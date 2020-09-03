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Кириенко рассказал, почему не сделал прививку от коронавируса
Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что не делал прививку от коронавируса, поскольку переболел и у него выработались антитела. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T14:09
2020-09-03T14:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
сергей кириенко
общество
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<strong>СУДАК, 3 сен - РИА Новости.</strong> Первый замглавы администрации президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kirienko/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кириенко</a> заявил, что не делал прививку от коронавируса, поскольку переболел и у него выработались антитела.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 "Спутник V", разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она будет производиться совместно с Российским фондом прямых инвестиций.Творческий фестиваль "Таврида-АРТ" проходит в бухте Капсель в Крыму со 2 по 6 сентября, в нем принимают участие порядка 2 тысяч молодых деятелей культуры и искусства, для которых запланированы мастер-классы, тренинги по актерскому мастерству, спортивные тренировки. На фестивале также проходит грантовый конкурс, будет запущена самая большая в России онлайн-кастинг-платформа.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, сергей кириенко, общество

Кириенко рассказал, почему не сделал прививку от коронавируса

14:09 03.09.2020 (обновлено: 14:49 03.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкСергей Кириенко в ситуационном центре в Кремле смотрит трансляцию совещания президента РФ Владимира Путина с руководителями субъектов РФ
Сергей Кириенко в ситуационном центре в Кремле смотрит трансляцию совещания президента РФ Владимира Путина с руководителями субъектов РФ - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
СУДАК, 3 сен - РИА Новости. Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что не делал прививку от коронавируса, поскольку переболел и у него выработались антитела.

"Нет, я не вакцинировался. У меня все проще, я перенес уже коронавирус, поэтому антитела у меня остались. Не знаю правда, идет дискуссия - надолго ли остаются антитела, но это уже жизнь покажет", - сказал Кириенко журналистам на фестивале "Таврида-АРТ".

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 "Спутник V", разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она будет производиться совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
Творческий фестиваль "Таврида-АРТ" проходит в бухте Капсель в Крыму со 2 по 6 сентября, в нем принимают участие порядка 2 тысяч молодых деятелей культуры и искусства, для которых запланированы мастер-классы, тренинги по актерскому мастерству, спортивные тренировки. На фестивале также проходит грантовый конкурс, будет запущена самая большая в России онлайн-кастинг-платформа.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
11111108
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияСергей КириенкоОбщество
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