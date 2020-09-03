Кириенко рассказал, почему не сделал прививку от коронавируса
14:09 03.09.2020 (обновлено: 14:49 03.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкСергей Кириенко в ситуационном центре в Кремле смотрит трансляцию совещания президента РФ Владимира Путина с руководителями субъектов РФ
СУДАК, 3 сен - РИА Новости. Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что не делал прививку от коронавируса, поскольку переболел и у него выработались антитела.
"Нет, я не вакцинировался. У меня все проще, я перенес уже коронавирус, поэтому антитела у меня остались. Не знаю правда, идет дискуссия - надолго ли остаются антитела, но это уже жизнь покажет", - сказал Кириенко журналистам на фестивале "Таврида-АРТ".
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 "Спутник V", разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она будет производиться совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
Творческий фестиваль "Таврида-АРТ" проходит в бухте Капсель в Крыму со 2 по 6 сентября, в нем принимают участие порядка 2 тысяч молодых деятелей культуры и искусства, для которых запланированы мастер-классы, тренинги по актерскому мастерству, спортивные тренировки. На фестивале также проходит грантовый конкурс, будет запущена самая большая в России онлайн-кастинг-платформа.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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