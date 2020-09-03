https://ria.ru/20200903/koronavirus-1576680651.html

Кириенко рассказал, почему не сделал прививку от коронавируса

Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что не делал прививку от коронавируса, поскольку переболел и у него выработались антитела. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T14:09

2020-09-03T14:09

2020-09-03T14:49

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

сергей кириенко

общество

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<strong>СУДАК, 3 сен - РИА Новости.</strong> Первый замглавы администрации президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kirienko/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кириенко</a> заявил, что не делал прививку от коронавируса, поскольку переболел и у него выработались антитела.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 "Спутник V", разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она будет производиться совместно с Российским фондом прямых инвестиций.Творческий фестиваль "Таврида-АРТ" проходит в бухте Капсель в Крыму со 2 по 6 сентября, в нем принимают участие порядка 2 тысяч молодых деятелей культуры и искусства, для которых запланированы мастер-классы, тренинги по актерскому мастерству, спортивные тренировки. На фестивале также проходит грантовый конкурс, будет запущена самая большая в России онлайн-кастинг-платформа.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, сергей кириенко, общество