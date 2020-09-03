https://ria.ru/20200903/koronavirus-1576684335.html

Французам может не хватить зимней обуви из-за COVID-19

Владельцы магазинов во Франции жалуются, что из-за перебоев с поставками материалов, вызванных ситуацией с пандемией, французам может не хватить зимней обуви,... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T15:02

2020-09-03T15:02

2020-09-03T15:02

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

франция

в мире

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Владельцы магазинов во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> жалуются, что из-за перебоев с поставками материалов, вызванных ситуацией с пандемией, французам может не хватить зимней обуви, сообщает телеканал <a href="https://www.bfmtv.com/" target="_blank">BFMTV.</a>По данным телеканала, трудности с поставками материалов для изготовления обуви повлияли на задержки в ее поставках во французские магазины. Таким образом многие магазины не получили полную коллекцию зимней обуви.Как отмечает телеканал, сейчас с нехваткой обуви на зиму могут столкнуться дети. Филипп Шелли, управляющий магазина Chupi Boots, специализирующегося на детской обуви, рассказывает, что витрина его магазина заполнена лишь на две трети, а на смену коробкам с сандалиями так и не пришли коробки с зимней обувью.По его словам, из-за перебоев, вызванных коронавирусом, подошвы, кожа, клей для обуви доставляются в ограниченных объемах, независимо от страны-поставщика.Зимней обуви может не хватить не только детям, но и взрослым, сообщает телеканал.Телеканал отмечает, что ситуация может улучшиться к концу сентября.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200902/etiket-1576607044.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200901/kovid-1576585369.html

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франция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, франция, в мире