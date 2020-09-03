https://ria.ru/20200903/koronavirus-1576643190.html

Можем повторить. Ученые рассказали, кто болеет COVID-19 по несколько раз

На днях китайские эпидемиологи рассказали о 33-летнем пациенте, дважды заразившемся разными штаммами SARS-CoV-2 в течение четырех месяцев. Американские... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T08:00

2020-09-03T08:00

2020-09-03T11:01

павел волчков

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

владимир сипягин

биология

здоровье

московский физико-технический институт

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

шолбан кара-оол

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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости, Альфия Еникеева.</strong> На днях китайские эпидемиологи рассказали о 33-летнем пациенте, дважды заразившемся разными штаммами SARS-CoV-2 в течение четырех месяцев. Американские исследователи обсуждают повторное инфицирование одного из заболевших через двое суток. Ранее губернатор Владимирской области Владимир Сипягин говорил о подобном случае в своем регионе, а глава Тувы Шолбан Кара-Оол в соцсетях признался, что у него опять COVID-19. РИА Новости разбирается, какова вероятность вторичного заражения коронавирусом.Временная защитаВ конце апреля корейские медики <a href="https://www.newsweek.com/south-korea-experts-say-recovered-coronavirus-patients-retested-positive-because-dead-virus-parts-1500998" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщили</a> о 263 пациентах, чьи тесты оказались положительными уже после того, как они переболели COVID-19. То есть анализы, сделанные при выписке из госпиталя, не выявили вирус, а тестирование через один-два месяца его обнаружило. Сами эпидемиологи объясняли этот казус неточностью тест-систем и ошибками при интерпретации результатов. Глава корейского Центра по контролю и предотвращению заболеваний О Мионь-дон <a href="http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20200429000724" target="_blank" rel="nofollow noopener">отмечал</a>, что повторный анализ показал не полноценные вирусы, а их фрагменты, оставшиеся в эпителии. В пробах была вирусная РНК, но кому она принадлежит — частице, которая может размножаться и, следовательно, вызывать болезнь, или только ее нежизнеспособным фрагментам, — было непонятно. Тем более к этому времени уже имелись <a href="https://www.thelancet.com/journals/langas/article/PIIS2468-1253(20)30083-2/fulltext" target="_blank" rel="nofollow noopener">данные</a>, что SARS-CoV-2 способен сохраняться в организме человека в течение одного-двух месяцев после выздоровления. Значит, вирусная РНК попала в пробу после полного излечения от COVID-19, предположили корейские медики. Месяц спустя китайские ученые <a href="https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.03.13.990226v2" target="_blank" rel="nofollow noopener">продемонстрировали</a>, что заразиться повторно невозможно — по крайней мере, вскоре после избавления от болезни. Вторично инфицировать макак-резусов SARS-CoV-2 не получилось. Животных защитил приобретенный иммунитет. Как долго антитела сохраняются в организме человека, исследователи тогда сказать не смогли. А специалисты Всемирной организации здравоохранения осторожно <a href="https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/immunity-passports-in-the-context-of-covid-19" target="_blank" rel="nofollow noopener">заметили</a>, что люди, переболевшие COVID-19, не застрахованы от вторичного инфицирования. Подбитые дваждыЗа полгода пандемии не было ни одного подтвержденного случая повторного заражения SARS-CoV-2. А 24 августа микробиологи из Гонконгского университета <a href="https://www.scmp.com/news/hong-kong/health-environment/article/3098551/hong-kongs-third-wave-losing-momentum-city" target="_blank" rel="nofollow noopener">рассказали</a> в СМИ о 33-летнем пациенте, который инфицировался коронавирусом дважды с перерывом в четыре с половиной месяца. Сначала он подхватил азиатский штамм SARS-CoV-2 в <a href="http://ria.ru/location_Hong_Kong/" target="_blank" data-auto="true">Гонконге</a>, затем — европейский аналог в <a href="http://ria.ru/location_Spain/" target="_blank" data-auto="true">Испании</a>. У исследователей на руках были обе пробы пациента, и они смогли сравнить геномы возбудителей. Основные отличия между ними <a href="https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa1275/5897019" target="_blank" rel="nofollow noopener">сосредоточились</a> на участке ORF8. Согласно последним данным, то, что вирусы немного разные, с одной стороны, помогает им прятаться от иммунной системы, а с другой — <a href="https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31757-8/fulltext" target="_blank" rel="nofollow noopener">облегчает</a> течение болезни. И действительно, второй раз этот человек болел бессимптомно — о диагнозе узнал, только когда ему пришлось сдать ПЦР-тест по возвращении из Испании. Его снова госпитализировали, и анализы подтвердили присутствие SARS-CoV-2 в