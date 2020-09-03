https://ria.ru/20200903/koronavirus-1576684335.html
Французам может не хватить зимней обуви из-за COVID-19
Владельцы магазинов во Франции жалуются, что из-за перебоев с поставками материалов, вызванных ситуацией с пандемией, французам может не хватить зимней обуви,... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T15:02
2020-09-03T15:02
2020-09-03T15:02
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
франция
в мире
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Владельцы магазинов во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> жалуются, что из-за перебоев с поставками материалов, вызванных ситуацией с пандемией, французам может не хватить зимней обуви, сообщает телеканал <a href="https://www.bfmtv.com/" target="_blank">BFMTV.</a>По данным телеканала, трудности с поставками материалов для изготовления обуви повлияли на задержки в ее поставках во французские магазины. Таким образом многие магазины не получили полную коллекцию зимней обуви.Как отмечает телеканал, сейчас с нехваткой обуви на зиму могут столкнуться дети. Филипп Шелли, управляющий магазина Chupi Boots, специализирующегося на детской обуви, рассказывает, что витрина его магазина заполнена лишь на две трети, а на смену коробкам с сандалиями так и не пришли коробки с зимней обувью.По его словам, из-за перебоев, вызванных коронавирусом, подошвы, кожа, клей для обуви доставляются в ограниченных объемах, независимо от страны-поставщика.Зимней обуви может не хватить не только детям, но и взрослым, сообщает телеканал.Телеканал отмечает, что ситуация может улучшиться к концу сентября.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200902/etiket-1576607044.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200901/kovid-1576585369.html
5
франция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, франция, в мире
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.
Владельцы магазинов во Франции
жалуются, что из-за перебоев с поставками материалов, вызванных ситуацией с пандемией, французам может не хватить зимней обуви, сообщает телеканал BFMTV.
По данным телеканала, трудности с поставками материалов для изготовления обуви повлияли на задержки в ее поставках во французские магазины. Таким образом многие магазины не получили полную коллекцию зимней обуви.
Как отмечает телеканал, сейчас с нехваткой обуви на зиму могут столкнуться дети. Филипп Шелли, управляющий магазина Chupi Boots, специализирующегося на детской обуви, рассказывает, что витрина его магазина заполнена лишь на две трети, а на смену коробкам с сандалиями так и не пришли коробки с зимней обувью.
"Наши производители изо всех сил пытаются получить заказанные материалы для изготовления обуви", - рассказывает Шелли.
По его словам, из-за перебоев, вызванных коронавирусом, подошвы, кожа, клей для обуви доставляются в ограниченных объемах, независимо от страны-поставщика.
Зимней обуви может не хватить не только детям, но и взрослым, сообщает телеканал.
"У нас задержка от 25 до 30% в целом. Для женщин мы отстаем по доставке на 30%. Для мужчин - не так сильно, так как в октябре состоится распродажа. Там около 20%", - сообщил телеканалу член Федерации поставщиков обуви во Франции Робер Тринель.
Телеканал отмечает, что ситуация может улучшиться к концу сентября.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф