнее время, перешел в оппозицию и вошел в президиум Координационного совета, который намерен заниматься транзитом власти в Белоруссии от действующего президента к представителям оппозиции. До этого Латушко работал на различных должностях в госаппарате, в том числе был послом Белоруссии в Польше, послом Белоруссии во Франции и министром культуры.
Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, - 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. Членов президиума КС, в том числе Латушко, вызвали на допросы в СК в качестве свидетелей. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская.
Сотрудник правоохранительных органов на площади Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
Вчера, 18:02Протесты в Белоруссии
В Белоруссии возбудили уголовные дела из-за угроз должностным лицам
415121275
Обсудить 3
Павел ЛатушкоЕвросоюзПольшаБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Закрыть ему въезд в Белоруссию, имущество конфисковать.
3 сентября, 20:08
Max GizMax Giz
200001-1
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, президент Белоруссии Александр Лукашенко
Тихановская прокомментировала встречу Лукашенко с Мишустиным
Акция белорусских журналистов в поддержку задержанных коллег
В Минске началась акция протеста журналистов
Российская военная база в Цхинвали
В Грузии пообещали поднять флаг над российской военной базой
Алексей Навальный
В Германии опровергли заявление Лукашенко о фальсификации дела Навального
Провластный митинг у Дворца железнодорожников в Минске
В Минске прошел митинг в поддержку Лукашенко
Минск
Белоруссия вошла в число стран, которых больше всего не хватает россиянам
Вид на Тбилиси, Грузия
В Грузии категорически отрицают разработку "Новичка" рядом с Тбилиси
Депутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ
В Госдуме оценили идею США ввести превентивные санкции против России
Андрей Пивоваров. Архивное фото
В Москве задержали директора "Открытой России" Андрея Пивоварова
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
В G20 заинтересовались российской вакциной от коронавируса
Сотрудники ОМОНа во время задержания участника акции в Минске
Минский театр объявил десятидневную забастовку
Флаг Сербии
Сербия отказалась обсуждать территориальные вопросы с Косово без России
Роберт О'Брайен
В Белом доме заявили о прогрессе в переговорах Сербии и Косово
Сотрудники Авиалесоохраны проводят противопожарные мероприятия для препятствия распространения лесных пожаров в Красноярском крае. Стоп-кадр с видео
МЧС сообщило о полной ликвидации природного пожара в Краснодарском крае
Машина скорой помощи в которой находится Алексей Навальный, Берлин, Германия
В бундестаге оценили слова Меркель о ситуации с Навальным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:26Трамп придумал новое прозвище Байдену
03:22В Роспотребнадзоре рассказали, какой должна быть качественная сметана
03:18СК начал проверки по ситуации вокруг лишенного сана схимонаха Сергия
03:17Эксперт рассказал, почему нельзя пользоваться телефоном на ходу
03:15Японцев возмутила публикация материалов об освобождении Курил
03:14Ученый рассказал, на сколько сократится население России к 2100 году
03:05В ОСК заявили о проблемах со строительством новейших подлодок "Лада"
03:01Постпред США в ОБСЕ сказал, что надо сделать с Лукашенко "прямо сейчас"
02:55Задушивших афроамериканца полицейских отстранили от работы
02:20Эксперт рассказал, как можно потерять деньги через QR-код
02:15Мэра Биробиджана госпитализировали с диагнозом COVID-19
02:08Развеян популярный миф о плавленом сыре
01:57В Печорском море худеют и исчезают моржи
01:51Эксперт жестко раскритиковала внешний вид Зеленского
01:36Жительницу Германии заподозрили в убийстве пятерых детей
00:50Оппозиционный совет Белоруссии вновь призвал Лукашенко к диалогу
00:46Житель США путешествует по стране, чтобы проложить туристические маршруты
00:28Вышел новый трейлер фильма "Не время умирать" с Дэниелом Крейгом
00:17Пожар в ДНР уничтожил девять домов, два человека погибли
23:52Twitter скрыл сообщения Трампа о голосовании по почте
Лента новостейМолния