организме. Кроме того, медики обратили внимание на то, что антитела IgG к коронавирусу появились на третий день после нового инфицирования и исчезли на пятый. Три дня спустя похожее сообщение <a href="https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3681489" target="_blank" rel="nofollow noopener">пришло</a> из Северной Америки. Там 25-летний мужчина дважды переболел COVID-19 с интервалом в 48 дней. Причем ему не так повезло, как гонконгскому пациенту. Второй раз болезнь протекала значительно тяжелее, потребовался аппарат искусственной вентиляции легких. Анализ геномов патогенов, выделенных при обоих заражениях, показал, что они относятся к одной кладе C20, распространенной в штате Невада, где живет американский пациент. Однако незначительные расхождения в РНК возбудителей все же были. Как отмечают ученые, наблюдавшие за заболевшим, этот случай показывает, что антитела сохраняются не так долго, как хотелось бы, и перенесенная инфекция не гарантирует защиты. Проблема цепляется за проблемуВсе это не повод для паники. Ведь речь может идти либо о нарушениях иммунитета у пациентов, либо о банальной ошибке при использовании тест-систем, указали РИА Новости сразу несколько экспертов. "Повторное заражение, безусловно, возможно у людей с проблемами иммунитета, с первичными и вторичными иммунодефицитами на фоне, например, иммуносупрессивной терапии — в частности, при трансплантации внутренних органов. Также при аутоиммунных и аутовоспалительных заболеваниях — ревматоидном артрите, болезни Крона, системной красной волчанке, где намеренно подавляется иммунный ответ. У таких пациентов при инфицировании SARS-CoV-2 блокируется выработка антител. Поэтому они будут заболевать при каждой встрече с вирусом. Но подобных людей очень немного", — отметил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>, член-корреспондент <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-gorelov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Горелов</a>. По его словам, в России сейчас зафиксированы три возможных повторных заражения — в Туве, Владимирской области и <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>. Однако все эти случаи требуют дополнительной проверки: действительно ли в первый раз было инфицирование SARS-CoV-2. Как уточнил в разговоре с РИА Новости заведующий лабораторией геномной инженерии <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_fiziko_tekhnicheskijj_institut/" target="_blank" data-auto="true">МФТИ</a>, вирусолог Павел Волчков, не исключены и научные ошибки."По общемировой статистике, средняя лаборатория дает неверный результат примерно в десяти процентах тестов. Именно поэтому каждый позитивный образец перепроверяется. Какова вероятность ошибиться при перепроверке, то есть два раза подряд? Чтобы ответить на этот вопрос, надо перемножить вероятности. Получится один процент. Какова вероятность ошибиться три раза подряд? Это 0,1 процента. Очень мало и примерно соответствует количеству этих вторичных инфицирований", — подчеркнул исследователь. В разряд сезонныхПо словам Павла Волчкова, гонконгский пациент, заразившийся разными штаммами SARS-CoV-2, уникален и вряд ли такое станет массовым явлением. Коронавирус не мутирует настолько быстро, чтобы уже через полгода организм не мог его распознать — как, например, происходит с гриппом. Повторное инфицирование крайне маловероятно. "Переболев, люди обычно не заражаются вирусом второй раз. Так устроен наш адаптивный иммунитет. Единственное исключение — сезонный грипп. Но тут надо учитывать, что вирус гриппа быстро меняется. Он каждый раз немного другой, поэтому из года в год люди им заболевают. Что касается SARS-CoV-2, то ни одна из опубликованных сегодня последовательностей его генома не отличается от другой настолько, чтобы иммунная система его не распознала. Принимая во внимание скорость мутирования, такое изменение произойдет не раньше, чем через полтора-два года. Но все равно в человеческой популяции он закрепиться не должен — тест-системы так массово, как сейчас, никогда не использовались. Столько вакцин, сколько к COVID-19, ни к одной другой инфекции не создавали", — уточнил вирусолог. Александр Горелов считает, что новый коронавирус, наоборот, имеет все шансы стать постоянным спутником человека. "Пандемия по-любому закончится, и SARS-CoV-2 превратится в сезонный. Когда мы достигнем популяционного иммунитета в 60-70 процентов, он перейдет в разряд эпидемических — как четыре его собрата, которые вызывают диарею и респираторные инфекции у детей", — подчеркнул эксперт. Пока же этого не произошло и весь мир только готовится к массовой вакцинации, самая эффективная профилактика — маски, санитайзеры, гигиена и социальная дистанция.

https://ria.ru/20200902/koronavirus-1576619850.html

https://ria.ru/20200802/1575278489.html

https://ria.ru/20200319/1568742369.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел волчков , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир сипягин, биология, здоровье, московский физико-технический институт, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), шолбан кара-оол